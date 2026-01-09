Level $100.000 Bitcoin Muncul sebagai Ujian Paling Penting bagi Pasar

Sekitar angka $100.000, beberapa indikator struktural berkumpul bersama, menciptakan level yang dapat menentukan apakah penurunan baru-baru ini berkembang menjadi downtrend yang lebih luas atau stabil menjadi konsolidasi.

Poin Penting Level $100.000 selaras dengan beberapa indikator jangka panjang, menjadikannya zona struktural kritis untuk Bitcoin.

Trading di bawah harga realisasi pemegang jangka pendek dan moving average utama secara historis menandakan rezim bearish.

Data MVRV menunjukkan momentum mendingin kecuali metrik valuasi kembali ke posisi yang lebih tinggi.

Mengapa $100.000 Telah Menjadi Medan Pertempuran Utama Pasar

Beberapa metrik jangka panjang kini berkumpul di dekat area harga yang sama. Harga realisasi pemegang jangka pendek berada tepat di bawah $100.000, sementara moving average 365 hari melayang sedikit di atasnya dan moving average 200 hari tetap lebih tinggi lagi. Ketika Bitcoin diperdagangkan di bawah ketiganya, data historis menunjukkan pasar cenderung beroperasi dalam rezim bearish, meskipun pantulan jangka pendek terlihat meyakinkan.

Efek pengelompokan ini mengubah zona $100.000 menjadi lebih dari sekadar level psikologis. Ini berfungsi sebagai ambang batas struktural di mana basis biaya jangka panjang dan indikator tren tumpang tindih, meningkatkan risiko penolakan jika harga gagal merebut kembali dan bertahan di atasnya.

Gema dari Pola Pasar yang Familiar

Analis menunjukkan bahwa pengaturan serupa terjadi pada akhir 2021. Saat itu, Bitcoin rally kembali ke rata-rata jangka panjang yang sebanding, sempat menimbulkan harapan kelanjutan, tetapi akhirnya gagal mengubah resistensi menjadi support. Hasilnya adalah pasar bear yang berkepanjangan yang terungkap meskipun ada narasi bullish yang terputus-putus.

Pengaturan saat ini tidak menjamin pengulangan, tetapi meningkatkan probabilitas bahwa setiap pergerakan menuju $100.000 tanpa konfirmasi dapat kesulitan mempertahankan momentum.

Sinyal Valuasi Menunjukkan Pendinginan Momentum

Menambah pandangan yang hati-hati, data dari CryptoQuant menunjukkan rasio MVRV Bitcoin melayang lebih rendah setelah sebelumnya mencapai level valuasi yang tinggi. Menurut analis, kecuali rasio stabil dan naik lagi, sinyal yang lebih luas terus mendukung pendinginan momentum daripada fase ekspansi yang diperbarui.

Secara historis, pembacaan MVRV yang melemah selama rentang harga tinggi sering selaras dengan fase konsolidasi atau koreksi yang lebih dalam, terutama ketika harga tetap di bawah rata-rata jangka panjang utama.

Upaya Rally Masih Mungkin, tetapi Konfirmasi Penting

Rebound jangka pendek menuju $100.000 tetap menjadi skenario yang realistis, terutama mengingat sejarah Bitcoin dalam rally countertrend yang tajam. Namun, analis menekankan bahwa struktur lebih penting daripada narasi pada tahap ini. Tanpa perebutan kembali yang menentukan dari rata-rata yang berkumpul dan trading berkelanjutan di atasnya, penolakan dari zona ini tetap menjadi hasil dengan probabilitas tinggi.

Seperti yang dirangkum oleh pengamat pasar di onchainmind.io, fokus sekarang lebih sedikit pada cerita bullish dan lebih pada apakah Bitcoin dapat menegaskan kembali kontrol atas level struktural terpentingnya.

