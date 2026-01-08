Ripple Konfirmasi XRP Sudah Mendapat Izin di AS — Clarity Act Dapat Membuka Lonjakan Berikutnya

XRP menonjol dengan kejelasan regulasi AS yang langka setelah putusan pengadilan yang menentukan, memberikan token Ripple status hukum yang jelas sementara sebagian besar kripto masih dalam ketidakpastian dan menunggu legislasi yang lebih luas untuk membuka pertumbuhan. Status XRP yang Didukung Pengadilan Membedakannya dalam Regulasi Kripto AS XRP sudah memiliki kedudukan regulasi yang jelas di Amerika Serikat setelah putusan pengadilan […]

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.