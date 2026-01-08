Barclays Berinvestasi di Ubyx untuk Membangun Infrastruktur Uang Digital untuk Deposit Tertoken dan Stablecoin

TLDR:

Investasi strategis Barclays di Ubyx bertujuan membangun infrastruktur interoperabilitas untuk uang digital

Ubyx mengembangkan sistem kliring untuk deposit tertoken dan stablecoin yang diatur di seluruh blockchain

Partisipasi bank memungkinkan penebusan nilai nominal melalui saluran yang diatur untuk dompet digital

Kemitraan mencerminkan kejelasan regulasi yang berkembang dan adopsi di luar kasus penggunaan cryptocurrency secara global

Barclays telah mengumumkan investasi strategis di Ubyx Inc., sistem kliring berbasis Amerika Serikat untuk uang digital.

Investasi ini berfokus pada infrastruktur deposit tertoken dan stablecoin yang diatur. Langkah ini menandai tahap lain dalam adopsi perbankan tradisional terhadap teknologi keuangan berbasis blockchain.

Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas di seluruh platform dan jaringan aset digital.

Kemitraan Strategis Mengatasi Kesenjangan Infrastruktur Industri

Investasi Barclays di Ubyx mengatasi kebutuhan kritis dalam ekosistem aset digital yang terus berkembang. Kemitraan ini mencerminkan pengakuan yang berkembang bahwa infrastruktur konektivitas tetap penting untuk adopsi arus utama.

Seiring token, blockchain, dan dompet berkembang biak, institusi keuangan memerlukan sistem yang kuat untuk integrasi.

Ryan Hayward, Kepala Aset Digital dan Investasi Strategis di Barclays, berkomentar mengenai alasan strategis investasi tersebut. "Interoperabilitas sangat penting untuk membuka potensi penuh aset digital," kata Hayward.

Ia menambahkan bahwa teknologi spesialis akan memainkan peran penting dalam memberikan konektivitas dan infrastruktur. "Kami senang bergabung dengan Ubyx dalam perjalanan mereka saat kami mendorong ambisi bersama kami," katanya.

Keterlibatan Barclays membawa keahlian perbankan tradisional ke lapisan infrastruktur uang digital. Partisipasi bank memberikan legitimasi dan sumber daya untuk mempercepat pengembangan.

Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana institusi keuangan yang mapan secara aktif membentuk masa depan aset digital.

Membangun Jaringan Penerimaan Global untuk Uang Digital yang Diatur

Tony McLaughlin, CEO Ubyx, menguraikan visi perusahaan untuk mengubah infrastruktur uang digital. "Misi kami adalah membangun jaringan penerimaan global yang umum untuk uang digital yang diatur," jelas McLaughlin.

Ia menekankan bahwa partisipasi bank sangat penting untuk menyediakan penebusan nilai nominal melalui saluran yang diatur. McLaughlin juga menyoroti transformasi industri, menyatakan bahwa perusahaan yang diatur akan menawarkan dompet digital bersama akun tradisional.

Platform Ubyx berupaya menetapkan jalur standar untuk deposit tertoken dan stablecoin yang diatur. Jaringan ini beroperasi dalam kerangka kepatuhan sambil memungkinkan inovasi keuangan yang lebih luas.

Pendekatan perusahaan memprioritaskan kepatuhan regulasi sambil membangun infrastruktur pembayaran generasi berikutnya.

Waktu investasi sejalan dengan kondisi pasar yang menguntungkan untuk inovasi uang digital. Kejelasan regulasi telah maju di berbagai yurisdiksi dalam beberapa bulan terakhir.

Bukti menunjukkan adopsi meluas melampaui kasus penggunaan cryptocurrency ke aplikasi keuangan arus utama. Baik Barclays maupun Ubyx telah berkomitmen pada pengembangan yang bertanggung jawab dalam batasan regulasi.

Kemitraan ini menempatkan kedua organisasi untuk memanfaatkan peluang yang muncul di pasar uang tertoken. Upaya bersama mereka berfokus pada pembangunan infrastruktur yang memenuhi tujuan inovasi dan persyaratan kepatuhan.

