XRP Melonjak 35% Dari Support $1,80 – $10 Bisa Jadi Berikutnya

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/09 16:37
XRP baru-baru ini menunjukkan rebound sempurna dari kisaran support $1,80–$1,70, memberikan keuntungan hampir 35% dalam waktu singkat. Rebound ini mengonfirmasi bahwa pembeli terus mempertahankan zona kritis ini, yang sebelumnya bertindak sebagai titik akumulasi kunci.

Setelah rebound, harga XRP bergerak ke $2,4172, yang menandai keuntungan kuat. Dalam jangka pendek, level support akan berada di $3,00-$3,50, dengan $3,50 bertindak sebagai level resistance kuat. Dalam jangka menengah, jika XRP bertahan di atas $3,50 dengan volume kuat, level $10 tampak mungkin tercapai.

Struktur pasar untuk XRP telah berkembang selama bertahun-tahun. Cryptocurrency ini tetap berada di bawah garis tren menurun untuk periode yang lama, mengindikasikan tren bearish. Namun, pada pertengahan 2024, garis tren tersebut pasti ditembus, mengindikasikan pergeseran dari fase akumulasi ke fase ekspansi.

Sumber: X

Setelah merebut kembali resistance sebelumnya, XRP telah membentuk serangkaian low yang secara berturut-turut lebih tinggi dan diperdagangkan dalam kisaran $0,45 hingga $0,65. Fondasi kuat seperti itu menyerap banyak penjualan dan kemudian mendorong harga naik lebih dari 500% lebih tinggi di $3,20 hingga $3,30.

Penurunan dari $3,30 ke sekitar $2,00-$2,20 lebih merupakan aksi ambil untung. Zona ini sekarang digunakan sebagai wilayah akumulasi karena berada di atas wilayah resistance sebelumnya di sekitar $0,80 hingga $0,90. Wilayah ini sekarang menjadi support. Analisis menunjukkan bahwa selama XRP berada di atas $2,00, tren masih utuh. Pullback ke wilayah ini diharapkan sebagai bagian dari proses dan bahkan akumulasi ulang dapat diharapkan.

Konsolidasi XRP Menandakan Potensi Pergerakan Berikutnya

Chart mingguan mengindikasikan bahwa XRP saat ini mengalami pola konsolidasi pasca-rally, menyerap total keuntungan yang dibuat menjelang akhir 2024. Penutupan chart mingguan pada tingkat $2,13 mengindikasikan support kuat di level kunci. Retracement yang dibuat sekitar 78-80% dari pergerakan akhir.

Sumber: Tradingview

Ini didukung oleh indikator momentum. RSI tetap berada di pertengahan 40-an, yang mundur dari level overbought tanpa jatuh ke wilayah oversold. Selain itu, histogram MACD menjadi lebih kecil, yang berarti momentum bearish melambat, dan crossover bullish mungkin akan segera terjadi.

Baca Juga: XRP Memasuki Zona Fear, Secara Tradisional Mendukung Rally Harga 

