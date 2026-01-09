Transaksi Whale di FLOKI Melonjak 950% di Ethereum

Poin Penting: Transaksi whale FLOKI meningkat 950% di Ethereum.

Lonjakan transaksi FLOKI yang masif berdampak pada pasar meme coin.

Tidak ada perubahan regulasi baru terkait lonjakan ini.

Transaksi Whale FLOKI Melonjak di Ethereum

FLOKI mengalami peningkatan signifikan sebesar 950% dalam transaksi whale berbasis Ethereum, menarik perhatian di sektor meme coin yang didorong oleh volume perdagangan besar dan analitik blockchain.

Lonjakan transaksi ini menyoroti daya tarik spekulatif meme coin seperti FLOKI, mempengaruhi sentimen trader dan dinamika meme coin di seluruh pasar.

FLOKI mengalami peningkatan signifikan dalam transaksi whale, dengan kenaikan 950% di Ethereum dalam satu minggu. Kenaikan ini merupakan bagian dari tren yang lebih luas yang melibatkan meme coin, mempengaruhi koin terkemuka seperti SHIB, PEPE, dan DOGE.

Data dari Santiment menguraikan peningkatan tersebut, menyoroti alamat yang melakukan transaksi ≥$100 ribu. Transaksi FLOKI di blockchain BNB juga melonjak 550%, menekankan gejolak pasar meme coin.

Dampak Pasar

Transaksi masif ini telah menyebabkan perhatian yang meningkat dan volatilitas pasar di antara meme coin. Aktivitas ini dipantau dengan ketat oleh investor dan analis pasar karena besarannya. Pergeseran seperti itu menunjukkan potensi redistribusi investasi berskala besar dalam sektor cryptocurrency. Kegembiraan pasar secara keseluruhan mencerminkan kebangkitan minat pada aset digital berbasis meme.

Lingkungan Regulasi

Komunitas cryptocurrency yang lebih luas mengamati adanya pergeseran regulasi, meskipun tidak ada yang terkait dengan peristiwa ini. Institusi tetap fokus pada peluncuran kartu debit FLOKI dan ETP Eropa-nya, meskipun ada manuver spekulatif.

Secara historis, peningkatan aksi whale di meme coin dapat mendahului rally singkat, dengan pengambilan keuntungan mengikuti lonjakan. Pengamat mencatat posisi FLOKI dalam kebangkitan meme coin yang lebih luas, menandainya sebagai spekulatif dan strategis.