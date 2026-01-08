BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Likuidasi kripto mencapai $465 juta dalam 24 jam, dengan Bitcoin dan Ethereum menghadapi dampak terbesar.Likuidasi kripto mencapai $465 juta dalam 24 jam, dengan Bitcoin dan Ethereum menghadapi dampak terbesar.

Pasar Kripto Mengalami Likuidasi $465 Juta di Tengah Kondisi Volatil

Penulis: coinlineupSumber: coinlineup
2026/01/08 00:43
Pasar Kripto Mengalami Likuidasi $465 Juta di Tengah Kondisi Volatile
Poin Utama:
  • Total likuidasi mencapai $465 juta, dengan BTC-USDT mengalami yang terbesar.
  • Posisi short mendominasi, dengan BTC dan ETH paling terdampak.
  • ETF Bitcoin menghadapi arus keluar yang signifikan, berdampak pada sentimen pasar.

Total likuidasi dalam 24 jam terakhir mencapai $465,09 juta, lebih rendah dari rata-rata baru-baru ini. Posisi short mendominasi sebesar $388 juta, sementara posisi long mencapai $77,12 juta, terutama mempengaruhi BTC dan ETH.

Selama 24 jam terakhir, pasar cryptocurrency mengalami likuidasi total $465 juta, dengan peristiwa paling signifikan pada pasangan BTC-USDT di bursa HTX.

Analisis Utama

Gelombang likuidasi baru-baru ini terutama mempengaruhi Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH), dengan BTC mengalami $180 juta dalam posisi short dan ETH mengalami short sebesar $88,5 juta. Bursa HTX mencatat likuidasi tunggal terbesar, menekankan lingkungan yang tidak pasti.

Dampak likuidasi ini meluas melampaui trader individu, mempengaruhi strategi investasi dan volatilitas pasar. Arus keluar ETF di Bitcoin dan arus masuk di Ethereum menggarisbawahi pergeseran kepercayaan investor, berkontribusi pada fluktuasi harga.

Meskipun terjadi likuidasi, ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih $114,7 juta, mencerminkan sentimen yang beragam. Tren ini menyoroti daya tarik berkelanjutan ETH sebagai investasi yang stabil dibandingkan dengan rekan-rekannya selama turbulensi.

di seluruh pasar, menunjukkan pergeseran sentimen yang signifikan.

Penyesuaian pasar yang sedang berlangsung mendorong kehati-hatian di antara investor, mempengaruhi likuiditas dan volume perdagangan. Kondisi pasar dan posisi leverage memainkan peran kritis dalam menentukan pergerakan masa depan, memerlukan manajemen risiko proaktif dan adaptasi terhadap pergeseran cepat.

Wawasan menunjukkan potensi pengawasan regulasi dan pergeseran perilaku perdagangan saat trader menavigasi fluktuasi yang terus-menerus. Tren historis dalam likuidasi mengungkapkan kemungkinan tantangan masa depan bagi peserta pasar institusional maupun individu.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Putusan Mahkamah Agung yang menguntungkan dapat memulihkan akses ke pasar AS, menstabilkan arus kas, dan memungkinkan UKM untuk berkembang kembali.
Bagikan
Techcabal2026/01/15 17:08
SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

[SIARAN PERS – Lausanne, Swiss, 15 Januari 2026] SwissBorg, aplikasi terkemuka di Eropa untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan crypto, hari ini mengumumkan integrasi
Bagikan
CryptoPotato2026/01/15 17:23
Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Badai Tropis Ada (Nokaen) memiliki kecepatan angin maksimum berkelanjutan 65 km/jam pada Kamis sore, 15 Januari
Bagikan
Rappler2026/01/15 17:40