Bitmine meningkatkan staking Ethereum menjadi 827.008 ETH

Pada 8 Januari, BitMine Immersion Technologies memperluas kepemilikan perbendaharaan Ethereum-nya dengan menambahkan 19.200 token, senilai $60,85 juta. Perusahaan yang terdaftar di Nasdaq ini juga menambahkan 24.544 token senilai $77,45 juta, diikuti dengan pembelian tambahan 28.320 token Ethereum senilai $88,79 juta.

Secara total, Bitmine telah melakukan staking lebih dari 827.008 token senilai sekitar $2,62 miliar.

Staking baru ini memperluas komitmen jangka panjang perusahaan terhadap Ethereum dan mendukung tujuannya untuk menghasilkan imbal hasil dari kepemilikan aset digital yang terus berkembang.

BitMine meningkatkan kepemilikan Ethereum menjelang peluncuran MAVAN

Pada hari Senin, Bitmine mengumumkan bahwa mereka telah membeli 32.977 token ETH, senilai $105,3 juta. Akuisisi ini menandai pembelian mingguan terendah sejak perusahaan memulai strategi perbendaharaannya minggu lalu. Bulan lalu, BitMine membeli rata-rata 96.007 token Ethereum per minggu, dengan kisaran 44.463 hingga 138.452.

Per 4 Januari, Bitmine telah melakukan staking 659.219 Ethereum, setara dengan nilai sekitar $2,1 miliar. Menurut Lee, perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan Ethereum-nya tahun ini dengan peluncuran Made in America Validator Network (MAVAN) miliknya sendiri, yang dijadwalkan akan beroperasi akhir tahun ini.

Dalam sebuah pernyataan, Tom Lee mengumumkan bahwa ketika MAVAN dan mitra staking-nya sepenuhnya melakukan staking ETH Bitmine, biaya staking ETH tahunan akan menjadi $374 juta (menggunakan CESR 2,81%), atau lebih dari $1 juta per hari.

Perusahaan yang terdaftar di Nasdaq ini sekarang memegang 4.143.502 token Ethereum, yang mewakili 3,43% dari total pasokan Ethereum. Perusahaan yang berfokus pada ETH ini telah menyatakan tujuannya untuk memperoleh 5% dari pasokan Ethereum. Korporasi saat ini memegang $14,2 miliar dalam bentuk tunai dan mata uang kripto, termasuk $915 juta dalam bentuk tunai.

Minggu lalu, Lee mengumumkan langkah bullish untuk ETH dengan memprediksi bahwa harga Ethereum akan naik menjadi $250.000 jika harga Bitcoin akhirnya mencapai $1 juta.

Data on-chain dari CoinMarketCap menunjukkan bahwa harga Ethereum telah meningkat pada tahun 2026, naik 8,8% selama tujuh hari terakhir. Kisaran saat ini masih sekitar 36,31% penurunan dari rekor tertinggi sepanjang masa sekitar $4.953,73 yang ditetapkan pada tahun sebelumnya. Pada saat penulisan, ETH diperdagangkan pada $3.153,41, peningkatan 1,6% dari bulan lalu.

BitMine menguat saat pemegang saham mempertimbangkan peningkatan saham besar-besaran

Minggu lalu, BitMine Immersion Technologies Inc. (BMNR) meningkat 9,29% saat investor bereaksi terhadap rentetan informasi mengenai tujuan ekspansi agresif perusahaan dan kampanye proxy.

Saham tersebut telah mengalami aktivitas perdagangan dan opsi yang signifikan, dengan kontrak call melampaui put, dan volatilitas tersirat meningkat dalam antisipasi pengumuman laba perusahaan pada 14 Januari dan pemungutan suara pemegang saham yang diperlukan.

Seperti yang dilaporkan Cryptopolitan pada 3 Januari, dorongan BitMine untuk meningkatkan jumlah saham resmi secara drastis dari 500 juta menjadi 50 miliar memimpin aktivitas perdagangan dan opsi yang signifikan.

Ketua Tom Lee memulai kampanye intensif yang mencakup presentasi, film, dan penjangkauan media sosial untuk mendorong pemegang saham mengadopsi revisi piagam pada pertemuan tahunan berikutnya di Las Vegas. Manajemen Bitmine berargumen bahwa kumpulan saham yang lebih besar diperlukan untuk membiayai aktivitas pasar modal di masa depan, mengejar merger dan akuisisi oportunistik, dan mempertahankan kemungkinan pemecahan saham jika harga saham naik.

Proposal Bitmine terkait erat dengan upaya Bitmine untuk membangun perbendaharaan Ethereum yang besar dengan memperoleh 5% dari pasokan ETH dunia.

Menurut Google Finance, saham BitMine ditutup pada $30,36, turun 6,09% setelah turun $1,97 dari penutupan sebelumnya di $32,33. Saham diperdagangkan antara $30,23 dan $31,89. BMNR memperoleh $0,19 selama perdagangan setelah jam kerja, naik 0,63% menjadi $30,55.

BitMine mulai melakukan staking sebagian sahamnya pada bulan Desember.

Penyedia ETF juga mempercepat tren ini dengan memasukkan staking ke dalam produk mereka. Misalnya, Grayscale, sebuah perusahaan manajemen aset digital, baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka menawarkan manfaat staking kepada pemegang sahamnya.

