Raja Penipuan Kripto di Balik Penyitaan Bitcoin $15 Miliar Dideportasi ke Tiongkok — Apa yang Terjadi Selanjutnya?

Otoritas China telah menahan Chen Zhi, pengusaha yang berada di pusat dari apa yang digambarkan pejabat AS sebagai salah satu operasi penipuan kripto dan pencucian uang terbesar yang pernah terungkap.

Langkah ini menempatkan gembong yang diduga berada di balik jaringan "pig butchering" bernilai miliaran dolar langsung ke dalam sistem peradilan pidana China, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Beijing akan menuntut salah satu kasus kripto transnasional paling kompleks hingga saat ini.

Kamboja Menyerahkan Chen Zhi Setelah Mencabut Kewarganegaraan

Cambodia China Times dan pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri Kamboja menyatakan bahwa Chen Zhi, bersama dengan dua rekannya, Xu Ji Liang dan Shao Ji Hui, ditangkap pada 6 Januari menyusul penyelidikan bersama selama berbulan-bulan oleh otoritas Kamboja dan China.

Beijing menginginkan ketiganya dideportasi ke China. Menurut otoritas Kamboja, operasi tersebut dilakukan sebagai perjanjian kerja sama bilateral yang melibatkan kejahatan transnasional.

Pada Desember 2025, Chen telah dicopot karena dekrit kerajaan telah mencabut kewarganegaraan Kambojannya, membuka jalan.

Chen, 38 tahun, adalah ketua dan pendiri Prince Group, sebuah konglomerat yang memulai operasinya di Kamboja pada tahun 2015 dan memiliki kepentingan di bidang real estat, keuangan, dan perhotelan.

Meskipun perusahaan secara publik adalah perusahaan regional yang sah, otoritas AS dan Inggris telah menuduh bahwa itu adalah kedok untuk memfasilitasi jaringan kriminal besar-besaran, yang mereka klaim dikembangkan melalui penipuan online, pencucian uang, dan kerja paksa.

Prince Group telah membantah semua tuduhan.

Deportasi dimungkinkan setelah upaya penegakan hukum oleh Amerika Serikat pada bulan Oktober, ketika jaksa federal berusaha menyita lebih dari 127.000 bitcoin yang mereka klaim terkait dengan dompet yang dioperasikan oleh Chen dan jaringannya.

Pada saat itu, Bitcoin bernilai sekitar 15 miliar dolar, yang merupakan penyitaan cryptocurrency terbesar hingga saat ini yang terkait dengan penggunaan penipuan online.

Departemen Keuangan AS dan pemerintah Inggris secara bersama-sama menggambarkan Prince Group sebagai kelompok kriminal transnasional, dan sanksi AS telah diperluas ke puluhan dompet kripto yang berisi ratusan juta dolar dalam Bitcoin.

Setelah Deportasi, Pengadilan China Siap Menangani Kasus Penipuan Kripto Global

Skema tersebut, yang umumnya dikenal sebagai penipuan pig-butchering, melibatkan membangun kepercayaan dengan korban sebelum mengarahkan mereka ke platform perdagangan kripto palsu.

Setelah dana disetor, platform tersebut menghilang. Penyelidik mengatakan hasil dari penipuan tersebut disalurkan melalui lebih dari 100 perusahaan cangkang, bursa kripto, dan operasi penambangan sebelum dikonsolidasikan ke dalam dompet Bitcoin pribadi.

Kasus ini sekarang mengambil arah baru dengan Chen kembali ke China. Hukum China memungkinkan otoritas untuk menuntut warga negara jika kejahatan serius dilakukan di luar negeri, terutama ketika itu menyangkut penipuan masif, pencucian uang, dan perdagangan manusia.

Meskipun tuduhan resmi belum diumumkan, pengadilan China di masa lalu telah menjatuhkan hukuman yang sangat keras dalam kasus serupa, seperti penjara seumur hidup, dan dalam kasus ekstrem yang melibatkan kekerasan atau kerja paksa, hukuman mati.

Penyitaan aset juga diantisipasi oleh otoritas China. Koordinasi dengan pemerintah asing kemungkinan besar, mengingat pejabat AS telah menyita miliaran dolar dalam Bitcoin yang terkait dengan kasus tersebut.

Aset-aset tersebut pada akhirnya dapat digunakan untuk kompensasi korban jika pengadilan menyetujui langkah-langkah tersebut.

Penangkapan ini terjadi di tengah penindakan global yang lebih luas terhadap jaringan penipuan berbasis kripto yang beroperasi di seluruh Asia Tenggara.

Selama setahun terakhir, regulator dan lembaga penegak hukum telah bekerja sama dengan perusahaan kripto besar untuk membekukan dan memulihkan dana ilegal.

Tether, Binance, Coinbase, dan perusahaan analitik blockchain semuanya telah membantu dalam melacak dan memblokir aset yang terkait dengan penipuan pig-butchering.

Data AS menunjukkan kerugian yang dilaporkan dari skema ini mencapai $3,6 miliar pada tahun 2024, menunjukkan skala pertumbuhan mereka.