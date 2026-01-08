Pasar Kripto Mengalami Likuidasi $465 Juta di Tengah Kondisi Volatil

Poin Utama: Total likuidasi mencapai $465 juta, dengan BTC-USDT mengalami yang terbesar.

Posisi short mendominasi, dengan BTC dan ETH paling terdampak.

ETF Bitcoin menghadapi arus keluar yang signifikan, berdampak pada sentimen pasar.

Total likuidasi dalam 24 jam terakhir mencapai $465,09 juta, lebih rendah dari rata-rata baru-baru ini. Posisi short mendominasi sebesar $388 juta, sementara posisi long mencapai $77,12 juta, terutama mempengaruhi BTC dan ETH.

Selama 24 jam terakhir, pasar cryptocurrency mengalami likuidasi total $465 juta, dengan peristiwa paling signifikan pada pasangan BTC-USDT di bursa HTX.

Analisis Utama

Gelombang likuidasi baru-baru ini terutama mempengaruhi Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH), dengan BTC mengalami $180 juta dalam posisi short dan ETH mengalami short sebesar $88,5 juta. Bursa HTX mencatat likuidasi tunggal terbesar, menekankan lingkungan yang tidak pasti.

Dampak likuidasi ini meluas melampaui trader individu, mempengaruhi strategi investasi dan volatilitas pasar. Arus keluar ETF di Bitcoin dan arus masuk di Ethereum menggarisbawahi pergeseran kepercayaan investor, berkontribusi pada fluktuasi harga.

Meskipun terjadi likuidasi, ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih $114,7 juta, mencerminkan sentimen yang beragam. Tren ini menyoroti daya tarik berkelanjutan ETH sebagai investasi yang stabil dibandingkan dengan rekan-rekannya selama turbulensi.

di seluruh pasar, menunjukkan pergeseran sentimen yang signifikan.

Penyesuaian pasar yang sedang berlangsung mendorong kehati-hatian di antara investor, mempengaruhi likuiditas dan volume perdagangan. Kondisi pasar dan posisi leverage memainkan peran kritis dalam menentukan pergerakan masa depan, memerlukan manajemen risiko proaktif dan adaptasi terhadap pergeseran cepat.

Wawasan menunjukkan potensi pengawasan regulasi dan pergeseran perilaku perdagangan saat trader menavigasi fluktuasi yang terus-menerus. Tren historis dalam likuidasi mengungkapkan kemungkinan tantangan masa depan bagi peserta pasar institusional maupun individu.