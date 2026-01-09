MEXC Meluncurkan PlusMore (PLUS) Launchpool dan Airdrop+ dengan Hadiah 18.000 PLUS

Victoria, Seychelles, 9 Januari 2026 – MEXC, bursa aset digital dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan pelopor perdagangan tanpa biaya sejati, mengumumkan peluncuran PlusMore (PLUS) dengan acara Launchpool dan Airdrop+ gabungan. Inisiatif ganda ini menampilkan total hadiah sebesar 18.000 PLUS, menawarkan pengguna berbagai cara untuk mendapatkan hadiah PLUS.

PLUS Airdrop+ akan berlangsung dari 8 Januari 2026, 12:00 hingga 15 Januari 2026, 10:00 (UTC), dengan pengguna dapat berbagi 5.000 PLUS di tiga acara hadiah. Acara 1 menargetkan pengguna baru dan mereka yang memiliki deposit di bawah 100 USDT, menawarkan hingga 4 PLUS untuk menyelesaikan tugas deposit dan perdagangan, tergantung pada batas peserta. Acara 2 mengalokasikan 1.000 PLUS di antara 500 pengguna baru pertama yang mencapai setidaknya 1.000 USDT dalam volume perdagangan spot, dengan hadiah didistribusikan secara proporsional. Acara 3 terbuka untuk semua pengguna, mendistribusikan 1.000 PLUS kepada 2.000 trader futures teratas berdasarkan volume (minimum 50.000 USDT), dengan hadiah individu hingga 80 PLUS.

PLUS Launchpool akan berlangsung dari 12 Januari 2026, 06:00 hingga 12 Februari 2026, 06:00 (UTC), menyediakan total 13.000 PLUS melalui tiga staking pool dan satu trading pool. Staking pool USDT, eksklusif untuk pengguna baru, menawarkan total hadiah 5.000 PLUS dengan staking minimum 100 USDT dan maksimum 2.000 USDT. Staking pool USD1 menawarkan total hadiah 3.000 PLUS, memerlukan staking antara 100 dan 2.000 USD1. Staking pool PLUS menawarkan total hadiah 3.000 PLUS, dengan batas staking mulai dari 10 hingga 200 PLUS. Tambahan 2.000 PLUS akan diberikan kepada peserta yang menyelesaikan persyaratan deposit dan perdagangan di pasar spot dan futures.

Inisiatif ini mencerminkan pendekatan MEXC yang mengutamakan pengguna dan komitmen berkelanjutan untuk menawarkan peluang penghasilan yang beragam bagi pengguna. Detail acara lengkap tersedia di halaman pengumuman resmi.

Didirikan pada tahun 2018, MEXC berkomitmen untuk menjadi "Cara Termudah Anda ke Kripto." Melayani lebih dari 40 juta pengguna di 170+ negara, MEXC dikenal dengan pilihan token trending yang luas, peluang airdrop setiap hari, dan biaya perdagangan yang rendah. Platform kami yang ramah pengguna dirancang untuk mendukung trader baru maupun investor berpengalaman, menawarkan akses yang aman dan efisien ke aset digital. MEXC memprioritaskan kesederhanaan dan inovasi, membuat perdagangan kripto lebih mudah diakses dan menguntungkan.

