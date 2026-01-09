Bagaimana Pinjaman Kripto Bunga Nol Nexo Memungkinkan Anda Meminjam dengan Jaminan Bitcoin dan Ethereum

TLDR

Nexo meluncurkan produk pinjaman kripto tanpa bunga yang memungkinkan pemegang Bitcoin dan Ether meminjam dengan jaminan aset mereka melalui pinjaman jangka tetap

Produk yang sebelumnya hanya tersedia melalui saluran privat memfasilitasi lebih dari $140 juta dalam peminjaman selama 2025

Pinjaman mencegah likuidasi sebelum jatuh tempo dan dapat dilunasi menggunakan stablecoin atau jaminan pada akhir periode

Protokol pinjaman DeFi tumbuh dari $48,15 miliar total value locked pada 1 Januari 2025, mencapai puncak $91,98 miliar pada 7 Oktober 2025

Nexo berencana untuk kembali memasuki pasar AS setelah menyelesaikan kasus dengan SEC senilai $45 juta pada awal 2023

Nexo, sebuah perusahaan layanan keuangan kripto, telah memperkenalkan produk pinjaman tanpa bunga baru untuk pemegang Bitcoin dan Ethereum. Layanan ini memungkinkan pengguna meminjam dengan jaminan aset kripto mereka tanpa membayar bunga atau biaya.

Produk yang bernama Zero-interest Credit ini menawarkan pinjaman jangka tetap dengan kondisi pembayaran yang ditetapkan di awal. Peminjam dapat memilih ukuran pinjaman dan durasi di muka. Pinjaman ini mencakup perlindungan terhadap likuidasi sebelum periode berakhir.

Nexo telah beroperasi sejak 2018 dan menyediakan layanan di 150 yurisdiksi. Perusahaan ini menawarkan pinjaman dengan jaminan kripto, perdagangan, dan produk tabungan kepada penggunanya.

Opsi pinjaman tanpa bunga sebelumnya hanya tersedia melalui saluran privat dan over-the-counter Nexo. Selama 2025, versi privat produk ini memproses lebih dari $140 juta dalam pinjaman. Perusahaan kini telah menyediakan produk ini untuk semua pelanggan.

Ketika periode pinjaman berakhir, peminjam dapat menyelesaikannya menggunakan stablecoin atau jaminan mereka. Mereka juga memiliki opsi untuk memperbarui dengan ketentuan baru. Struktur pinjaman menentukan kisaran harga pembayaran dengan titik harga minimum dan maksimum.

Nexo menarik diri dari pasar AS pada akhir 2022. Perusahaan menyelesaikan kasus dengan Securities and Exchange Commission senilai $45 juta pada awal 2023. Pada April 2025, Nexo mengumumkan rencana untuk kembali ke pasar AS.

Sektor pinjaman kripto telah berubah sejak 2022. Tahun itu menyaksikan keruntuhan pemberi pinjaman besar seperti Celsius dan BlockFi selama krisis FTX. Kegagalan ini berkontribusi terhadap ketidakstabilan pasar.

Pada 2025, pemberi pinjaman terpusat mengadopsi pendekatan yang lebih konservatif. Perusahaan termasuk Nexo, Ledn, Xapo Bank, dan Coinbase memperluas layanan pinjaman mereka menggunakan struktur beragunan penuh. Ini berarti pinjaman didukung oleh aset yang cukup untuk menutupi potensi kerugian.

Protokol keuangan terdesentralisasi juga mengalami pertumbuhan pada 2025. Menurut data DefiLlama, produk pinjaman DeFi memulai tahun dengan sekitar $48,15 miliar dalam total value locked. Angka ini mewakili total nilai aset yang didepositokan dalam protokol ini.

Pasar pinjaman DeFi mencapai puncak $91,98 miliar dalam total value locked pada 7 Oktober 2025. Setelah peristiwa likuidasi pada 10 Oktober, pasar menurun tetapi stabil pada November. Total value locked saat ini berada di sekitar $66 miliar.

Aave memimpin pasar pinjaman DeFi dengan lebih dari $22 miliar dalam pinjaman beredar. Protokol ini memegang lebih dari $55 miliar dalam aset yang didepositokan. Morpho menempati peringkat kedua dengan sekitar $3,6 miliar dalam pinjaman beredar yang didukung oleh sekitar $10 miliar dalam likuiditas yang disediakan.

Galaxy Research menempatkan Nexo sebagai pemberi pinjaman keuangan terpusat nomor dua berdasarkan total volume pinjaman pada kuartal kedua dan ketiga 2025. Perusahaan saat ini mengelola lebih dari $11 miliar dalam aset.

Produk Zero-interest Credit memungkinkan peminjam menerima dana dalam stablecoin USDC atau USDT. Pengguna dapat menyesuaikan ketentuan pinjaman mereka berdasarkan kebutuhan mereka. Fitur perpanjangan sekali ketuk memungkinkan peminjam memperpanjang pinjaman mereka ke ketentuan baru tanpa membuka kunci jaminan.

