Pemberitahuan Investor: Robbins LLP Memberi Tahu Investor tentang Gugatan Kelas Sekuritas Varonis Systems, Inc.

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–$VRNS #Security—Robbins LLP menginformasikan kepada para pemegang saham bahwa gugatan class action telah diajukan atas nama semua investor yang membeli atau memperoleh sekuritas Varonis Systems, Inc. (NASDAQ: VRNS) antara 5 Februari 2025 dan 28 Oktober 2025. Varonis adalah perusahaan keamanan global yang menyediakan produk dan layanan perangkat lunak untuk menemukan dan mengklasifikasikan data penting, memperbaiki celah keamanan, dan mendeteksi ancaman canggih dengan bantuan teknologi bertenaga AI.

Untuk informasi lebih lanjut, kirimkan formulir, email pengacara Aaron Dumas, Jr., atau hubungi kami di (800) 350-6003.

Tuduhan: Robbins LLP Menyelidiki Tuduhan bahwa Varonis Systems, Inc. (VRNS) Menyesatkan Investor Terkait Prospek Bisnisnya

Menurut gugatan, terdakwa menciptakan kesan palsu bahwa mereka memiliki informasi yang dapat diandalkan terkait proyeksi pendapatan Perusahaan dan pertumbuhan yang diantisipasi sambil juga meminimalkan risiko dari musiman dan fluktuasi makroekonomi. Pada kenyataannya, laporan optimis Varonis tentang pertumbuhan, langkah-langkah pemotongan biaya, dan efektivitas keseluruhan tim penjualannya untuk terus meyakinkan klien yang ada agar beralih ke penawaran SaaS tidak sesuai dengan kenyataan. Faktanya, Varonis tidak siap untuk melanjutkan lintasan pertumbuhan pendapatan berulang tahunannya tanpa mempertahankan tingkat konversi kuartalan yang signifikan tinggi.

Penggugat menuduh bahwa pada 28 Oktober 2025, terdakwa merilis hasil kuartal ketiga di bawah proyeksi sebelumnya dan menurunkan panduan tahun penuh mereka. Atas berita ini, harga saham biasa Varonis turun dari $63,00 per saham pada 28 Oktober 2025, menjadi $32,34 per saham pada 29 Oktober 2025, penurunan sekitar 48,67% dalam jangka waktu hanya satu hari.

Apa Selanjutnya: Anda mungkin memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam class action terhadap Varonis Systems, Inc. Pemegang saham yang ingin menjabat sebagai penggugat utama untuk kelas harus mengajukan dokumen mereka ke pengadilan paling lambat 9 Maret 2026. Penggugat utama adalah pihak perwakilan yang bertindak atas nama anggota kelas lainnya dalam mengarahkan litigasi. Anda tidak harus berpartisipasi dalam kasus ini agar memenuhi syarat untuk pemulihan. Jika Anda memilih untuk tidak mengambil tindakan, Anda dapat tetap menjadi anggota kelas yang tidak hadir. Untuk informasi lebih lanjut, klik di sini.

Semua representasi berdasarkan biaya kontingensi. Pemegang saham tidak membayar biaya atau pengeluaran.

Tentang Robbins LLP: Sebagai pemimpin yang diakui dalam litigasi hak pemegang saham, para pengacara dan staf Robbins LLP telah berdedikasi untuk membantu pemegang saham memulihkan kerugian, meningkatkan struktur tata kelola perusahaan, dan meminta pertanggungjawaban eksekutif perusahaan atas kesalahan mereka sejak 2002.

Untuk diberi tahu jika class action terhadap Varonis Systems, Inc. diselesaikan atau untuk menerima peringatan gratis ketika eksekutif perusahaan terlibat dalam kesalahan, daftar Stock Watch hari ini.

Iklan Pengacara. Hasil masa lalu tidak menjamin hasil yang serupa.

