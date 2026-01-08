Tether Memperkenalkan Scudo sebagai Unit untuk Tether Gold

Tether telah memperkenalkan 'Scudo', unit baru untuk Tether Gold (XAU₮), setara dengan 1/1000 troy ounce emas, meningkatkan penawaran token yang didukung emas.
Scudo memfasilitasi transaksi emas yang lebih mudah, berpotensi meningkatkan aksesibilitas dan kegunaan dalam aset digital, mencerminkan dorongan Tether menuju modernisasi transaksi emas di pasar cryptocurrency.
Tether telah memperkenalkan Scudo, unit akun untuk Tether Gold, secara global. Unit ini setara dengan 1/1000 troy ounce emas, membuat emas lebih mudah diakses.
Tether Operations Limited, di bawah CEO Paolo Ardoino, menekankan penurunan hambatan kepemilikan emas dengan memanfaatkan Scudo. Token XAU₮ Tether Gold tetap tidak berubah dalam dukungan dan penyimpanannya. "Emas sekali lagi membuktikan perannya sebagai penyimpan nilai utama di samping Bitcoin," catat Ardoino, menambahkan bahwa "Scudo menurunkan hambatan masuk dengan membuat emas lebih mudah dimiliki, dihargai, dan ditransaksikan," yang menggarisbawahi tantangan terkait pengalaman pengguna dalam aset digital.
Pengenalan Scudo bertujuan untuk memudahkan transaksi emas dengan menyediakan metode denominasi yang praktis. Ini meningkatkan aksesibilitas pengguna terhadap investasi emas dan menyederhanakan proses transaksi.
Sektor keuangan memperhatikan langkah ini sebagai langkah menuju modernisasi akses ke aset digital yang didukung emas. Meskipun mungkin tidak mempengaruhi protokol secara langsung, ini menempatkan emas bersama mata uang digital.
Scudo dapat dibandingkan dengan satoshi Bitcoin, menambahkan unit untuk pertukaran praktis daripada penyimpanan nilai besar. Tether sebelumnya menggunakan strategi ini dengan mata uang digital untuk meningkatkan kegunaan.
Dengan kapitalisasi pasar Tether Gold yang baru-baru ini berlipat ganda, inisiatif Scudo dapat meningkatkan permintaan untuk emas yang ditokenisasi dengan memudahkan integrasi ke dalam sistem keuangan arus utama dan pembayaran digital.
|Penafian: Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat keuangan atau investasi. Pasar cryptocurrency sangat fluktuatif, dan berinvestasi melibatkan risiko. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan.