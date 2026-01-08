World Liberty Financial Menargetkan Persetujuan Besar OCC untuk Menerbitkan Stablecoin USD1

World Liberty Financial mengajukan permohonan ke OCC untuk piagam bank perwalian nasional guna menerbitkan USD1 secara langsung.

Persetujuan ini memfasilitasi penerbitan dan penyimpanan langsung USD1 serta konversi USD tanpa biaya melalui kepatuhan terhadap GENIUS Act.

Pasokan USD 1 menembus angka $3,3 miliar dalam tahun pertama, melambangkan adopsi cepat stablecoin institusional.

World Liberty Financial (WLFI) telah mengambil langkah regulasi besar menuju integrasi yang lebih dalam dalam sistem keuangan AS. The Wall Street Journal, salah satu anak perusahaannya telah mengajukan aplikasi de novo kepada U.S. Office of the Comptroller of Currency untuk piagam bank perwalian nasional.

Jika disetujui, piagam tersebut akan memungkinkan World Liberty Financial untuk langsung menerbitkan dan menyimpan stablecoin USD1 yang didukung oleh dolar. Menurut postingan oleh Wu Blockchain yang mengutip peningkatan tersebut akan memungkinkan perusahaan memiliki kontrol penuh sambil memastikan bahwa hal itu selaras dengan standar perbankan AS.

Bank perwalian yang diusulkan pertama-tama akan bertujuan melayani pelanggan institusional, dalam hal ini perusahaan akan berkonsentrasi pada penyimpanan aman aset digital serta penggunaan stablecoin. Kemudian, perusahaan akan memperluas operasinya untuk mencakup area lain seperti konversi stablecoin, di antara aspek lain dari cryptocurrency.

Strategi Stablecoin Dan Keselarasan Regulasi

World Liberty Financial mengatakan bahwa bank perwalian akan memfasilitasi penerbitan, penebusan, dan penyimpanan stablecoin. Rencana awal perusahaan melibatkan penciptaan fasilitas konversi antara dolar AS dan USD1 yang gratis. Perusahaan bertujuan untuk memastikan transparansi sambil mematuhi regulasi.

Selain itu, perusahaan menyoroti bahwa struktur bank yang diusulkan akan mematuhi GENIUS Act yang baru-baru ini diberlakukan. Keselarasan perusahaan dengan undang-undang ini berarti World Liberty Financial akan melakukan kegiatan bisnis dalam pedoman regulasi pada saat otoritas regulasi AS memantau dengan ketat penerbit stablecoin.

World Liberty Mencerminkan Momentum Piagam Perwalian yang Berkembang

Aplikasi World Liberty mencerminkan tren keseluruhan yang disaksikan dalam industri kripto di mana beberapa perusahaan kripto lainnya telah diberikan persetujuan awal. Saat ini, hanya Anchorage Digital yang telah diberikan piagam bank perwalian nasional dari enam puluh lainnya yang diawasi oleh OCC.

Menurut perusahaan, stablecoin USD1 nya telah menembus $3,3 miliar pada tahun pertamanya, mencerminkan adopsinya. World Liberty Financial akan menjadi bagian dari kelompok kecil jika disetujui, karena stablecoin-nya akan mendapatkan penerimaan dari institusi dengan kecepatan yang jauh lebih cepat pada titik ini.

