Piggyvest: Sewa, liburan, bisnis baru mendominasi target tabungan pengguna di 2025

Sewa, liburan, dan pembukaan bisnis baru mendominasi target tabungan

Wanita memiliki skor keuangan lebih tinggi daripada pria

Pengguna menabung paling banyak di bulan Januari dan Maret

Piggyvest membayarkan N1,3 triliun kepada penggunanya di tahun 2025

Perusahaan fintech Piggyvest mengungkapkan bahwa sebagian besar target tabungan penggunanya di tahun 2025 dibuat untuk tujuan sewa, liburan, dan bisnis baru. Hal ini dibagikan dalam laporan W.A.E.C. (Wealth Accrued & Expanded Consistently) 2025 perusahaan tersebut.

Wawasan ini mengungkapkan bagaimana sebagian besar pengguna terutama berfokus pada pengelolaan biaya hidup, bercita-cita untuk meningkatkan keseimbangan kerja-hidup, dan mencari peluang kewirausahaan. Bagi pelanggan Piggyvest, target tabungan mereka di platform ini lebih dari sekadar tabungan dan mencerminkan gaya hidup serta ambisi mereka.

Data ini muncul di tengah meningkatnya biaya hidup, di mana sewa di kota-kota terus meningkat sejak era pasca COVID. Laporan terbaru menunjukkan bahwa kenaikan sewa bervariasi antara 50% hingga 100% di kota-kota besar dan wilayah perkotaan dengan permintaan tinggi seperti Lagos, Abuja, dan Port Harcourt.

Faktanya, fakta menarik dari laporan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar orang yang tinggal di Lagos, Abuja, dan Rivers menabung untuk sewa mereka dengan HouseMoney, dompet platform yang khusus didedikasikan untuk sewa.

Di tengah situasi ini, Piggyvest menggunakan platform ini untuk membantu membimbing pengguna dalam mencapai tujuan tertentu. Melalui fitur seperti House Money dan Target Savings, pengguna memiliki platform khusus untuk mempersiapkan diri lebih awal dan memiliki kontrol yang wajar atas kehidupan keuangan mereka.

Selain itu, laporan Piggyvest 2025, yang dikirimkan ke email pengguna, mengungkapkan bahwa lebih banyak wanita mendapat nilai A1 dalam laporan mereka dibandingkan pria. Hal ini mencerminkan bahwa wanita di platform ini memiliki tingkat kinerja keuangan, tingkat tabungan, dan kemajuan keseluruhan yang tinggi.

Selain itu, dompet yang paling banyak digunakan adalah SafeLock, dengan pengguna menabung paling banyak di bulan Januari, Maret, dan Desember.

PiggyVest W.A.E.C. (Wealth Accrued & Expanded Consistently) adalah laporan keuangan yang dipersonalisasi yang disediakan oleh perusahaan fintech PiggyVest kepada penggunanya. Ini adalah laporan setengah tahunan dan tahunan yang merangkum kinerja tabungan dan investasi pengguna selama 6 dan 12 bulan terakhir.

Laporan ini memberi pengguna kesempatan untuk merenungkan perjalanan keuangan mereka di tahun sebelumnya dan membantu mereka merencanakan tujuan keuangan dengan lebih baik untuk tahun baru.

Ini memberi pengguna wawasan tentang bagaimana mereka mengelola keuangan mereka dan memprioritaskan pengeluaran masa depan mereka. Ini juga menawarkan tips untuk membantu pengguna memanfaatkan setiap dompet tabungan secara maksimal dan pertumbuhan bersih dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Piggyvest di tahun 2025

Di tengah kinerja tahunan yang dipersonalisasi untuk pengguna, Piggyvest mencapai pencapaian signifikan di tahun 2025.

Perusahaan mengungkapkan bahwa mereka membayarkan N1,3 triliun kepada penggunanya di tahun 2025, meningkat 56% dari N835 miliar yang dibayarkan di tahun 2024. Ini terjadi setelah perusahaan, yang didirikan pada tahun 2016, melampaui 6 juta pengguna.

Dalam laporan enam bulan pertama tahun 2025 kepada pelanggan, Piggyvest menjelaskan bahwa lebih dari N2,6 triliun dibayarkan kembali kepada pengguna. Selama periode tersebut, rata-rata N47.000 ditabung setiap detik sementara hampir tujuh juta orang Nigeria mengambil langkah menuju kebebasan finansial melalui platform ini.

Dasbor Piggvest

Selama tahun ini, perusahaan menghadapi tantangan, termasuk masalah aplikasi dan keterlambatan pembayaran bunga, yang dikaitkan dengan peningkatan infrastruktur untuk mendukung basis pengguna yang berkembang pesat.

Sebagai respons untuk mengatasi masalah fasilitasi pembayaran dan penarikan, perusahaan mengamankan tautan langsung dengan Nigeria Inter-Bank Settlement System Plc (NIBSS).

Melalui kemitraan ini, yang memungkinkan Piggyvest memproses penarikan pelanggan tanpa memerlukan pihak ketiga, pengguna sekarang dapat menarik langsung ke PocketApp mereka dan mentransfer ke lembaga keuangan lain pilihan mereka.

Postingan Piggyvest: Sewa, liburan, bisnis baru mendominasi target tabungan pengguna di tahun 2025 pertama kali muncul di Technext.