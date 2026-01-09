New York Memperkenalkan Kembali RUU yang Membatasi Pasar Prediksi

Anggota Majelis New York Clyde Vanel telah memperkenalkan kembali undang-undang ke dewan rendah negara bagian AS yang bertujuan untuk membatasi kontrak acara yang dapat ditawarkan oleh pasar prediksi seperti Kalshi dan Polymarket.

Vanel mengajukan kembali Pengawasan dan Regulasi Aktivitas untuk Kontrak yang Terkait dengan Acara, atau ORACLE Act, ke Majelis Negara Bagian New York pada hari Rabu, yang pertama kali diperkenalkan pada bulan November dan bertujuan untuk melarang pasar tertentu yang terkait dengan politik, olahraga, pasar saham dan lainnya.

Pasar prediksi telah mendapatkan popularitas selama setahun terakhir dan menawarkan taruhan pada berbagai acara, tetapi pasar olahraga adalah penghasil uang khusus, dengan penelitian Foresight Ventures menemukan hingga 90% volume Kalshi terkait dengan olahraga.

RUU tersebut akan melarang kontrak acara olahraga yang terkait dengan hasil pertandingan tertentu, seperti permainan NFL selama musim, tetapi masih akan mengizinkan taruhan pada hasil liga, seperti pemenang Super Bowl.

Ini juga akan melarang "prop betting" — kontrak yang berfokus pada detail permainan, seperti tim yang mencetak gol pertama atau taruhan seputar pemain tertentu.

Volume perdagangan bulanan di Polymarket (biru) dan Kalshi (hijau) telah meroket selama empat bulan terakhir ke rekor tertinggi. Sumber: Token Terminal

Platform pasar prediksi telah bersilangan dengan regulator di beberapa negara bagian, dengan lembaga berpendapat bahwa mereka memerlukan lisensi perjudian untuk beroperasi.

Kalshi, khususnya, telah menggugat beberapa regulator perjudian negara bagian, termasuk Komisi Permainan Negara Bagian New York, dengan alasan bahwa ia diatur di bawah hukum federal.

RUU New York untuk melarang politik, "pasar kematian"

RUU Vanel juga akan melarang pasar prediksi seputar politik, kematian, atau "peristiwa bencana."

Pasar yang mengizinkan taruhan pada pemilihan atau tindakan pemerintah, seperti partai politik mana yang akan memenangkan pemilihan paruh waktu AS, akan dilarang, demikian juga pasar yang berkaitan dengan "perang, keadaan darurat negara bagian atau nasional, bencana alam atau buatan manusia, penembakan massal, tindakan terorisme, atau krisis kesehatan masyarakat."

RUU tersebut juga akan melarang apa yang disebut "pasar kematian," yang memungkinkan taruhan pada kematian atau pembunuhan orang, bersama dengan pasar yang memungkinkan spekulasi pada harga perusahaan yang diperdagangkan secara publik.

Platform juga harus menyediakan cara bagi pengguna untuk mengecualikan diri dan membatasi jumlah waktu dan uang yang mereka habiskan di platform. Pasar yang terus beroperasi di New York setelah diperintahkan untuk berhenti akan didenda $1 juta per hari hingga mereka melakukannya.

