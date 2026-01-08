Polymarket Mengubah Langkah Greenland Trump Menjadi Pasar Prediksi Kripto Senilai $3 Juta

Trader Polymarket telah menginvestasikan hampir $3 juta di pasar prediksi yang berspekulasi tentang rencana akuisisi Greenland yang dihidupkan kembali oleh Trump.

Peluang akuisisi penuh berada di 15% dan kunjungan Trump ke Greenland sebagai peristiwa yang paling mungkin terjadi berada di 22–23%.

Trader on-chain memasang taruhan pada masa depan geopolitik Greenland, saat rencana akuisisi Donald Trump yang dihidupkan kembali memasuki wilayah kripto. Polymarket, platform prediksi terdesentralisasi, menyelenggarakan pasar di mana pengguna berspekulasi apakah Trump akan berhasil mengakuisisi Greenland sebelum 2027. Pasar saat ini menetapkan harga skenario ini sekitar 15%, dengan total volume sekitar $3 juta yang diinvestasikan.

Aktivitas platform tersebut mencerminkan pergeseran dari memperdebatkan kelayakan menjadi menetapkan harga kemungkinan. Trader menilai berbagai hasil, bukan hanya akuisisi lengkap. Pasar terpisah yang mengukur apakah AS akan mengakuisisi sebagian Greenland pada 2026 juga diperdagangkan di 15%, sementara skenario invasi militer dihargai lebih rendah, sekitar 8–9%.

Penetapan harga real-time Polymarket mendapat relevansi lebih lanjut setelah Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengonfirmasi pembicaraan mendatang dengan pejabat Denmark. Dia menyebutkan minat AS yang berkelanjutan di wilayah Arktik di tengah kekhawatiran atas pengaruh Rusia dan Tiongkok. Rubio mencatat bahwa diplomasi adalah prioritas saat ini, meskipun dia tidak mengesampingkan tindakan yang lebih kuat. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran, terutama dengan AS mengambil alih Venezuela setelah menangkap mantan presiden Maduro, seperti yang kami laporkan sebelumnya.

Sementara itu, Denmark dan Greenland telah menolak gagasan penjualan, menekankan bahwa "Greenland tidak dijual." Dekrit kerajaan tahun 1952, yang masih berlaku, menginstruksikan militer Denmark untuk membela Greenland terhadap upaya tidak sah untuk mengambil alih kendali, bahkan dari sekutu.

Prediksi On-Chain Polymarket Mencerminkan Ketegangan Dunia Nyata

Model penetapan harga Polymarket membagi skenario yang mungkin daripada memperlakukan masalah sebagai biner. Peristiwa simbolis seperti Trump mengunjungi Greenland pada 31 Maret saat ini memiliki peluang tertinggi di 22–23%, meskipun diperdagangkan dengan likuiditas lebih rendah.

Data buku pesanan menunjukkan sebagian besar penjual diposisikan di atas harga saat ini, menandakan keyakinan terbatas pada eskalasi cepat. Pembeli masuk di bawah level pasar, menunjukkan keyakinan hati-hati tanpa spekulasi berlebihan. Perilaku ini mencerminkan aktivitas yang terlihat di pasar geopolitik lain, seperti Venezuela, di mana trader telah mendapat keuntungan dari peristiwa dunia nyata.

Seperti yang dilaporkan CNF, Polymarket baru-baru ini menerima persetujuan dari Commodity Futures Trading Commission (CFTC) AS untuk beroperasi di AS. Langkah ini memungkinkan platform untuk menerima pengguna Amerika dan mitra broker, memperluas jangkauannya di tengah minat yang meningkat pada pasar berbasis peristiwa.

Daya tarik strategis Greenland juga terhubung dengan narasi terkait kripto. Mineral tanah jarang dan iklim dinginnya telah menarik perhatian untuk potensi penambangan mereka. Beberapa orang telah berspekulasi tentang peran masa depan Greenland dalam penambangan Bitcoin, meskipun para ahli telah mencatat keterbatasan karena infrastruktur dan lingkungannya.

Pada tingkat yang lebih luas, trader menghubungkan nilai sumber daya Greenland dengan pergeseran global dalam energi, infrastruktur AI, dan aset keras. Sementara itu, spekulasi atas akses mineral mempengaruhi sektor kripto yang berdekatan seperti proyek RWA dan token AI, mendorong minat dari peserta ritel maupun institusional.

Meskipun semua ini, pejabat AS tetap terbagi tentang jalan ke depan. Senator John Fetterman memposting di X:

Perwakilan Ted Lieu menambahkan: