Coincheck Group mengakuisisi 97% saham 3iQ Corp. dalam kesepakatan senilai $112 juta

Coincheck Group telah mengakuisisi 97% saham 3iQ dengan 27,1 juta saham biasa senilai $111,8 juta. Pertukaran tambahan sebanyak 810.435 saham akan memberikan perusahaan kepemilikan penuh.

Coincheck Group, salah satu bursa mata uang kripto terbesar di Jepang, telah mengumumkan akuisisinya terhadap 3iQ Corp., manajer aset digital perintis asal Kanada. Kesepakatan ini disusun sebagai pertukaran saham dengan pemegang saham mayoritas Coincheck, Monex Group, dan menilai 3iQ sekitar $111,8 juta.

Coincheck Group mengakuisisi 3iQ

Monex Group setuju untuk menukar kepemilikan sahamnya sebesar 97% di 3iQ dengan 27,1 juta saham biasa Coincheck yang baru diterbitkan, yang dinilai masing-masing $4. Coincheck dapat menawarkan persyaratan serupa dan 810.435 saham tambahan kepada pemegang saham minoritas 3iQ dan mencapai kepemilikan 100%.

Transaksi diperkirakan akan ditutup selama kuartal kedua tahun 2026.

3iQ didirikan pada tahun 2012 dan menjadi Manajer Dana Investasi Aset Digital teregulasi pertama di Kanada pada tahun 2017. Pencapaian paling menonjolnya termasuk meluncurkan apa yang dipromosikannya sebagai dana Bitcoin dan Ether terdaftar di bursa utama pertama di Amerika Utara di Toronto Stock Exchange pada tahun 2020.

Baru-baru ini, perusahaan memperkenalkan ETF staking Ethereum pada tahun 2023. Pada tahun 2025, 3iQ memperluas penawarannya dengan salah satu ETF staking Solana pertama dan ETF XRP berbasis spot.

Coincheck sedang dalam tren ekspansi

Kesepakatan ini mengikuti akuisisi Coincheck terhadap Aplo SAS, pialang utama kripto terdaftar berbasis di Paris yang melayani investor institusional, pada Oktober 2025. Pada Maret di tahun yang sama, Coincheck membeli Next Finance Tech Co., perusahaan layanan platform staking.

Rencana Coincheck mencakup 3iQ dan Aplo yang berpotensi melakukan penjualan silang layanan kepada basis klien institusional masing-masing, dan Next Finance menyediakan infrastruktur staking untuk proyek tersebut.

CEO Monex Group Yuko Seimi mengatakan reorganisasi ini akan memberikan "peluang yang meningkat untuk pertumbuhan dan kesuksesan internasional" dalam bisnis aset kripto serta manajemen aset dan kekayaan, menyebutnya sebagai win-win bagi pemegang saham kedua perusahaan.

Transaksi ini membantu Coincheck menyebarkan biaya perusahaan publik ke basis pendapatan yang lebih besar dan lebih terdiversifikasi. Kehadiran 3iQ yang sudah mapan di pasar Kanada dan Amerika Utara berarti bahwa Coincheck memperoleh akses langsung ke produk investasi kripto institusional teregulasi dan infrastruktur yang akan memakan waktu bertahun-tahun untuk dibangun secara independen.

Oppenheimer & Co. menasihati Coincheck Group dalam transaksi ini, dan perusahaan menerima nasihat hukum dari De Brauw Blackstone Westbroek, Simpson Thacher & Bartlett, dan Stikeman Elliott. Monex dinasihati oleh Cinaport Capital dan Wildeboer Dellelce.

