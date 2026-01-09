Apa Itu Siklus Benner dan Mengapa Ini Memperingatkan Investor untuk Menjual di 2026?

BitcoinWorld
Apa Itu Siklus Benner dan Mengapa Memperingatkan Investor untuk Menjual di 2026?
Siklus Benner, juga dikenal sebagai grafik "Periode Kapan Menghasilkan Uang", adalah alat prediksi pasar berusia 150 tahun yang mendapatkan perhatian baru karena mengidentifikasi 2026 sebagai puncak pasar yang kritis. Dibuat oleh Samuel Benner pada 1875, model siklis ini menunjukkan bahwa ekonomi global mengikuti pola ritmis dari ledakan dan kemerosotan yang terkait dengan siklus pertanian dan matahari. Pada awal 2026, grafik tersebut mengkategorikan tahun ini sebagai masa "Masa Baik" dan harga tinggi, mengeluarkan sinyal historis yang jelas untuk menjual aset sebelum penurunan yang diprediksi dimulai.
Samuel Benner, seorang petani Ohio yang makmur yang bangkrut secara finansial selama Kepanikan 1873, mengembangkan grafik untuk memahami penyebab fluktuasi pasar. Dia berteori bahwa siklus pasar tidak acak tetapi mengikuti pola yang dapat diprediksi yang didorong oleh aktivitas matahari dan pengaruhnya terhadap hasil panen (khususnya besi babi, jagung, dan babi).
Grafik membagi sejarah ekonomi menjadi tiga fase berulang yang berbeda:
Siklus Benner sering digambarkan sebagai "sangat akurat" oleh sejarawan keuangan, meskipun tidak tanpa cacat. Rekam jejak jangka panjangnya mencakup beberapa prediksi sukses besar yang membuatnya tetap relevan dalam analisis teknis modern.
Dalam konteks 2026, Siklus Benner ditafsirkan sebagai sinyal peringatan utama bagi investor yang memegang aset berisiko.
Meskipun Siklus Benner memiliki rekam jejak yang mengesankan—secara akurat memprediksi kejatuhan 1929 dan 2008—itu tidak boleh digunakan sebagai indikator tunggal. Ini adalah peta siklis jangka panjang daripada alat perdagangan harian yang tepat, dan memiliki penyimpangan, seperti keterlambatan satu tahun antara kepanikan yang diprediksi 2019 dan kejatuhan COVID 2020 yang sebenarnya.
Menurut Siklus Benner, 2026 adalah tahun "Masa Baik", yang merupakan fase spesifik di mana investor disarankan untuk menjual dan melikuidasi aset untuk mengunci harga tinggi. Grafik memperingatkan bahwa memegang aset melampaui puncak ini membuat investor terpapar pada fase "Masa Sulit" berikutnya dari deflasi dan harga rendah.
Meskipun Samuel Benner membuat grafik pada 1875 jauh sebelum cryptocurrency ada, analis modern menggunakannya untuk melacak siklus pasar 4 tahun Bitcoin. Prediksi "Masa Baik" 2026 selaras dengan puncak parabolik yang diharapkan dari pasar kripto setelah halving 2024, menunjukkan puncak utama untuk aset digital tahun ini.
Siklus Benner berfungsi sebagai lensa yang menarik dan berbobot secara historis untuk melihat pasar keuangan 2026. Dengan mengkategorikan 2026 sebagai tahun puncak "Masa Baik", ini menawarkan sinyal kontrarian terhadap optimisme yang meluas, mendesak investor untuk mempertimbangkan mengambil keuntungan sebelum potensi penurunan jangka panjang. Baik didorong oleh siklus matahari, hasil pertanian, atau psikologi manusia, warisan 150 tahun grafik ini menarik perhatian siapa pun yang ingin menavigasi transisi dari euforia pasar ke "Masa Sulit" yang diprediksi di depan.
Postingan ini Apa Itu Siklus Benner dan Mengapa Memperingatkan Investor untuk Menjual di 2026? pertama kali muncul di BitcoinWorld.