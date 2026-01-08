Vitalik Buterin Membandingkan Ethereum dengan BitTorrent dan Linux

Vitalik Buterin mengatakan bahwa Ethereum seharusnya dipahami bukan sebagai aset spekulatif, melainkan sebagai infrastruktur bersama. Pada 8 Januari, ia membandingkan Ethereum dengan BitTorrent dan Linux, dua sistem yang berkembang secara global tanpa meninggalkan desentralisasi.

Vitalik membahas tujuan inti Ethereum, yaitu mencapai otonomi maksimal tanpa perantara, sambil tetap mendukung penggunaan massal dan kepercayaan institusional.

BitTorrent: Skala tanpa Kontrol

Buterin membandingkan Ethereum dengan model peer-to-peer BitTorrent. BitTorrent mencapai skala besar dengan mendistribusikan bandwidth ke seluruh pengguna, bukan melalui koordinasi pusat.

Ethereum bertujuan melakukan hal yang sama dengan konsensus. Alih-alih mendistribusikan file, ia mendistribusikan verifikasi dan penyelesaian. Tujuannya adalah jaringan yang tumbuh dalam penggunaan tanpa bergantung pada perantara tepercaya.

Buterin mencatat bahwa BitTorrent bukan hanya alat konsumen. Perusahaan dan pemerintah sudah menggunakannya untuk mendistribusikan file besar. Desentralisasi tidak menghalangi adopsi.

Linux: Kekuatan di Atas Kenyamanan

Perbandingan kedua adalah Linux. Linux adalah open-source, gratis, dan tanpa kompromi. Ia juga tertanam di seluruh infrastruktur global, sistem cloud, dan operasi pemerintah.

Buterin menunjukkan bahwa Linux mendukung sistem pasar massal dan distribusi yang sangat minimal dan dikontrol pengguna. Ethereum L1 dimaksudkan untuk melayani peran serupa.

Ethereum seharusnya menjadi lapisan keuangan dan infrastruktur bagi pengguna yang menginginkan kontrol penuh, sambil tetap stabil dan cukup terpercaya bagi perusahaan untuk membangun di atasnya.

Baru-baru ini, Buterin memperingatkan untuk tidak mendorong Ethereum ke arah tren jangka pendek seperti meme coin atau insentif penggunaan artifisial. Ia berpendapat bahwa peran Ethereum adalah bertindak sebagai komputer dunia yang netral.

Tolok ukur jaringan, menurut Buterin, adalah "walkaway test." Aplikasi harus tetap berjalan bahkan jika pengembang aslinya menghilang.

Standar tersebut berlaku untuk protokol dasar dan aplikasi yang dibangun di atasnya. Ketergantungan pada layanan terpusat melemahkan model. Ia menggambarkan Ethereum sebagai respons terhadap internet yang didominasi oleh platform berlangganan dan kontrol terpusat.

Tujuan Ethereum adalah menyediakan infrastruktur keuangan, identitas, tata kelola, dan sosial yang dapat diandalkan pengguna tanpa izin.

next

Postingan Vitalik Buterin Membandingkan Ethereum dengan BitTorrent dan Linux pertama kali muncul di Coinspeaker.