Mayoritas Penambangan Bitcoin Kini Menggunakan Energi Terbarukan, Kemajuan dalam Keberlanjutan Lebih dari setengah operasi penambangan Bitcoin kini memanfaatkan sumber energi berkelanjutan

Bukti Ilmiah: Manfaat Lingkungan dari Penambangan Bitcoin

Penulis: Crypto Breaking NewsSumber: Crypto Breaking News
2026/01/09 12:35


Mayoritas Penambangan Bitcoin Kini Didukung oleh Energi Terbarukan, Kemajuan dalam Keberlanjutan

Lebih dari setengah operasi penambangan Bitcoin kini memanfaatkan sumber energi berkelanjutan, mencerminkan pergeseran signifikan menuju praktik yang lebih ramah lingkungan dalam industri ini. Menurut ahli ESG dan investor teknologi Daniel Batten, lebih dari 56% konsumsi energi jaringan kini ramah lingkungan, dengan angka ini diperkirakan akan terus bertumbuh seiring beroperasinya proyek-proyek energi terbarukan baru. Batten menyoroti bahwa penambangan Bitcoin dapat menjadi salah satu inovasi berkelanjutan paling berdampak di abad ini.

Poin-Poin Penting

  • Lebih dari 56% penambangan Bitcoin beroperasi menggunakan energi terbarukan, meningkat dari 34% pada tahun 2021.
  • Penambangan Bitcoin memfasilitasi adopsi energi terbarukan dengan bertindak sebagai pembeli langsung untuk proyek yang terjebak dalam antrean interkoneksi yang panjang.
  • Penambangan menyediakan permintaan yang fleksibel, menstabilkan jaringan listrik dan mendorong investasi lebih lanjut dalam kapasitas tenaga surya dan angin.
  • Menawarkan solusi inovatif untuk panas limbah, berpotensi menggantikan bahan bakar fosil dalam aplikasi pemanasan, dan mendukung R&D energi terbarukan, termasuk teknologi termal laut.

Ticker yang disebutkan: Tidak ada

Sentimen: Positif

Dampak harga: Netral — pertumbuhan penggunaan energi terbarukan tidak secara langsung mempengaruhi harga Bitcoin tetapi menunjukkan kematangan industri.

Peran Blockchain dalam Mempercepat Transisi Energi Hijau

Daniel Batten menekankan bahwa penambangan Bitcoin secara signifikan mempercepat penyebaran proyek energi terbarukan dengan bertindak sebagai pembeli utama, terutama untuk proyek yang menghadapi penundaan interkoneksi yang panjang. Proses ini dapat memangkas periode pengembalian proyek dari delapan tahun menjadi sekitar tiga setengah tahun, membuat investasi hijau lebih menarik dan layak secara finansial. Selain itu, penambang Bitcoin menyediakan fleksibilitas operasional, yang menstabilkan jaringan listrik yang semakin bergantung pada sumber energi surya dan angin yang intermiten.

Penambang Bitcoin berdasarkan sumber daya. Sumber: Daniel Batten

Penggunaan Inovatif Panas Limbah Penambangan dan Dukungan R&D

Batten mencatat bahwa sekitar 50% konsumsi energi global terkait dengan pemanasan, yang sebagian besar didukung oleh bahan bakar fosil. Panas limbah dari penambangan Bitcoin menawarkan alternatif yang bersih, dengan proyek seperti MARA di Finlandia menyediakan pemanas distrik untuk 80.000 penduduk. Inisiatif serupa termasuk pemanas bertenaga Bitcoin untuk rumah dan aplikasi industri seperti rumah kaca di Belanda, yang memanfaatkan panas Bitcoin yang ditambang dengan tenaga surya.

Selain itu, penambangan Bitcoin berperan penting dalam mendanai penelitian energi terbarukan. Kebangkitan teknologi energi termal laut, yang telah tidak aktif sejak tahun 1980-an, sebagian dikaitkan dengan pendapatan yang dihasilkan dari operasi penambangan. Penambang juga secara aktif menggerakkan mikrogrid di pedesaan Afrika, membawa listrik ke ribuan komunitas yang tidak terhubung di Kenya, Malawi, dan Zambia melalui solusi "Gridless Compute" yang inovatif.

Mengatasi Intensitas Karbon Melalui Inovasi

Penambangan Bitcoin memainkan peran penting dalam mengurangi emisi karbon dengan memanfaatkan emisi primer yang terbuang seperti pembakaran gas, metana tempat pembuangan sampah, dan pembakaran ladang minyak. Beberapa perusahaan kini memanfaatkan emisi ini untuk menambang Bitcoin, mencegah pelepasannya ke atmosfer dan menciptakan efek karbon-negatif. Batten menyatakan bahwa pendekatan ini telah mengurangi sekitar 7% dari total emisi Bitcoin, memposisikan penambangan sebagai pemain kunci dalam kemajuan iklim.

Secara keseluruhan, integrasi Bitcoin dengan energi terbarukan dan inisiatif keberlanjutan menandakan fase transformatif bagi industri, menyelaraskan insentif finansial dengan pengelolaan lingkungan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Artikel ini awalnya dipublikasikan sebagai Scientific Proof: Environmental Benefits of Bitcoin Mining di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.

