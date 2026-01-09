BursaDEX+
DALAM FOTO: Bagaimana Umat Katolik Mengekspresikan Devosi Mereka di Nazareno 2026

Penulis: RapplerSumber: Rappler
2026/01/09 16:08

MANILA, Filipina – Umat Katolik mengungkapkan devosi mereka kepada Kristus yang menderita saat mereka mengikuti Traslacion, prosesi besar untuk Perayaan Jesus Nazareno, di jalanan Manila pada Jumat, 9 Januari.

Diadakan pada tanggal yang sama setiap tahun, perayaan ini menghormati apa yang sebelumnya dikenal sebagai Nazareno Hitam. Para penganut menganggap patung tersebut sebagai mukjizat.

Meskipun Traslacion secara tradisional diadakan di Manila, para penganut di bagian lain Filipina juga mengorganisir perayaan mereka sendiri — bahkan di platform virtual.

Berikut beberapa adegan dari Perayaan Jesus Nazareno tahun ini.

Kota Manila
Feast of Jesus Nazareno Misa Mayor

MISA MAYOR. Uskup Balanga Rufino Sescon Jr. memimpin Misa Mayor untuk Perayaan Jesus Nazareno di Quirino Grandstand di Manila, 9 Januari 2026. FOTO OLEH JIRE CARREON/RAPPLER

Feast of Jesus Nazareno Misa Mayor

VIVA! Para penganut melambaikan handuk putih sambil berteriak 'Viva!' untuk menyambut 'andas' atau kereta yang membawa patung Jesus Nazareno untuk memulai prosesi Traslacion, di Quirino Grandstand. FOTO OLEH JIRE CARREON/RAPPLER

Traslacion of the image of Jesus Nazareno

AWAL TRASLACION. Ribuan penganut mengikuti kereta atau 'andas' yang membawa patung Jesus Nazareno saat berangkat dari Quirino Grandstand untuk prosesi Traslacion sekitar pukul 04.00. FOTO OLEH JIRE CARREON/RAPPLER

Feast of Jesus Nazareno Traslacion

OPERASI PEMBERSIHAN. Seorang petugas kebersihan jalan dari Departemen Layanan Publik Manila membersihkan jalan dari sampah setelah para penganut meninggalkan Quirino Grandstand untuk mengikuti prosesi Traslacion. FOTO DARI KANTOR INFORMASI PUBLIK MANILA

Feast of Jesus Nazareno Traslacion

MEMANJAT KERETA. Para penganut muda berusaha memanjat kereta atau 'andas' yang membawa patung Jesus Nazareno selama Traslacion di sepanjang Jalan P. Burgos di Manila. FOTO DARI KANTOR INFORMASI PUBLIK MANILA

Feast of Jesus Nazareno Traslacion

JEMBATAN AYALA. Ribuan penganut Jesus Nazareno berkerumun di 'andas' atau kereta saat prosesi Traslacion mencapai Jembatan Ayala di Manila. FOTO OLEH RAPPLER

Feast of Jesus Nazareno Traslacion

MENARIK TALI. Para penganut berebut kesempatan untuk meraih tali yang menarik kereta atau 'andas' yang membawa patung Jesus Nazareno di sepanjang Jembatan Ayala di Manila. FOTO OLEH RAPPLER

Feast of Jesus Nazareno Traslacion

TINDAKAN DEVOSI. Para penganut berebut kesempatan untuk meraih tali dan menyentuh kereta atau 'andas' yang membawa patung Jesus Nazareno selama prosesi Traslacion di Jembatan Ayala di Manila. FOTO OLEH RAPPLER

Kota Cagayan de Oro
traslacion-feast-jesus-nazareno-cagayan-de-oro-january-9-2026-001

PROSESI DI CDO. Traslacion tahunan di Kota Cagayan de Oro dimulai saat patung Nazareno dipasang di kereta dan dibawa dalam prosesi keagamaan dari Katedral Metropolitan Santo Agustinus ke Gereja Jesus Nazareno. FOTO DARI KANTOR INFORMASI KOTA CAGAYAN DE ORO

traslacion-feast-jesus-nazareno-cagayan-de-oro-january-9-2026-002

JALAN PENUH SESAK. Ribuan orang mengikuti prosesi Traslacion tahunan merayakan Perayaan Jesus Nazareno. Prosesi di Kota Cagayan de Oro dimulai sekitar pukul 05.00. FOTO DARI KANTOR INFORMASI KOTA CAGAYAN DE ORO

Traslacion Virtual
roblox-filipino-catholics-traslacion-feast-jesus-nazareno-january-9-2026

MISA MAYOR SIMULASI. Grup Roblox Filipino Catholics bersiap untuk Traslacion virtual keenamnya dengan Misa Mayor simulasi di Quirino Grandstand virtual mereka. DAVID JOHN TORRES VIA RUANG OBROLAN IMAN APLIKASI RAPPLER

kabataang-katoliko-sa-roblox-traslacion-feast-jesus-nazareno-january-9-2026

TRASLACION DARI RUMAH. Kabataang Katoliko sa Roblox bersiap untuk Traslacion virtual 2026 di platform game online Roblox. Grup ini menciptakan simulasi untuk mereka yang tidak dapat menghadiri Perayaan Jesus Nazareno secara langsung. LUCAS BUCALING VIA RUANG OBROLAN IMAN APLIKASI RAPPLER

minecraft-traslacion-feast-jesus-nazareno-january-9-2026

GAME BERTEMU DEVOSI. Sebuah grup bernama Minecraft Catholic Filipinos mengadakan Traslacion mereka sendiri melalui video game 'Minecraft' untuk merayakan Perayaan Jesus Nazareno. MAX BEREZO VIA RUANG OBROLAN IMAN APLIKASI RAPPLER

– Rappler.com

Tonton beberapa adegan dari prosesi Traslacion 2026 di sini:

Putar Video DALAM FOTO: Bagaimana Umat Katolik mengungkapkan devosi mereka di Nazareno 2026
