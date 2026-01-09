Apakah ini smartphone HONOR terbaik dan terkuat hingga saat ini? Kami mengujinya

Catatan editor: Konten ini disponsori oleh HONOR dan diproduksi oleh BrandRap, divisi penjualan dan pemasaran Rappler. Tidak ada anggota tim berita dan editorial yang berpartisipasi dalam produksi konten ini.

HONOR X9d 5G terbaru memasuki pasar smartphone dengan misi yang jelas: menghadirkan daya tahan dan performa yang tak tertandingi. Bagi masyarakat Filipina yang terus-menerus menghadapi cuaca yang tidak dapat diprediksi dan perjalanan yang panjang dan padat, smartphone mereka harus lebih dari sekadar berperforma tinggi; smartphone tersebut harus tahan lama dan pada akhirnya, dapat diandalkan. HONOR mengklaim bahwa X9d 5G dibangun untuk menahan kondisi ini bersama masyarakat Filipina sambil mengikuti penggunaan harian yang menuntut — dan itulah yang tim kami coba uji, dengan mendorong kemampuan perangkat keras dan perangkat lunak ponsel ke batasnya.

Spesifikasi lengkap ponsel adalah sebagai berikut:

Rilis: Januari 2026

Ukuran Ponsel: 6,37 x 3,00 x 0,31 inci

Berat: Sekitar 193g (termasuk baterai)

Material: Kaca depan, bingkai plastik, belakang plastik

Layar: Layar AMOLED 6,79 inci, resolusi 2640x1200px

Kamera: Depan – 16MP, Belakang – 108MP Utama + 5MP Lebar; Mendukung perekaman video 4K

Prosesor: Snapdragon 6 Gen 4 Octa-core, Adreno A810 GPU

Memori dan Penyimpanan: 12GB + 256 GB

Baterai: 8300 mAh Li-ion Polymer

Ketahanan Air dan Debu: IP66 & IP68 & IP69 & IP69K

Jaringan Seluler: Dual Nano SIM, hingga 5G, NFC Didukung

Konstruksi perangkat keras dan uji fisik

HONOR X9d 5G langsung memberikan kesan premium dengan punggung kulit dan bingkai yang ramping dan mengkilap. Sekilas, ini mungkin tidak memberikan kesan kepada pengguna baru bahwa ini adalah smartphone yang dapat menahan benturan keras. Untuk melihat apakah perangkat ini melebihi persepsi visual kami, kami melakukan tiga tes untuk mengevaluasi ketahanannya dalam kondisi yang berat dan menegangkan.

Uji Jatuh

Kami menjatuhkan ponsel dari ketinggian sekitar dua meter untuk mensimulasikan jatuh tidak sengaja. HONOR X9d 5G hanya mengalami penyok yang sangat kecil di sudut kiri bawah. Meskipun terkena benturan, ponsel terus berfungsi dengan sempurna, tanpa gangguan perangkat lunak dan bagian perangkat keras yang longgar atau terlepas.

Hasil uji jatuh

Uji Benturan

Kami menguji daya tahan layar ponsel dengan berulang kali membenturkannya secara langsung ke dinding beton yang dicat. Layar bertahan tanpa goresan atau penyok. Gelembung udara terbentuk sementara di tepi pelindung layar bawaan, yang dengan cepat diratakan dengan tangan. Perangkat tetap berfungsi sepenuhnya sepanjang waktu.

Hasil uji benturan

Uji Paparan Air

Untuk menguji kemampuan ketahanan air ponsel, kami menempatkannya di bawah keran yang mengalir, kemudian benar-benar merendamnya dalam mangkuk air selama lima menit. HONOR X9d 5G tetap beroperasi sepenuhnya, baik di bawah air mengalir atau terendam sepenuhnya; dan unit tidak mengalami kelembaban yang tertinggal.

Hasil uji paparan air

Dalam ketiga tes tersebut, HONOR X9d 5G terbukti sangat tahan lama. Konstruksinya menangani jatuh, benturan, dan paparan air dengan masalah eksterior yang sangat minimal, dan performa perangkat lunaknya tidak goyah dalam kondisi yang keras

Performa baterai dan perangkat lunak

Baterai 8300mAh yang besar pada HONOR X9d 5G mampu menggerakkan perangkat hingga tiga hari. Bahkan setelah penggunaan sedang hingga berat selama 12 jam penuh, yang melibatkan bermain game, pengujian kamera, dan multitasking, pengurangan baterai minimal. Game yang berat performanya berjalan tanpa lag pada pengaturan grafis tertinggi, sementara multitasking antara media sosial, hiburan, dan aplikasi pencarian berjalan lancar dan mulus.

Sementara itu, kamera dapat menjadi salah satu fitur ponsel yang paling mengesankan, dengan hasil yang konsisten dan berkualitas tinggi di semua mode. Kamera depan mengakomodasi pengguna dalam pengaturan cahaya rendah dengan fitur lampu pengisi otomatis dan opsi peningkatan AI, sementara kamera belakang membanggakan bidikan yang sangat detail berkat lensa 108MP-nya.

Foto Kamera Belakang 108MP

Foto Kamera Depan

Foto Mode Malam

Foto Kamera Belakang

Setelah menguji batas HONOR X9d 5G melalui uji fisik dan digital yang ekstrem, jelas bahwa ponsel ini adalah salah satu smartphone paling tangguh dan paling dapat diandalkan yang pernah dirilis HONOR hingga saat ini. Bagi pengguna yang membutuhkan ponsel yang dapat bertahan dari kekacauan dunia nyata tanpa memperlambat mereka, HONOR X9d 5G membuat argumen yang kuat untuk dirinya sendiri.

