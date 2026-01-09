Trump Menyatakan Tidak Akan Memberikan Grasi kepada Sam Bankman-Fried

Bitcoin Magazine



Trump Mengatakan Dia Tidak Akan Mengampuni Sam Bankman-Fried

Presiden Donald Trump mengatakan minggu ini bahwa dia tidak berniat mengampuni Sam Bankman-Fried, mantan CEO FTX yang sedang menjalani hukuman penjara federal yang panjang atas salah satu penipuan keuangan terbesar dalam sejarah AS.

Dalam wawancara dengan The New York Times, Trump ditanya apakah dia akan mempertimbangkan memberikan grasi kepada beberapa narapidana terkenal. Di antara nama-nama yang disebutkan adalah Bankman-Fried, miliarder mata uang kripto yang dihukum pada tahun 2023 karena mencuri miliaran dolar dari pelanggan FTX.

Tanggapan Trump adalah bahwa dia tidak mempertimbangkannya, menurut The New York Times.

Pernyataan tersebut agak menghentikan spekulasi selama berbulan-bulan di dalam kalangan kripto dan politik tentang apakah Bankman-Fried mungkin mengusahakan keringanan dari seorang presiden yang sering mengkritik jaksa federal dan menggunakan kekuasaan pengampunannya secara agresif.

Bankman-Fried dijatuhi hukuman pada November 2024 selama 25 tahun penjara setelah juri New York menyatakan dia bersalah atas tujuh dakwaan, termasuk penipuan transfer dan konspirasi. Jaksa mengatakan dia mengatur skema yang mengalihkan dana pelanggan untuk menopang dana lindung nilainya, Alameda Research, sambil menyajikan FTX sebagai bursa yang aman dan patuh.

Keruntuhan tersebut menghapus miliaran aset pelanggan dan memicu tindakan keras global terhadap perusahaan kripto.

Upaya Sam Bankman-Fried untuk mendapatkan pengampunan

Sejak keputusan bersalahnya, Bankman-Fried dan orang-orang dekatnya telah mengejar berbagai cara yang tampaknya dirancang untuk melunakkan citra publiknya dan menciptakan peluang untuk mendapatkan grasi.

Pada awal 2024, Bankman-Fried memberikan wawancara penjara yang langka kepada Tucker Carlson, menggambarkan dirinya sebagai orang yang disalahpahami dan mengklaim bahwa pelanggan FTX akan "dipulihkan sepenuhnya" tanpa campur tangan pemerintah.

Wawancara tersebut beredar luas di kalangan audiens konservatif dan dilihat oleh banyak orang sebagai bujukan yang diperhitungkan kepada tokoh media yang selaras dengan Trump.

Sekitar waktu yang sama, orang tua Bankman-Fried, keduanya profesor hukum Stanford, mengirim surat ke pengadilan untuk meminta keringanan hukuman, menekankan niat amalnya dan berpendapat bahwa hukuman penjara selama puluhan tahun akan berlebihan.

Meskipun tidak ditujukan kepada Trump, upaya tersebut memperkuat strategi yang lebih luas untuk membingkai ulang Bankman-Fried sebagai pelaku yang cacat tetapi tidak berniat jahat daripada dalang kriminal.

Bankman-Fried juga menyoroti realignment politiknya di masa lalu. Meskipun dia adalah salah satu donor terbesar untuk Demokrat dalam siklus 2022, dia kemudian mengklaim dalam wawancara bahwa dia secara diam-diam memberikan jumlah yang sebanding kepada Partai Republik dan telah kecewa dengan pemerintahan Biden.

Komentar-komentar tersebut secara luas ditafsirkan sebagai upaya untuk menjauhkan dirinya dari pusat kekuasaan Demokrat dan menandakan keterbukaan terhadap proses grasi yang dipimpin Partai Republik di masa depan.

Trump, bagaimanapun, tidak menunjukkan simpati publik apa pun. Sementara dia berpendapat bahwa sekutu yang dituntut di bawah pemerintahan Biden adalah korban dari Departemen Kehakiman yang "dipersenjatai", kasus Bankman-Fried tidak sesuai dengan narasi tersebut. Penyelidikan penipuan dimulai sebelum Biden menjabat dan didorong oleh kerugian pelanggan dan catatan internal FTX.

Presiden Trump memang mengampuni pendiri Binance Changpeng Zhao (CZ) pada Oktober 2025 atas pengakuan bersalahnya pada tahun 2023 untuk pelanggaran pencucian uang, sebuah langkah yang dibingkai oleh Gedung Putih sebagai mengakhiri "perang terhadap mata uang kripto" pemerintahan Biden dan jalur potensial bagi Binance untuk masuk kembali ke pasar AS.

