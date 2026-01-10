Paus Dogecoin Tetap Diam, Apa yang Terjadi dan Apakah DOGE Berisiko?

Dogecoin tidak memasuki tahun 2026 dengan tenang. Setelah beberapa minggu mengalami pergerakan turun dan aksi harga bearish di akhir tahun lalu, memecoin ini tiba-tiba mengalami percepatan, melonjak di beberapa hari pertama bulan Januari dan sempat merebut kembali level di atas $0,15. Namun, data on-chain menunjukkan bahwa mega whale Dogecoin tidak terlibat dalam reli tersebut. Para pemegang Dogecoin besar ini sebagian besar tetap di pinggir, menghindari pembelian maupun penjualan besar-besaran.

Whale Dogecoin Tenang Selama Aksi Harga Baru-baru Ini

Dogecoin memulai minggu dengan lonjakan cepat ke atas yang membawa harga dari di bawah $0,12 ke pertengahan $0,15. Aktivitas trading meningkat selama pergerakan tersebut, dan ada minat beli yang genuine. Selama periode ini, volume trading Dogecoin hampir tiga kali lipat dari yang terlihat selama hari-hari terakhir bulan Desember, dengan contoh notable volume trading $3,56 miliar pada 2 Januari dan $2,34 miliar pada 4 Januari.

Aktivitas trading yang intens ini sempat menempatkan harga Dogecoin di atas $0,15 pada 5 Januari, level harga yang telah berfungsi sebagai level resistance yang menghentikan aksi harga meme coin ini sepanjang Desember 2025. Namun, detail menarik dari analisis on-chain terbaru adalah betapa sedikitnya reaksi holder besar terhadap reli harga tersebut.

Menurut data dari platform analytics on-chain Santiment, alamat Dogecoin yang memegang 100 juta hingga 1 miliar DOGE melihat kepemilikan kolektif mereka meningkat hingga 4 Januari, mencapai puncak sekitar 35,8 miliar DOGE, sebelum mengalami penurunan mulai 5 Januari.

Mulai 5 Januari, kelompok ini mulai mengurangi eksposur, dan bahkan ketika aksi harga Dogecoin terus naik ke level $0,15, kepemilikan gabungan mereka turun menjadi sekitar 34,59 miliar DOGE pada 6 Januari. Sejak saat itu, saldo di kohort ini sebagian besar tetap datar.

Distribusi Holder Besar Dogecoin. Sumber: Santiment

Shark Melakukan Sebagian Besar Pekerjaan Bullish

Di sisi lain, shark Dogecoin, yaitu wallet yang memegang antara 10 juta dan 100 juta DOGE menunjukkan appetite yang jauh lebih kuat. Setelah pullback singkat antara 2 Januari dan 4 Januari, kelompok ini kembali melakukan akumulasi selama Dogecoin naik lebih tinggi. Tren pembelian tersebut terus berlanjut sepanjang sisa minggu, mengangkat kepemilikan kolektif mereka menjadi sekitar 17,63 miliar DOGE pada saat penulisan ini.

Holder besar yang lebih kecil dalam kisaran 1 juta hingga 10 juta DOGE mengikuti pola serupa, meskipun dengan lebih banyak keraguan di awal. Aktivitas di kelompok ini meningkat pada awal minggu, diikuti dengan penurunan sekitar 7 Januari. Namun, penurunan tersebut berumur pendek, karena saldo pulih kembali pada 8 dan 9 Januari, naik menjadi sekitar 10,9 miliar DOGE pada saat penulisan ini.

Saat ini, aksi harga Dogecoin tampaknya mengambil jeda dari reli dan kembali menghadapi resistance di $0,15. Meme coin ini sekarang diperdagangkan di $0,1424, dan kurangnya komitmen yang jelas dari whale besar juga membuat prospeknya tidak pasti.