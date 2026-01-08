Setelah Mendapatkan Lisensi MiCA, StoneX Digital Bermitra dengan EDG untuk Produk Terstruktur

StoneX Group Inc. dan Enhanced Digital Group Inc. mengumumkan kemitraan untuk memperluas penawaran aset digital mereka. Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, StoneX memimpin putaran pendanaan Seri A EDG dan mengakuisisi saham minoritas di perusahaan tersebut.

Perkembangan ini menyusul StoneX Digital yang menerima lisensi Penyedia Layanan Aset Kripto di bawah Regulasi Pasar Aset Kripto Uni Eropa, yang diberikan oleh Bank Sentral Irlandia.

StoneX Group juga mengoperasikan Forex.com, sebuah merek trading ritel yang menawarkan trading valuta asing dan CFD melalui entitas yang diatur secara lokal di berbagai yurisdiksi.

Memperluas Penawaran Aset Digital Institusional

Brian Mulcahy, CEO StoneX Digital, Sumber: LinkedIn

StoneX Digital, yang diluncurkan pada Juni 2022, menyediakan akses klien institusional ke aset digital dan alat trading terkait. EDG, yang didirikan pada tahun 2021 oleh Chris Bae dan Chet Sennik, mengembangkan solusi terstruktur khusus dan derivatif OTC untuk aset digital.

Brian Mulcahy, CEO StoneX Digital, mengatakan kemitraan ini bertujuan untuk "memungkinkan klien untuk mengintegrasikan kelas aset baru dengan aman" dan menyediakan rangkaian produk aset digital yang lebih luas kepada klien institusional.

StoneX Memanfaatkan "Keahlian" EDG

Kolaborasi ini memungkinkan StoneX untuk memanfaatkan leverage pengalaman EDG dalam derivatif dan produk terstruktur, sementara EDG mendapatkan akses ke penawaran spot dan futures aset digital StoneX. Kedua perusahaan mengharapkan kemitraan ini akan meningkatkan pengembangan produk dan menyediakan solusi trading derivatif kripto yang lebih canggih kepada klien institusional.

FOREX.com Meluncurkan Trading CFD Kripto 24/7

Di samping kemitraan institusionalnya dengan EDG, StoneX Group telah memperluas layanan aset digital ritel melalui FOREX.com. Platform ini telah meluncurkan trading CFD cryptocurrency 24/7, memungkinkan klien untuk mengakses aset digital tanpa jeda akhir pekan tradisional.

Langkah ini mengikuti langkah serupa oleh broker lain, termasuk Hantec Markets dan CMC Markets, seiring meningkatnya volatilitas kripto. FOREX.com juga memperpanjang jam trading untuk sekitar 160 CFD saham, mencakup perusahaan-perusahaan besar di samping aset digital.

Perubahan ini sejalan dengan upaya UEA yang lebih luas untuk mengembangkan keuangan digital, didukung oleh VARA dan Otoritas Sekuritas dan Komoditas. Analis pasar Razan Hilal mencatat bahwa permintaan untuk akses pasar berkelanjutan meningkat di wilayah tersebut.