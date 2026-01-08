ETF Bitcoin Spot telah memulai tahun 2026 dengan lonjakan permintaan yang kuat, menarik hampir $700 juta arus masuk pada hari perdagangan kedua saja dan lebih dari $1,1 miliar selama dua hari pertama tahun ini.

Seiring lonjakan ini mengalihkan fokus ke narasi kripto besar berikutnya, satu proyek yang mendapatkan momentum adalah DeepSnitch AI. Sudah mendominasi dalam presale-nya dengan perolehan $1,1 juta dalam pandangan, token ini sudah dianggap sebagai salah satu koin dengan potensi pertumbuhan tinggi yang siap mengambil alih pasar kripto.

ETF Bitcoin membuka tahun 2026 dengan momentum kuat saat aliran modal pulih kembali

ETF Bitcoin Spot telah memulai tahun 2026 dengan kenaikan yang menentukan, menarik lebih dari $1,1 miliar selama dua sesi perdagangan pertama tahun ini saat kepercayaan investor kembali ke aset digital. Analis pasar mengaitkan permintaan yang diperbaharui dengan "efek lembaran bersih" musiman, di mana modal segar dikerahkan pada awal tahun setelah berbulan-bulan berhati-hati.

Menurut data yang dikompilasi oleh Farside Investors, ETF Bitcoin spot yang terdaftar di AS mencatat sekitar $697 juta dalam arus masuk bersih pada hari perdagangan kedua tahun 2026 saja. Peningkatan tajam ini mengikuti akhir tahun 2025 yang menantang, ketika ETF mengalami penarikan berkelanjutan di tengah ketidakpastian pasar yang lebih luas.

Pembalikan ini menonjol setelah dua bulan berturut-turut mengalami arus keluar bersih, dengan lebih dari $3,4 miliar meninggalkan ETF Bitcoin spot pada bulan November dan $1 miliar lagi keluar pada bulan Desember, berdasarkan angka pelacakan industri.

Kripto besar berikutnya: DeepSnitch AI mencatat kesuksesan presale saat nilai dan utilitas menarik trader

DeepSnitch AI dengan cepat muncul sebagai kripto besar berikutnya, dibangun khusus untuk trader yang menavigasi pasar volatil saat ini. Pada intinya, DeepSnitch AI adalah platform cerdas yang didukung oleh lima agen AI, empat di antaranya sudah aktif dan secara kolektif memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti, peringatan real-time, dan analitik prediktif untuk membantu trader membuat keputusan yang lebih cerdas.

Sementara sebagian besar cryptocurrency membuat investor frustrasi dengan ayunan harga yang tidak pasti, DeepSnitch AI memberikan nilai nyata bahkan di pasar yang stagnan. Salah satu agen aktifnya, SnitchFeed memberikan wawasan on-chain secara real-time, yang lain, SnitchScan, mengidentifikasi tren pasar dan anomali utama, dan SnitchGPT memfasilitasi staking dinamis dengan imbalan tanpa batas. Sementara itu, dashboard memusatkan semua aktivitas, memberikan trader dan investor jangka panjang pandangan komprehensif tentang intelijen pasar yang dapat ditindaklanjuti.

Dari perspektif investasi, DeepSnitch AI telah menunjukkan momentum naik yang kuat. Presale sekarang berada di tahap 4, dengan harga saat ini di $0,03269, naik lebih dari 115% dari harga peluncuran awal $0,01510. Dengan pasar kripto menunjukkan tanda-tanda pemulihan, peluncuran yang dijadwalkan pada akhir Januari, dapat memperkuat lintasan DeepSnitch AI, menjadikannya target utama bagi mereka yang mencari kripto besar berikutnya.

Saat pasar terus berosilasi, DeepSnitch AI menonjol dari proyek kripto yang muncul lainnya. Tidak seperti token yang hanya mengandalkan hype, DeepSnitch memberikan fungsionalitas langsung yang dapat dimanfaatkan trader hari ini. Bagi mereka yang ingin mengklaim keunggulan bermakna dalam trading kripto, proyek ini memberikan peluang terbaik.

Avalanche melihat kenaikan 15% saat analis menargetkan angka $20

Token asli Avalanche, AVAX telah mencatat peningkatan yang mencolok minggu ini, naik sekitar 15% antara 1 Januari dan 6 Januari 2026. Minggu ini dimulai dengan AVAX diperdagangkan sekitar $12,55 pada 1 Januari, dan pada 6 Januari, diperdagangkan mendekati $14,50, mencerminkan minat yang tumbuh menjelang level breakout potensial.

Data pasar menunjukkan kekuatan harga AVAX telah didukung oleh volume perdagangan yang meningkat dan momentum teknis. Namun, sejumlah peramal sekarang memiliki target jangka pendek dalam kisaran $18 hingga $20, menunjukkan bahwa reli baru-baru ini bisa menjadi tahap awal dari lonjakan yang lebih besar.

Litecoin mendapatkan daya tarik saat harga LTC naik 6%

Litecoin secara diam-diam telah membuat kemajuan minggu ini, dengan LTC naik sekitar 6% antara 1 Januari dan 6 Januari 2026. Proyek ini memulai tahun diperdagangkan sekitar $77,98 pada 1 Januari dan sejak itu naik menuju $83,86 pada 6 Januari, menandakan minat yang diperbaharui di antara trader dan investor.

Analis telah menunjuk pada perkembangan terbaru, seperti peluncuran testnet smart contract LitVM yang diantisipasi di awal 2026, sebagai katalis potensial untuk utilitas dan adopsi yang diperbaharui. Pembaruan ini dapat mulai menjembatani Litecoin ke DeFi dan ekosistem lintas rantai, sesuatu yang telah lama diincar jaringan untuk melengkapi kecepatan transaksi cepat dan biaya rendahnya.

Kesimpulan

Saat perhatian beralih ke kripto besar berikutnya, proyek yang menggabungkan fungsionalitas nyata dengan harga tahap awal diposisikan untuk mendapatkan manfaat paling banyak saat momentum membangun menuju tahun 2026.

Sementara Avalanche dan Litecoin mencatatkan keuntungan jangka pendek yang terhormat, DeepSnitch AI menonjol dengan menawarkan nilai dan potensi 100x pada investasi. Dengan presale-nya masih terbuka dan antisipasi yang tumbuh seputar pengumuman mendatang dan bonus yang mungkin, DeepSnitch AI terus memperkuat kasusnya sebagai kripto besar berikutnya untuk trader dan investor yang mencari di luar reli jangka pendek.

FAQ

Apa kripto besar berikutnya untuk dibeli di tahun 2026?

Beberapa token yang sudah mapan mungkin melihat kenaikan lanjutan di tahun 2026, tetapi DeepSnitch AI menonjol sebagai kripto besar berikutnya karena menggabungkan harga tahap awal dengan utilitas langsung.

Bisakah saya masih bergabung dengan DeepSnitch AI dan menikmati ROI besar?

Ya. DeepSnitch AI masih dalam fase presale-nya, artinya investor dapat masuk sebelum eksposur pasar penuh dan penemuan harga dimulai, dengan hanya beberapa hari tersisa hingga peluncuran.

Bisakah DeepSnitch AI menjamin pengembalian besar pada tahun 2026?

Tidak ada investasi kripto yang dapat menjamin pengembalian, tetapi DeepSnitch AI menawarkan profil risiko-imbalan yang lebih kuat daripada sebagian besar alternatif. Utilitas dunia nyata, titik masuk awal, dan basis pengguna yang berkembang memberikan DeepSnitch AI jalur yang lebih jelas untuk pertumbuhan jangka panjang daripada token spekulatif yang hanya mengandalkan hype semata.