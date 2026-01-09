Goertek Meluncurkan Portofolio XR Komprehensif di CES 2026, Menampilkan Kacamata AI Full-Scene dan Solusi Optik Canggih

LAS VEGAS, 8 Januari 2026 /PRNewswire/ — Goertek, pemain kunci dalam ekosistem extended reality (XR), menandai kehadirannya di CES tahun ini di Las Vegas, yang dibuka pada 6 Januari, dengan meluncurkan "Paket Tahun Baru XR" yang luas. Pameran ini menampilkan spektrum penuh inovasi, dari kacamata AR full-color binokular unggulan "Rubis"—yang mengintegrasikan arsitektur Tri-Chip dan interaksi EMG—hingga kacamata AI "Spinel" yang ramping dan ringan serta desain referensi mixed reality (MR) "Euler1.5". Pameran ini juga mencakup beragam solusi optik AR, optik VR, dan sensing, yang secara kolektif mendemonstrasikan luasnya kemampuan terintegrasi Goertek dan kematangan manufaktur pintar China di sektor elektronik konsumen global.

I. Inovasi Unggulan: Desain Referensi Kacamata AR Full-Color Binokular "Rubis" Debut dengan Arsitektur Tri-Chip dan Interaksi EMG

Jalur menuju adopsi mainstream kacamata AR bertenaga AI konsumen telah terhambat oleh tantangan fundamental dalam menyeimbangkan tampilan berkualitas tinggi, efisiensi komputasi, dan interaksi yang mulus. Desain referensi kacamata AR multimodal full-color "Rubis" yang baru diluncurkan menghadirkan pendekatan rekayasa tingkat sistem untuk penyeimbangan kompleks ini.

Di inti sistem tampilan near-eye, "Rubis" menggabungkan modul tampilan waveguide etsa full-color milik Goeroptics. Solusi optik format vertikal ini meningkatkan adaptabilitas terhadap kasus penggunaan dunia nyata, merender konten dengan jelas seperti pratinjau kamera, prompt AI, dan overlay terjemahan sambil meminimalkan penghalangan bidang pandang alami pengguna dan mengurangi isolasi visual.

Berangkat dari desain single-system-on-chip konvensional, "Rubis" menggunakan arsitektur heterogen yang mengintegrasikan chip MCU, ISP, dan NPU. Struktur ini mengoptimalkan pipeline data dari pengambilan kamera melalui pemrosesan gambar, komputasi jaringan saraf, dan tampilan akhir melalui komunikasi antar-chip yang efisien. Pendekatan komputasi terdistribusi tidak hanya memberikan efisiensi daya-kinerja yang superior tetapi juga memungkinkan kacamata menjalankan model deteksi objek ringan yang persisten pada NPU khusus dengan daya ultra-rendah—meletakkan fondasi teknis untuk pengalaman "Always-On AI" yang sesungguhnya.

Dari perspektif desain industri, model "Rubis" memadukan aksen material lembaran ke dalam siluet bingkai klasik, dilengkapi dengan sistem bantalan hidung modular yang memprioritaskan kesesuaian individual dan kenyamanan pemakaian lama.

Mengatasi hambatan kritis terhadap kontrol intuitif, "Rubis" dipasangkan dengan gelang pergelangan tangan neural EMG yang menyertainya. Solusi ini dikembangkan secara internal dan mencapai akurasi pengenalan gerakan melebihi 90%. Melalui sensor yang sangat sensitif, pengguna dapat mengontrol kacamata AR dengan andal dengan gerakan jari yang halus, secara efektif mengatasi keterbatasan antarmuka berbasis sentuhan dan memungkinkan interaksi yang diskrit dan mudah.

II. Kacamata AI Ringan dan Desain MR Sub-100g: Pendekatan Baru terhadap Kenyamanan Wearable

Di samping eksplorasinya terhadap konsep unggulan generasi berikutnya, Goertek juga meluncurkan serangkaian desain referensi yang secara langsung memenuhi permintaan pasar saat ini untuk faktor bentuk ringan dan interaktivitas yang lancar dalam kacamata pintar dan headset MR.

1. Desain Referensi Kacamata AI "Spinel": Mendefinisikan Ulang Pemakaian Sehari-hari dengan Bentuk Ultra-Ringan

Desain referensi kacamata AI "Spinel" mencapai terobosan dalam ergonomis dengan berat total hanya 35g. Ini memadukan estetika modis dan masa pakai baterai yang diperpanjang dengan kemampuan pencitraan definisi tinggi, menetapkan fondasi untuk kemampuan pemakaian sepanjang hari.

Sistem pencitraannya mendukung pengambilan foto 4K (4032×3024) dan perekaman video berkelanjutan 1080p/30fps hingga satu jam, ditingkatkan dengan fungsionalitas Electronic Image Stabilization (EIS) dan High Dynamic Range (HDR). Ini memposisikan perangkat tidak hanya sebagai alat untuk dokumentasi kehidupan sehari-hari tetapi juga sebagai sumber yang mampu untuk output video berkualitas tinggi, berfungsi sebagai aksesori pemotretan hands-free yang praktis.

Selanjutnya, "Spinel" mengintegrasikan persepsi visual AI proaktif. Melalui pengambilan lingkungan yang berkelanjutan dengan daya rendah pada resolusi dan frame rate rendah, perangkat dapat bertransisi dari model "perintah-dan-respons" reaktif menjadi model yang mengantisipasi kebutuhan pengguna, menciptakan jalur teknis untuk layanan proaktif yang sadar konteks.

2. "Rox Vision": Peningkatan AI Instan untuk Kacamata Tradisional

Untuk mengatasi basis terpasang yang luas dari pengguna kacamata konvensional, Goertek memperkenalkan solusi aksesori inovatif di CES: Desain Referensi Aksesori Kacamata Pintar AI "Rox Vision".

"Rox Vision" menantang paradigma desain terintegrasi kacamata pintar tradisional dengan mengusulkan pendekatan modular yang baru. Ini memisahkan fungsionalitas inti—pengambilan visual, interaksi audio, dan pemrosesan AI—ke dalam aksesori tunggal yang kompak yang dapat dengan mudah dipasang pada kacamata standar.

Strategi ini mempertahankan koreksi optik dan gaya penting dari kacamata yang ada sambil menambahkan kemampuan interaksi AI generatif pada titik biaya yang berpotensi dapat diakses, mendemonstrasikan kelayakan praktis dari "asisten AI snap-on" dalam ruang wearable.

Menangani tantangan kenyamanan kritis yang melekat pada perangkat tambahan, "Rox Vision" menggunakan penumpukan struktural canggih dan integrasi PCB kepadatan tinggi untuk menampung modul pencitraan resolusi tinggi dan kapasitas baterai yang cukup dalam jejak mikro. Berat total dikontrol secara ketat di bawah 15g, mencapai pengalaman pemakaian yang hampir tidak terasa.

Untuk sensing inti, desain ini menggabungkan kamera bidang pandang ultra-lebar 105° dalam ukuran modul yang diminimalkan, memastikan rekaman First-Person View (FPV) yang komprehensif dan imersif yang menyediakan input fidelitas tinggi untuk analisis visual AI. Dalam audio, memanfaatkan integrasi vertikal, produk ini menggunakan sistem speaker SBS yang disesuaikan milik Goertek dan mikrofon MEMS untuk memberikan pengalaman interaksi suara closed-loop berkualitas tinggi.

3. Memecahkan Hambatan 100g: Cetak Biru Ringan untuk Headset MR

Sementara teknologi MR mendapatkan momentum, berat perangkat tetap menjadi hambatan fisik yang signifikan untuk penggunaan yang berkepanjangan, dengan banyak headset all-in-one menginduksi kelelahan dalam tiga puluh menit pemakaian.

Desain Referensi MR Ultra-Ringan Goertek yang baru diluncurkan menerapkan rekayasa canggih dalam penumpukan struktural dan pemilihan material untuk mengurangi massa headset inti menjadi sekitar 100g—kira-kira seperlima berat perangkat konvensional—membuat visi "pemakaian yang tidak terasa" menjadi kemungkinan.

Meskipun pengurangan berat yang radikal, desain ini tidak mengorbankan kesetiaan visual. Ini menggabungkan tampilan Micro-OLED 4K 1,35 inci yang dipasangkan dengan modul optik 3P Pancake yang dikembangkan sendiri, memberikan kejernihan tingkat retina 38 Pixels Per Degree (PPD) dalam bidang pandang 100 derajat. Desain ini sepenuhnya mengintegrasikan Video See-Through (VST), 6 Degrees of Freedom (6DoF), dan solusi interaktif lainnya. Konfigurasi ini dibangun khusus untuk mendukung sesi yang diperpanjang dengan nyaman untuk konsumsi media, tugas produktivitas ringan, dan game kasual, memetakan jalur yang jelas ke depan untuk adopsi MR mainstream.

III. Dari Waveguide Polimer Full-Color AR hingga Lensa Kristal Cair yang Dapat Disetel Secara Elektrik: Mendefinisikan Batas Berikutnya dalam Optik XR

Di CES, pameran Goertek lebih diperluas ke rangkaian solusi optik yang komprehensif untuk aplikasi AR dan MR, dengan terobosan yang sangat menonjol dalam teknologi Lensa Kristal Cair yang Dapat Disetel Secara Elektrik.

Dalam ranah optik AR, Goeroptics meluncurkan modul optik polimer full-color-nya, "F15Pi," yang direkayasa untuk mencapai keseimbangan optimal antara desain ringan dan kualitas gambar fidelitas tinggi. Material polimer menawarkan keunggulan inheren dibandingkan kaca, termasuk berat yang berkurang dan daya tahan yang ditingkatkan, menjadikannya pilihan yang lebih aman untuk kacamata AR ringan. Namun, secara historis, indeks refraktif yang lebih rendah mereka sering menghasilkan artefak optik seperti efek pelangi yang jelas. Di CES tahun ini, Goeroptics mendemonstrasikan kemajuan signifikan dengan menggunakan material polimer indeks refraktif tinggi, struktur mikro-nano yang dioptimalkan, dan desain ergonomis untuk menghilangkan artefak pelangi sambil mencapai transmitansi kisi waveguide melebihi 92%. Digabungkan dengan mesin cahaya Micro-LED full-color yang sangat efisien yang memimpin industri—sangat kompak hanya 0,2cc dan 0,5g—modul ini menyajikan solusi optik yang layak untuk kemampuan pemakaian sepanjang hari.

Mendorong batas material dan proses optik canggih, Goeroptics juga memamerkan modul waveguide etsa Silicon Carbide (SiC) yang sepenuhnya terikat. Menggunakan indeks refraktif SiC yang sangat tinggi, modul ini mencapai profil pemecah rekor hanya 0,65mm dalam ketebalan dan berat 3,5g, menetapkan tolok ukur industri baru untuk ketipisan dan keringanan. Pada bidang pandang 30°, ini memberikan citra tajam dengan keseragaman warna yang sangat baik.

Selanjutnya, Goeroptics memperkenalkan waveguide etsa full-color F25Ge, yang secara khusus direkayasa untuk skenario outdoor dengan cahaya ambient tinggi. Ketika dipasangkan dengan mesin cahaya Micro-LED full-color efisiensi tinggi 0,2cc, ini mencapai kecerahan intraokular puncak 4.200 nits.

Dalam domain MR, solusi Pancake terus maju menuju miniaturisasi yang lebih besar. Xinghe LE51-D mengintegrasikan penyesuaian daya optik dari -7,00D hingga +2,00D dalam profil ramping hanya 14mm—manfaat signifikan untuk populasi global pengguna miopia—dan menampilkan tampilan Micro-OLED 1,03 inci yang menawarkan bidang pandang 85,5°. Untuk aplikasi yang menuntut faktor bentuk yang lebih tipis, Xinghe LE52 menggunakan layar 0,68 inci dengan panjang jalur total (TTL) hanya 13,6mm.

Mengenai kemajuan terobosan dalam teknologi optik XR inti, Goertek meluncurkan solusi Fokus Molekuler Kristal Cair yang Dapat Disetel Secara Elektrik di CES. Seperti yang diakui secara luas dalam industri, Vergence-Accommodation Conflict (VAC) tetap menjadi tantangan fundamental dalam XR. Konflik ini muncul dari ketidakcocokan antara jarak fokus sinar cahaya dari objek virtual dan jarak fokus aktual yang diperlukan oleh mata manusia, menyebabkan disonansi antara vergence (rotasi mata) dan akomodasi (penyesuaian lensa). Hasilnya adalah ketidaknyamanan pengguna, termasuk kelelahan visual, sakit kepala, penglihatan kabur, dan bahkan mabuk perjalanan.

Teknologi Fokus Molekuler Kristal Cair yang Dapat Disetel Secara Elektrik memungkinkan penyesuaian optik dinamis dan koreksi penglihatan, mengatasi masalah industri yang persisten ini. Secara khusus, lensa kristal cair fokus-variabel-nya menggunakan mekanisme drive elektronik. Dengan memodulasi tegangan yang diterapkan, penyelarasan molekul kristal cair diubah, memungkinkan rentang penyesuaian dioptri berkelanjutan dari -3,00D hingga +3,00D untuk mengkompensasi miopia dan hiperopia.

Khususnya, lensa kristal cair ini dapat dibuat dengan ketebalan kurang dari 1mm dan apertur melebihi 25mm. Profil ramping, ringan, dan sangat dapat diintegrasikan memungkinkan aplikasi tidak hanya dalam headset VR dan MR tetapi juga untuk disematkan ke dalam jalur optik kacamata AR. Integrasi ini memungkinkan pengguna dengan kesalahan refraktif untuk mengalami penglihatan yang jelas tanpa perlu lensa korektif tambahan, secara substansial meningkatkan kemampuan pemakaian dan kenyamanan pengguna.

Dari inovasi arsitektural dalam desain chipset dan paradigma interaksi hingga terobosan dalam material optik, portofolio CES 2026 Goertek merespons secara langsung hambatan industri inti dalam kinerja tampilan, kemampuan pemakaian, dan kegunaan. Saat sektor XR bergerak menuju komersialisasi yang lebih luas, kemampuan Goertek yang ditunjukkan untuk mengintegrasikan solusi dari teknologi yang mendasari hingga desain produk lengkap menyediakan pasar dengan jalur adopsi yang serbaguna dan praktis.

Ke depan, keragaman pendekatan teknis yang dipamerkan menunjuk pada ekosistem XR yang semakin matang dan semakin tersegmentasi. Respons pasar terhadap berbagai implementasi ini pada akhirnya akan mengarahkan evolusi industri dalam memenuhi kebutuhan pengguna dunia nyata.

