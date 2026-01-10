Mahkamah Tinggi Korea Selatan Memutuskan Bitcoin yang Disimpan di Exchange Dapat Disita

Putusan 11 Desember 2025 menandai pertama kalinya pengadilan tertinggi negara tersebut secara eksplisit mengonfirmasi bahwa aset digital yang disimpan di platform seperti Upbit dan Bithumb memenuhi syarat sebagai properti yang dapat disita berdasarkan hukum pidana.

Kasus ini melibatkan 55,6 Bitcoin senilai sekitar 600 juta won ($413.000) yang disita polisi dari akun exchange selama penyelidikan pencucian uang. Tersangka, yang hanya diidentifikasi sebagai "Tuan A," menantang penyitaan tersebut, dengan alasan bahwa Bitcoin yang disimpan di akun exchange tidak dapat disita karena bukan merupakan objek fisik berdasarkan hukum tradisional.

Pengadilan Menetapkan Bitcoin sebagai Properti Elektronik yang Dapat Disita

Mahkamah Agung menolak argumen ini, memutuskan bahwa target penyitaan berdasarkan Undang-Undang Acara Pidana mencakup objek berwujud dan informasi elektronik. Pengadilan menyatakan bahwa Bitcoin memenuhi syarat sebagai "token elektronik dengan kemampuan untuk dikelola secara independen, diperdagangkan, dan dikontrol secara substansial dalam hal nilai ekonomi."

Menurut pertimbangan pengadilan, pemegang Bitcoin mempertahankan kontrol praktis atas aset mereka melalui kunci privat yang disimpan dalam dompet elektronik, bahkan ketika aset tersebut disimpan di exchange. Kontrol ini menetapkan dasar yang cukup untuk memenuhi persyaratan penyitaan berdasarkan hukum pidana yang ada.

Sumber: scourt.go.kr

Keputusan ini dibangun berdasarkan putusan Mahkamah Agung sebelumnya. Pada tahun 2018, pengadilan mengakui Bitcoin sebagai properti tidak berwujud dengan nilai ekonomi yang dapat disita jika diperoleh melalui aktivitas kriminal. Pada tahun 2021, hakim mengklarifikasi bahwa Bitcoin merupakan kepentingan properti berdasarkan hukum pidana. Namun, putusan terbaru ini secara khusus membahas kripto yang disimpan di exchange, memberikan preseden hukum yang jelas untuk kasus-kasus di masa depan.

Dampak Besar pada Pasar Kripto Korea Selatan

Putusan ini memiliki implikasi signifikan bagi pasar cryptocurrency Korea Selatan yang sangat besar. Lebih dari 16 juta orang Korea Selatan—sekitar sepertiga dari populasi negara tersebut—memiliki akun kripto di exchange domestik utama.

Exchange Korea Selatan Upbit dan Bithumb secara kolektif memegang lebih dari $33 miliar dalam berbagai cryptocurrency. Upbit sendiri melaporkan 13,26 juta anggota kumulatif per Desember 2025, dengan volume perdagangan $180,7 miliar selama kuartal keempat 2025. Platform-platform ini sekarang menghadapi kewajiban yang lebih jelas untuk mematuhi perintah penyitaan dari penegak hukum.

Berdasarkan putusan tersebut, jaksa dan polisi dapat meminta exchange untuk membekukan dan mentransfer cryptocurrency yang terkait dengan kejahatan yang dicurigai, termasuk penipuan, pencucian uang, penggelapan pajak, dan suap. Sebagai entitas yang diatur, exchange harus mematuhi permintaan ini ketika didukung oleh prosedur hukum yang tepat.

Tindakan Keras Regulasi yang Lebih Luas Terbentuk

Keputusan Mahkamah Agung datang bersamaan dengan perkembangan penegakan hukum signifikan lainnya. Komisi Layanan Keuangan sedang meninjau proposal untuk mengizinkan pembekuan preventif akun kripto yang dicurigai melakukan manipulasi pasar. Sistem "pembekuan pembayaran" ini akan mencerminkan kontrol yang sudah digunakan di pasar saham Korea Selatan, di mana otoritas dapat memblokir penarikan sebelum perintah pengadilan resmi.

Mekanisme yang diusulkan mengatasi tantangan penegakan kunci. Peraturan saat ini memerlukan surat perintah pengadilan selama penuntutan, menciptakan penundaan yang memungkinkan tersangka memindahkan dana ke dompet pribadi atau platform luar negeri di luar jangkauan regulasi. Pejabat mencatat bahwa lebih dari 36.000 laporan transaksi mencurigakan diajukan hanya dalam delapan bulan pertama tahun 2025, dengan hampir 90% terkait dengan skema pengiriman uang asing ilegal.

Amandemen Undang-Undang Pasar Modal yang mulai berlaku pada April 2025 memperkenalkan kemampuan untuk menangguhkan pembayaran pada akun yang dicurigai melakukan perdagangan tidak adil atau short selling ilegal. Selama pertemuan November 2025, anggota FSC membahas perluasan langkah serupa ke pasar kripto.

Legislasi Aset Digital Fase 2 Bergerak Maju

Korea Selatan secara bersamaan memajukan inisiatif untuk melegitimasi pasar kripto melalui Strategi Pertumbuhan Ekonomi 2026-nya. Pemerintah berencana untuk menyelesaikan legislasi aset digital "Fase 2" pada awal 2026, yang berfokus terutama pada regulasi stablecoin.

Kerangka kerja yang diusulkan akan mengharuskan penerbit stablecoin untuk mendapatkan otorisasi pemerintah, mempertahankan cadangan backing 100% yang setara dengan token yang diterbitkan, dan menjamin hak penebusan pengguna. Persyaratan ini bertujuan untuk mencegah kegagalan seperti keruntuhan Terra-Luna 2022 yang menghapus sekitar $40 miliar nilai. Korea Selatan juga menunda penerapan pajak cryptocurrency hingga 2027 saat regulator terus menyempurnakan kerangka kerja aset digital yang lebih luas.

Pemerintah juga mengumumkan rencana untuk menyetujui exchange-traded funds (ETF) Bitcoin spot pada tahun 2026, membalikkan pembatasan sebelumnya yang memblokir investor domestik dari mengakses produk semacam itu. Langkah ini mengikuti peluncuran sukses ETF Bitcoin spot di Amerika Serikat dan Hong Kong.

Selain itu, Korea Selatan berencana untuk mengintegrasikan blockchain secara langsung ke dalam operasi fiskal. Pada tahun 2030, hingga 25% pencairan perbendaharaan nasional diperkirakan akan menggunakan token deposit yang didukung oleh simpanan bank komersial. Program percontohan akan dimulai pada paruh pertama 2026.

Keselarasan Global tentang Kekuasaan Penyitaan Kripto

Pendekatan Korea Selatan sekarang lebih selaras dengan praktik di Amerika Serikat dan Uni Eropa, di mana otoritas sudah menggunakan alat penyitaan dan penyitaan untuk mengambil kendali Bitcoin dan kripto lainnya yang dipegang dengan perantara terpusat dalam kasus kriminal. Inggris mengesahkan Undang-Undang Properti pada Desember 2025, secara resmi mengakui aset digital sebagai kategori ketiga properti pribadi.

Para ahli hukum mengatakan putusan tersebut mengklarifikasi sifat hukum koin yang disimpan dan diperdagangkan di exchange aset virtual dan akan membantu menyelesaikan kontroversi praktis selama penyelidikan. Preseden ini memperkuat kemampuan penegakan hukum sambil berpotensi mendorong beberapa pengguna untuk beralih ke solusi self-custody di dompet pribadi untuk mengurangi paparan terhadap tindakan penegakan.

Keputusan ini juga menutup area abu-abu yang sudah lama ada dalam regulasi kripto Korea Selatan dengan mengonfirmasi bahwa aset digital yang disimpan di exchange berada dalam lingkup undang-undang penyitaan yang ada. Untuk pengguna dan platform yang patuh, kejelasan hukum ini dapat memperkuat kepercayaan pada exchange yang diatur sambil mengurangi aktivitas ilegal.

Bab Baru untuk Hukum Aset Digital

Mahkamah Agung Korea Selatan telah menetapkan aturan dasar hukum yang jelas tentang bagaimana cryptocurrency diperlakukan berdasarkan hukum pidana. Putusan bahwa Bitcoin yang disimpan di exchange dapat disita menandai langkah signifikan dalam pendekatan negara yang berkembang terhadap regulasi aset digital. Dengan lebih dari $33 miliar kepemilikan kripto di exchange utama dan jutaan pengguna aktif, keputusan ini memberikan kepastian hukum yang krusial bagi penegak hukum dan industri cryptocurrency. Saat Korea Selatan bersiap untuk menerapkan regulasi stablecoin yang komprehensif dan menyetujui ETF Bitcoin pada tahun 2026, putusan ini membentuk landasan strategi negara yang lebih luas untuk menyeimbangkan inovasi dengan keamanan keuangan dan perlindungan investor.