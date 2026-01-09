Coins.ph telah memperkenalkan platform terpadu yang menggabungkan perdagangan aset digital dengan layanan penting seperti pembayaran, transfer, dan penyelesaian tagihan.

Aplikasi yang diperbarui bertujuan untuk mengatasi fragmentasi layanan keuangan, di mana pengguna sering menavigasi beberapa aplikasi untuk kebutuhan yang berbeda.

Dengan mengintegrasikan standar QR Ph nasional, Coins.ph kini memungkinkan pembayaran tanpa uang tunai di lebih dari 600.000 merchant di seluruh negeri, mulai dari restoran dan toko kelontong hingga toko sari-sari.

Amira Alawi, Direktur Pemasaran Global di Coins.ph, menekankan fokus pada kemudahan penggunaan.

Selain pembayaran ritel, platform ini memfasilitasi penyelesaian lebih dari 120 jenis tagihan yang berbeda, termasuk utilitas, biaya pemerintah, dan uang sekolah. Platform ini juga mendukung remitansi lintas batas dan transfer uang antara berbagai bank dan e-wallet.

Perusahaan yang dilisensikan oleh Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) sebagai marketplace aset virtual dan dompet seluler, menyatakan bahwa tujuannya adalah membangun infrastruktur yang "menghilang ke latar belakang".

Ini memungkinkan pengguna untuk fokus pada transaksi daripada teknologi yang mendasarinya, memastikan dana bergerak dengan aman dan instan.

Gambar unggulan oleh via Coins.ph.

Postingan Coins.ph Memperluas Platform Menjadi Aplikasi Keuangan All-in-One pertama kali muncul di Fintech News Philippines.