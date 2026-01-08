BursaDEX+
Analis Wall Street Mengatakan Kelemahan Bitcoin Bersifat Sementara, Mendukung Circle dan Coinbase

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2026/01/08 21:04
DOJ Bitcoin sale controversy

Analis Ekuitas Fintech William Blair, Andrew Jeffery, berpendapat bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk membeli Bitcoin.

Dalam wawancara dengan CNBC, Jeffery mengatakan bahwa kelemahan kripto baru-baru ini bersifat sementara dan mendukung Circle dan Coinbase sebagai pilihan utamanya. Dia percaya Bitcoin pada akhirnya akan menantang kapitalisasi pasar emas, yang saat ini 15 kali lebih besar.

Bitcoin telah mengalami penurunan sejalan dengan pasar yang lebih luas, tetapi Jeffery tidak khawatir. Dia menyebut Bitcoin sebagai "aset yang belum matang" dengan kapitalisasi pasar hanya $1,9 triliun.

Satu masalah yang dia soroti: konsentrasi pasokan. Sekitar sepertiga dari semua Bitcoin berada di sekitar 2 juta dompet. Dan pembeli terbaru, investor ritel yang menggunakan ETF, cenderung menjual terlebih dahulu ketika harga turun.

Bisakah Bitcoin Benar-Benar Menyaingi Emas?

Jeffery berpikir demikian. Dia berargumen bahwa Bitcoin memiliki keunggulan yang jelas dibandingkan emas: biaya penyimpanan lebih rendah, pasokan yang terbatas, dan pergerakan lintas batas yang lebih mudah.

Emas memiliki kapitalisasi pasar sekitar 15 kali lebih tinggi dari Bitcoin. Jeffery melihat kesenjangan itu menyempit seiring waktu.

Dia juga mengingatkan pemirsa bahwa Bitcoin telah menjadi aset dengan kinerja terbaik di dunia selama dekade terakhir.

Mengapa Dia Bertaruh pada Circle dan Coinbase

Jeffery memperjelas satu hal: Bitcoin bukanlah alat pembayaran. Peran itu milik stablecoin.

Circle menerbitkan USDC, stablecoin terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar. Dengan adopsi stablecoin yang meningkat dan Coinbase berada di pusat infrastruktur kripto AS, Jeffery melihat kedua nama tersebut sebagai taruhan yang kuat untuk tahun mendatang.

