Tether Memperkenalkan Scudo sebagai Unit untuk Tether Gold

Yang Perlu Diketahui: Tether meluncurkan Scudo, denominasi baru untuk Tether Gold.

Scudo memudahkan kepemilikan dan transaksi emas.

Scudo bertindak sebagai lapisan denominasi, bukan token baru.

Tether telah memperkenalkan 'Scudo', unit baru untuk Tether Gold (XAU₮), setara dengan 1/1000 troy ounce emas, meningkatkan penawaran token yang didukung emas.

Scudo memfasilitasi transaksi emas yang lebih mudah, berpotensi meningkatkan aksesibilitas dan kegunaan dalam aset digital, mencerminkan dorongan Tether menuju modernisasi transaksi emas di pasar cryptocurrency.

Peluncuran Scudo: Menjadikan Emas dalam Unit 1/1000 Ounce

Tether telah memperkenalkan Scudo, unit akun untuk Tether Gold, secara global. Unit ini setara dengan 1/1000 troy ounce emas, membuat emas lebih mudah diakses.

Tether Operations Limited, di bawah CEO Paolo Ardoino, menekankan penurunan hambatan kepemilikan emas dengan memanfaatkan Scudo. Token XAU₮ Tether Gold tetap tidak berubah dalam dukungan dan penyimpanannya. "Emas sekali lagi membuktikan perannya sebagai penyimpan nilai utama di samping Bitcoin," catat Ardoino, menambahkan bahwa "Scudo menurunkan hambatan masuk dengan membuat emas lebih mudah dimiliki, dihargai, dan ditransaksikan," yang menggarisbawahi tantangan terkait pengalaman pengguna dalam aset digital.

Scudo Bertujuan Menyederhanakan Transaksi Emas

Pengenalan Scudo bertujuan untuk memudahkan transaksi emas dengan menyediakan metode denominasi yang praktis. Ini meningkatkan aksesibilitas pengguna terhadap investasi emas dan menyederhanakan proses transaksi.

Sektor keuangan memperhatikan langkah ini sebagai langkah menuju modernisasi akses ke aset digital yang didukung emas. Meskipun mungkin tidak mempengaruhi protokol secara langsung, ini menempatkan emas bersama mata uang digital.

Peran Scudo Dibandingkan dengan Satoshi Bitcoin

Scudo dapat dibandingkan dengan satoshi Bitcoin, menambahkan unit untuk pertukaran praktis daripada penyimpanan nilai besar. Tether sebelumnya menggunakan strategi ini dengan mata uang digital untuk meningkatkan kegunaan.

Dengan kapitalisasi pasar Tether Gold yang baru-baru ini berlipat ganda, inisiatif Scudo dapat meningkatkan permintaan untuk emas yang ditokenisasi dengan memudahkan integrasi ke dalam sistem keuangan arus utama dan pembayaran digital.