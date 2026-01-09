Kelompok dagang besar Wall Street SIFMA bertemu secara tertutup dengan pemimpin kripto mengenai RUU struktur pasar

Poin-Poin Penting

Kelompok perdagangan Wall Street, SIFMA, secara aktif terlibat dengan para pemimpin industri kripto untuk membahas RUU struktur pasar kripto.

Percakapan tersebut digambarkan konstruktif pada isu-isu terkait DeFi namun tidak menghasilkan kesimpulan pada topik kontroversial lainnya, termasuk stablecoin yang menghasilkan imbal hasil.

Saat Senat bersiap untuk pemungutan suara yang berpotensi menentukan pada legislasi struktur pasar kripto, Wall Street dan pelaku industri kripto telah memulai negosiasi pribadi untuk mempersempit perbedaan mereka.

Perwakilan dari SIFMA, asosiasi perdagangan Wall Street utama, dan industri kripto mengadakan pertemuan tertutup pada hari Kamis dalam upaya menyelesaikan perselisihan atas RUU kripto, yang dijadwalkan untuk markup Senat minggu depan, lapor Decrypt.

Sumber mengatakan bahwa pembicaraan tersebut menghasilkan kemajuan terbatas namun bermakna tentang bagaimana keuangan terdesentralisasi akan diatur dalam legislasi tersebut, meskipun ketidaksepakatan besar, terutama mengenai stablecoin dan pengecualian regulasi, masih belum terselesaikan.

Dengan para pemimpin Senat yang merencanakan markup minggu depan, para pemangku kepentingan kini mengharapkan lobi intensif dan negosiasi cepat dalam beberapa hari mendatang, dengan dukungan bipartisan yang masih belum pasti.