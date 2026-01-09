Trump Menolak Pengampunan SBF, Mempertahankan Posisi Pro-Kripto

Donald Trump menolak pengampunan untuk SBF, membela kebijakan pro-kripto, mengutip dukungan politik, dan membandingkan keputusan dengan tindakan pengampunan kripto sebelumnya.

Presiden Donald Trump telah menolak untuk mengampuni mantan kepala FTX Sam Bankman-Fried. Menurut The New York Times, Trump mengonfirmasi posisi ini dalam wawancara pada 9 Januari 2026. Selain itu, ia membela sikap pro-kriptonya dan mengatakan bahwa hal itu membantunya mendapatkan suara.

Trump Menolak Pengampunan Saat Banding SBF Berlanjut

Sam Bankman-Fried dijatuhi hukuman 25 tahun penjara pada tahun 2023. Hukuman tersebut mencakup penipuan dan konspirasi sehubungan dengan keruntuhan FTX. Saat ini, Bankman-Fried sedang mengajukan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Sirkuit Kedua. Argumen lisan dilaporkan dimulai pada November 2025 menurut dokumen pengadilan.

Yang menarik, jaksa menghubungkan kerugian pelanggan miliaran dolar dengan kegagalan FTX. Dokumen pengadilan menyebutkan penyalahgunaan dana pelanggan dan pengungkapan yang menyesatkan. Dengan demikian, hukuman tersebut menjadi salah satu yang terpanjang dalam kasus terkait kripto. Oleh karena itu, penolakan Trump menunjukkan toleransi rendah terhadap kejahatan keuangan profil tinggi.

Bankman-Fried juga memiliki sejarah politik yang signifikan. Dia menyumbangkan $5,2 juta untuk kampanye Biden pada tahun 2020. Selain itu, ada laporan bahwa dia pernah mempertimbangkan untuk membayar Trump $5 miliar agar keluar dari pemilihan. Namun, klaim tersebut tidak pernah terbukti dalam proses hukum.

Trump berfokus pada poin bahwa kasus Bankman-Fried tidak mirip dengan keluhannya sendiri. Dia berargumen bahwa SBF tidak ditargetkan secara politik oleh jaksa. Akibatnya, Trump menolak untuk dibandingkan dengan dugaan tindakan berlebihan Departemen Kehakiman. Perbedaan ini membentuk penolakannya untuk mempertimbangkan pengampunan.

Sementara itu, Trump menegaskan kembali dukungannya terhadap inovasi mata uang kripto. Dia mengatakan bahwa adopsi kripto membantu memperluas basis pemilihnya. Selain itu, dia menambahkan bahwa dia "mulai menyukai kripto" seiring berjalannya waktu.

Selama pemerintahannya, beberapa inisiatif ramah kripto muncul. Ini termasuk pembentukan Cadangan Bitcoin Strategis. Selain itu, gugus tugas federal didirikan yang akan membantu meningkatkan kejelasan regulasi.

Kebijakan Pro-Kripto Kontras Dengan Keputusan Pengampunan Sebelumnya

Posisi Trump bertentangan dengan pengampunannya pada Oktober 2025 terhadap Changpeng "CZ" Zhao. Mantan kepala Binance Zhao diampuni setelah penyelesaian regulasi. Trump menggambarkan keputusan itu sebagai mengakhiri "perang terhadap mata uang kripto" yang dipersepsikan. Akibatnya, kritikus mempertanyakan inkonsistensi antara kedua kasus tersebut.

Namun, sekutu percaya bahwa keadaannya sangat berbeda. Binance menyelesaikan dan setuju untuk membayar lebih dari $4,3 miliar dalam denda. Sebagai perbandingan, FTX runtuh karena insolvensi dan kerugian pelanggan. Oleh karena itu, kubu Trump bersikeras pada hasil penilaian yang terpisah.

Pasar kripto yang lebih besar masih berkembang meskipun ada perhatian regulasi. Kapitalisasi pasar global mendekati $3,9 triliun. Sekitar $2,25 triliun dari total tersebut berasal dari Bitcoin saja.

Analis industri mengatakan komentar Trump dapat menenangkan investor institusional. Batasan yang jelas antara mendukung inovasi dan penegakan hukum terhadap penipuan berharga bagi pasar. Selain itu, sinyal kebijakan yang dapat diprediksi dapat membantu mengurangi volatilitas. Dengan demikian, wawancara tersebut memiliki implikasi di luar politik domestik.

Namun, banding SBF menghadapi rintangan tinggi. Pengadilan banding jarang membatalkan putusan juri tanpa adanya kesalahan prosedural. Akibatnya, hukuman 25 tahun kemungkinan akan tetap. Kenyataan ini semakin membatasi prospek intervensi politik.

Pada akhirnya, komentar Trump berbicara tentang perubahan narasi kripto di Washington. Dukungan untuk inovasi kini datang bersama dengan batasan penegakan yang tegas. Saat pemilihan mendekat, kebijakan kripto mungkin mendorong keterlibatan pemilih lebih banyak lagi. Oleh karena itu, keputusan SBF bukan hanya masalah finalitas hukum, tetapi juga masalah perhitungan politik.

