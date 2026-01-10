Nasdaq dan CME meluncurkan kembali indeks kripto untuk memenuhi permintaan yang meningkat akan tolok ukur tepercaya

Poin-Poin Penting

Nasdaq dan CME melakukan rebranding indeks kripto gabungan mereka untuk mendukung permintaan institusional terhadap tolok ukur yang transparan.

Nasdaq CME Crypto Index akan berfungsi sebagai fondasi untuk ETF yang diatur dan strategi kripto yang terdiversifikasi.

Nasdaq dan CME Group telah memperkenalkan kembali Nasdaq Crypto Index dengan nama baru, Nasdaq CME Crypto Index (NCI), yang bertujuan untuk menyediakan tolok ukur yang diatur dan transparan bagi institusi untuk eksposur aset digital.

Peluncuran kembali ini hadir seiring dengan meningkatnya permintaan akan tata kelola dan transparansi dalam investasi kripto. NCI dihitung oleh CF Benchmarks dan dibangun di atas bursa dan kustodian yang telah diverifikasi, diawasi oleh komite tata kelola gabungan. Ini mendukung pengembangan ETF, produk terstruktur, dan dana yang dikelola.

Sean Wasserman dari Nasdaq mengatakan perubahan ini mencerminkan bagaimana investor bergerak melampaui eksposur aset tunggal menuju strategi berbasis indeks yang lebih luas.

Indeks ini memperluas kemitraan Nasdaq–CME yang telah berlangsung hampir 30 tahun dan mendasari lebih dari $1 miliar aset secara global, termasuk Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF (NCIQ) di AS.