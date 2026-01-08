Pembukaan Pasar Asia: Bitcoin Melemah Saat Saham Asia Melanjutkan Penarikan Dari Rekor

Bitcoin tergelincir menuju $90.000 dalam perdagangan Asia awal pada hari Kamis karena reli ekuitas regional mendingin untuk sesi kedua dan trader beralih kembali ke campuran risiko data dan geopolitik yang sudah dikenal.

Reset risiko datang melalui energi terlebih dahulu. Harga minyak turun tajam setelah Presiden Donald Trump mengonfirmasi Venezuela akan memasok hingga 50 juta barel minyak mentah di bawah pengaturan baru setelah gejolak akhir pekan, sebuah berita utama yang dibaca pasar sebagai katup tekanan potensial pada harga global dari waktu ke waktu.

Saham Asia mundur satu langkah saat narasi itu meresap. Nikkei Jepang tergelincir 1,1% dan Hang Seng Hong Kong turun 1,3%, sementara ASX 200 Australia naik 0,2%, terbantu oleh eksposur komoditas.

Gambaran pasar

Bitcoin: $90.975 turun 2,1%

Ether: $3.160, turun 3,4%

XRP: $2,17, turun 4,5%

Total kapitalisasi pasar kripto: $3,20 triliun, turun 1,9%

Wall Street Tersandung Karena Data Pekerjaan Lebih Lemah Menguji Selera Risiko

Pasar AS menyerahkan arahan yang lebih goyah. Pada hari Rabu, Wall Street berubah campuran saat investor mencerna sinyal tenaga kerja yang lebih lemah menjelang laporan penggajian non-pertanian hari Jumat, dengan trader juga melacak dampak Venezuela dan berita utama kebijakan yang didorong Trump lainnya.

Obligasi mempertahankan permintaan mereka, dan dolar sedikit melemah, saat investor menimbang apakah indikator pekerjaan yang mendingin membuat Federal Reserve tetap pada jalur pemotongan suku bunga akhir tahun ini.

Permintaan ETF Menahan Kripto Saat Trader Melewati Venezuela

Trader kripto tetap fokus pada arus dan posisi, bukan hanya berita Venezuela. Analis Bitfinex menulis di X, "Arus dan akses masih bergerak menguntungkan Bitcoin. ETF spot AS menambahkan lebih dari $1,1 miliar arus masuk bersih dalam dua hari perdagangan pertama [tahun ini], Morgan Stanley mengajukan trust BTC, MSCI mempertahankan nama kripto-treasury dalam indeksnya, membantu menjaga eksposur pasif," kata mereka.

Mereka menambahkan, "Di latar belakang, S&P 500 berada di level tertinggi baru. Logam berada di dekat rekor, dan harga bensin AS berada di level terendah multi-tahun, meredakan tekanan inflasi utama. Bagi trader, 2026 dibuka dengan volume lebih tinggi tetapi latar belakang makro yang masih cenderung mendukung risiko."

Geopolitik tetap sibuk di luar Caracas. China meningkatkan tekanan pada Jepang dengan melarang ekspor barang-barang penggunaan ganda untuk penggunaan militer, menambah lapisan lain pada hubungan yang sudah tegang antara dua ekonomi terbesar Asia.

Kalender sekarang melakukan pekerjaan berat. Investor mengantre laporan pekerjaan hari Jumat dan keputusan Mahkamah Agung AS terkait tarif global Trump, dengan kedua peristiwa membawa jenis risiko berita utama yang dapat menggoyang suku bunga, ekuitas, dan kripto dalam sesi yang sama.