BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Nasdaq dan CME meluncurkan kembali indeks kripto untuk memenuhi permintaan yang meningkat terhadap tolok ukur tepercaya muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin-Poin Utama Nasdaq dan CME melakukan rebrandingPostingan Nasdaq dan CME meluncurkan kembali indeks kripto untuk memenuhi permintaan yang meningkat terhadap tolok ukur tepercaya muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin-Poin Utama Nasdaq dan CME melakukan rebranding

Nasdaq dan CME meluncurkan kembali indeks kripto untuk memenuhi permintaan yang meningkat akan tolok ukur tepercaya

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 04:12
Index Cooperative
INDEX$0.5145-0.48%
Notcoin
NOT$0.0006522-7.22%
ChangeX
CHANGE$0.00138058-0.58%
Talus
US$0.00648-1.51%
hadtotakeprofits sir
HTTPS$0.00009091+0.01%

Poin-Poin Penting

  • Nasdaq dan CME melakukan rebranding indeks kripto gabungan mereka untuk mendukung permintaan institusional terhadap tolok ukur yang transparan.
  • Nasdaq CME Crypto Index akan berfungsi sebagai fondasi untuk ETF yang diatur dan strategi kripto yang terdiversifikasi.

Nasdaq dan CME Group telah memperkenalkan kembali Nasdaq Crypto Index dengan nama baru, Nasdaq CME Crypto Index (NCI), yang bertujuan untuk menyediakan tolok ukur yang diatur dan transparan bagi institusi untuk eksposur aset digital.

Peluncuran kembali ini hadir seiring dengan meningkatnya permintaan akan tata kelola dan transparansi dalam investasi kripto. NCI dihitung oleh CF Benchmarks dan dibangun di atas bursa dan kustodian yang telah diverifikasi, diawasi oleh komite tata kelola gabungan. Ini mendukung pengembangan ETF, produk terstruktur, dan dana yang dikelola.

Sean Wasserman dari Nasdaq mengatakan perubahan ini mencerminkan bagaimana investor bergerak melampaui eksposur aset tunggal menuju strategi berbasis indeks yang lebih luas.

Indeks ini memperluas kemitraan Nasdaq–CME yang telah berlangsung hampir 30 tahun dan mendasari lebih dari $1 miliar aset secara global, termasuk Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF (NCIQ) di AS.

Sumber: https://cryptobriefing.com/nasdaq-cme-crypto-index-launch/

Peluang Pasar
Logo Index Cooperative
Harga Index Cooperative(INDEX)
$0.5145
$0.5145$0.5145
-0.34%
USD
Grafik Harga Live Index Cooperative (INDEX)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Ahli memprediksi Bitcoin akan Mencapai Level Tertinggi Baru di Tengah Antisipasi Ekspansi Moneter Meskipun berkinerja buruk terhadap emas dan saham teknologi dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin
Bagikan
Crypto Breaking News2026/01/15 15:58
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45