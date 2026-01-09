Alamat kripto ilegal menerima setidaknya $154 miliar pada 2025, temuan Chainalysis

Chainalysis telah merilis laporan yang mengungkapkan bahwa alamat kripto ilegal menerima minimal $154 miliar pada tahun 2025. Angka ini didorong oleh aktor yang disponsori negara, termasuk peretas yang terkait dengan DPRK, yang memfasilitasi serangan yang mencuri $2 miliar.

Studi tersebut menggambarkan tahun 2025 sebagai awal gelombang ketiga perubahan dalam kejahatan siber. Gelombang pertama, yang berlangsung dari 2009 hingga 2019, terdiri dari peretas khusus yang berbahaya. Gelombang kedua, yang berlangsung dari 2020 hingga 2024, melihat profesionalisasi organisasi ilegal yang menyediakan infrastruktur on-chain untuk kelompok kriminal.

Tiga gelombang kejahatan kripto. Sumber: Chainalysis

Kini, gelombang ketiga memperkenalkan negara-negara yang bergerak ke ruang dalam skala besar untuk menghindari sanksi internasional. Gelombang ini mencapai peningkatan 162% year-over-year (YoY), yang juga didorong oleh peningkatan luar biasa sebesar 694% dalam nilai yang diterima oleh entitas yang dikenai sanksi.

Namun, laporan tersebut menyatakan bahwa bahkan jika nilai yang diterima oleh entitas yang dikenai sanksi tetap stabil YoY, tahun 2025 masih akan menandai tahun rekor untuk kejahatan kripto, karena aktivitas meningkat di sebagian besar kategori ilegal.

Stablecoin mengumpulkan 84% dari semua volume transaksi ilegal

Peretas Korea Utara mengalami tahun paling destruktif mereka, mencuri $2 miliar hanya pada tahun 2025. Eksploitasi Bybit pada bulan Februari menyumbang hampir $1,5 miliar dari total tersebut, menjadikannya perampokan kripto terbesar dalam sejarah kripto. Peretas Korea Utara dikenal memprioritaskan stablecoin dengan likuiditas tinggi dan akses pertukaran global, terutama USDT, USDC, dan terkadang BUSD.

Selain Korea Utara, Rusia secara tidak langsung terlibat dalam transaksi ilegal melalui stablecoin A7A5 yang didukung rubel, yang memfasilitasi lebih dari $93,3 miliar dalam transaksi dalam waktu kurang dari satu tahun.

Ini mendorong stablecoin untuk membawa pulang trofi karena mengumpulkan 84% dari semua volume transaksi ilegal. Di sisi lain, Bitcoin telah menyusut menjadi sekitar 7%. Lima tahun yang lalu, angka-angka ini terbalik; Bitcoin menyumbang sekitar 70% dari transaksi ilegal, sementara stablecoin hanya menyumbang 15%.

Aset kripto yang dicuri selama bertahun-tahun. Sumber: Chainalysis

Menurut Chainalysis, pergeseran ini disebabkan oleh keunggulan praktis stablecoin, termasuk kemudahan transfer lintas batas, volatilitas yang lebih rendah, dan utilitas yang lebih luas.

Dipimpin oleh USDT dari Tether dan USDC dari Circle, total nilai pasar token yang dipatok dolar telah naik menjadi sekitar $317,8 miliar. Kapitalisasi pasar A7A5 sekitar $500 juta, yang menjadikannya salah satu stablecoin terbesar yang tidak dipatok dolar AS.

China dan Iran memaksimalkan pencucian uang

Laporan tersebut membahas bagaimana Jaringan Pencucian Uang China (CMLNs) telah menjadi pemain utama dalam ekosistem ilegal. Jaringan-jaringan ini sekarang menawarkan "laundering-as-a-service" dan infrastruktur kriminal khusus lainnya berdasarkan kerangka kerja yang disiapkan oleh perusahaan seperti Huione Guarantee.

Operasi layanan lengkap ini mendukung segalanya mulai dari penipuan dan scam hingga pencucian hasil peretasan Korea Utara, penghindaran sanksi, dan pembiayaan teroris.

Iran membuat keuntungan serupa dalam menggunakan kripto. Korps Pengawal Revolusi Islam negara tersebut dan jaringan proxynya memfasilitasi lebih dari $2 miliar dalam pencucian uang, penjualan minyak ilegal, dan pengadaan senjata on-chain. Menurut laporan tersebut, organisasi teroris yang bersekutu dengan Iran, termasuk Hizbullah Lebanon, Hamas, dan Houthi, menggunakan kripto dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Chainalysis juga memperingatkan tentang meningkatnya koneksi antara aktivitas on-chain dan kejahatan kekerasan. Operasi perdagangan manusia semakin memanfaatkan cryptocurrency, sementara "serangan paksaan fisik" di mana kriminal menggunakan kekerasan untuk memaksa korban mentransfer aset telah meningkat tajam, sering kali bertepatan dengan puncak harga kripto.

Tahun ini, Cryptopolitan telah melaporkan tentang pencuri kripto yang meneror investor kecil di rumah dengan invasi brutal. Kriminal tersebut menggunakan senjata untuk menuntut akses ke ponsel, laptop, dan dompet.

Sejak tahun 2020, lebih dari 215 serangan fisik kripto telah tercatat di seluruh dunia, dengan tahun 2025 hampir menggandakan tahun sebelumnya. Pelacak keamanan Jameson Lopp mengatakan angka sebenarnya lebih tinggi karena banyak korban tetap diam.

