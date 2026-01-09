Ivan Battimiello Menerima Penghargaan Pengakuan Global 2025 untuk Kepemimpinan Sistem Aman dan Rekayasa Berdampak Tinggi

Ivan Battimiello meraih Penghargaan Pengakuan Global 2025 untuk kepemimpinan teknis dalam rekayasa sistem keamanan. Kariernya selama sembilan tahun menunjukkan keahlian dalam pengembangan backend, infrastruktur cloud, dan manajemen tim, menghadirkan solusi yang skalabel dan berfokus pada keamanan untuk klien internasional di berbagai sektor fintech, administrasi publik, dan media digital.

— Ivan Battimiello telah menerima Penghargaan Pengakuan Global 2025 sebagai pengakuan atas keunggulan berkelanjutan dalam kepemimpinan teknis, desain sistem keamanan, dan pengembangan tim di tingkat internasional. Penghargaan ini mencerminkan rekam jejak dalam menghadirkan proyek backend dan infrastruktur cloud yang kompleks yang mendukung platform dengan lalu lintas tinggi dan keamanan kritis di sektor fintech, administrasi publik, dan media digital, di mana ketahanan dan kepatuhan menjadi pusat dari kelangsungan layanan jangka panjang.

Foto Courtesy of Ivan Battimiello

Profilnya semakin kuat dengan mencapai skor evaluasi sempurna dalam implementasi visi dan strategi, menunjukkan kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain, serta menunjukkan pengambilan keputusan etis dan integritas, serta mendorong inovasi dan kreativitas. Penilaian tersebut menyoroti bahwa ia secara konsisten menghubungkan desain sistem dengan tujuan organisasi, memastikan bahwa kinerja, keandalan, dan hasil keamanan tetap sejalan dengan ekspektasi klien dan pemangku kepentingan.

Kepemimpinan Teknis Dan Implementasi Strategis

Karier Ivan Battimiello mencakup lebih dari sembilan tahun pengembangan full-stack, dengan fokus pada rekayasa backend, serta beberapa tahun sebagai insinyur DevOps dan pemimpin teknis yang bertanggung jawab untuk menyelaraskan arsitektur, kinerja, dan keandalan dengan tujuan bisnis. Pengalaman profesional mencakup peran sebagai pengembang game, pengembang full-stack senior, insinyur devops, pemimpin tim, dan pemimpin teknologi untuk klien Eropa dan Amerika, di mana ia telah beroperasi secara eksklusif dalam bahasa Inggris di lingkungan internasional selama lebih dari tiga tahun.

Pekerjaannya sebagai pemimpin teknis di Lasting Dynamics dari Januari 2023 hingga September 2024 menunjukkan kemampuan konsisten untuk menghubungkan strategi dengan eksekusi, karena ia mengawasi tim lintas fungsi beranggotakan delapan orang sambil memastikan semua hasil memenuhi persyaratan kepatuhan PCI-DSS untuk pemrosesan pembayaran. Ia memimpin pertemuan pelanggan di mana persyaratan teknis dijelaskan, dan ia menentukan tumpukan teknologi dan trade-off arsitektur untuk memastikan proyek tetap aman, berkinerja tinggi, dan kompatibel dengan jadwal pengiriman yang disepakati dengan klien.

Desain Sistem Keamanan Dan Infrastruktur

Dalam peran kepemimpinan tersebut, kontribusi teknisnya berkisar dari membangun fitur baru di Go dan PostgreSQL hingga mengintegrasikan penyedia pembayaran seperti Worldpay dan RS2, yang dirancang untuk mempertahankan konsistensi pengalaman pengguna sambil mempertahankan kontrol keamanan yang ketat. Ia merancang layanan RESTful yang mematuhi prinsip keamanan OWASP Top 10, sehingga membatasi paparan terhadap kerentanan web umum dan membantu menjaga kepercayaan pada platform yang memproses transaksi keuangan dan informasi pribadi.

Tanggung jawab infrastruktur termasuk mengelola lingkungan yang di-host AWS menggunakan Kubernetes, Kustomize, dan FluxCD, yang memungkinkan layanan untuk berkembang seiring meningkatnya kompleksitas deployment sambil mempertahankan uptime dan keandalan dalam ambang batas target. Ia meningkatkan observabilitas dan perlindungan dengan menerapkan CloudWatch dan CloudTrail untuk logging dan monitoring terpusat, mengonfigurasi aturan firewall aplikasi web untuk mitigasi ancaman, dan mengadopsi pemindaian gambar, yang secara kolektif mengurangi risiko perubahan konfigurasi yang tidak terdeteksi.

Inovasi Dan Dampak Lintas Fungsi

Sebagai insinyur backend dan DevOps senior di Lasting Dynamics dari September 2021 hingga Januari 2023, Battimiello menggabungkan kedalaman rekayasa dengan hasil yang terukur dengan memimpin pengembangan platform komunitas manga yang melayani lebih dari 2 juta pengguna, menggunakan Node.js, TypeScript, PostgreSQL, dan Docker.

Ia merancang dan mengimplementasikan generator toko e-commerce berbasis Kubernetes menggunakan Kustomize dan FluxCD, dibangun dengan PHP, Laravel, PostgreSQL, dan Docker. Platform tersebut mengintegrasikan Klarna dan mempertahankan dukungan penuh untuk PayPal dan Stripe, memungkinkan onboarding pedagang yang lebih cepat dan menawarkan fleksibilitas yang lebih besar kepada pelanggan saat checkout. Proyek tambahan mengkonfirmasi kemampuannya untuk berpindah antar domain yang berbeda sambil mempertahankan kinerja dan keandalan, seperti yang terlihat pada situs web dukungan untuk ahli saraf yang dibangun dengan Python, Flask, Celery, PostgreSQL, dan S3, di mana kecepatan unggah meningkat sebesar 83 persen.

Peran sebelumnya di Netcom Group lebih lanjut mengilustrasikan kesinambungan pendekatan kepemimpinannya. Ia menjabat sebagai pemimpin tim pengembangan dari Oktober 2020 hingga September 2021, membimbing tim lintas fungsi sambil bekerja untuk menyelesaikan hambatan, memperbaiki alur kerja, dan memenuhi pencapaian proyek yang menuntut. Ia memandu desain dan implementasi aplikasi manajemen magang menggunakan Java, Spring Framework, Angular, dan MySQL, yang menampilkan autentikasi berbasis JWT yang aman dan pemetaan interaktif yang ditingkatkan, memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi yang relevan dengan lebih jelas.

Pengalaman sebelumnya sebagai pengembang full-stack di Netcom Group, dari November 2017 hingga Oktober 2020, mencakup proyek administrasi publik, kesehatan, dan budaya. Selama waktu ini, ia mengembangkan dashboard untuk hasil tes otomatis, yang meningkatkan identifikasi kesalahan sebesar 62 persen melalui visibilitas yang lebih baik terhadap kinerja tes. Portofolionya juga termasuk aplikasi Android asli untuk museum, yang dikembangkan menggunakan Java dan TensorFlow, bersama dengan panel admin yang mengelola check-in pengunjung dan monitoring baterai tablet secara real-time melalui teknologi WebSocket.

Kata Penutup

Alex Sterling, juru bicara Global Recognition Awards, merefleksikan keputusan penghargaan dan mengatakan, "Ivan Battimiello mewakili tingkat penguasaan teknis dan kepemimpinan yang tinggi, dan konsistensi rekornya selama bertahun-tahun adalah faktor kunci dalam penilaian panel. Kemampuannya untuk membangun sistem yang aman dan skalabel sambil membimbing tim di lingkungan internasional menjelaskan mengapa ia telah mendapatkan pengakuan ini."

