BNY Mellon Mengintegrasikan Deposit Blockchain saat ICE dan Citadel Bergabung dalam Adopsi Awal

BNY Mellon, salah satu kustodian global terbesar dengan aset yang dikelola mencapai $57,8 triliun, telah menerapkan langkah signifikan untuk menggabungkan perbankan konvensional dan teknologi blockchain. Bank tersebut telah mengumumkan kemampuan bagi klien institusionalnya untuk melakukan deposit melalui teknologi blockchain.

Hal ini memungkinkan deposit berkelanjutan untuk tujuan seperti mengelola jaminan, margin, dan pembayaran. Tujuan BNY adalah mengoperasikan layanan ini 24/7. Meskipun tidak buka 24/7 seperti yang umum pada sebagian besar bank, pengguna awal layanan baru ini termasuk ICE, Citadel Securities, DRW Holdings, Ripple Prime, Baillie Gifford, dan Circle.

Menjembatani Perbankan dan Blockchain

Seperti yang dijelaskan BNY, mereka tidak berusaha menggantikan perbankan tradisional. Sebaliknya, mereka berusaha meningkatkannya. Tujuan dari proyek ini adalah mengintegrasikan sistem keuangan tradisional dengan teknologi blockchain dengan cara yang dapat dipahami dan dipercaya oleh bank-bank besar.

Deposit tokenisasi mungkin membingungkan dengan stablecoin, tetapi ada perbedaan penting. Sementara stablecoin biasanya dijaminkan oleh uang tunai atau instrumen negara yang disimpan di luar bank tradisional, deposit tokenisasi disimpan di dalam bank yang diatur, artinya deposit tersebut sebenarnya dapat menghasilkan bunga karena merupakan deposit riil yang dibuat oleh pelanggan.

Diferensiasi ini mendapat perhatian mengingat GENIUS Act yang disahkan di AS, yang menawarkan regulasi yang lebih jelas untuk stablecoin dan memicu pembicaraan tentang bentuk uang baru dalam sistem perbankan.

BNY Mempelopori Deposit Perbankan Tokenisasi

Bagi BNY, bentuk tokenisasi dari deposit adalah batu loncatan untuk kelas aset lainnya, seperti saham dan obligasi. Sistem konvensional melakukan transaksi batch pada akhir hari perbankan. Bentuk tokenisasi dari deposit, di sisi lain, dapat memfasilitasi transaksi kapan saja.

ICE bermaksud mengintegrasikan deposit semacam itu di seluruh clearinghouse-nya untuk memfasilitasi sistem perdagangan nonstop. Menurut perusahaan tersebut, tokenisasi dapat meningkatkan transfer jaminan secara real-time, sehingga menghilangkan kebutuhan akan modal tambahan.

Yang lainnya adalah kemampuan deposit ini untuk dapat diprogram. Ini karena deposit ini dapat diatur untuk dieksekusi saat kondisi tertentu terpenuhi, misalnya, pengiriman jaminan segera setelah pembayaran pinjaman atau pemenuhan persyaratan margin segera setelah batas tercapai.

BNY Memimpin Bank Menuju Revolusi Deposit Blockchain

BNY adalah pelopor dalam tren baru bank-bank tradisional yang mengeksplorasi deposit berbasis blockchain. JPMorgan Coin untuk pembayaran institusional sudah beroperasi. Pemain lain yang berencana memperkenalkan lebih banyak layanan deposit tokenisasi di AS dan UEA adalah HSBC.

Di Eropa, Barclays melakukan investasi di Ubyx, yang merupakan start-up yang mengerjakan infrastruktur deposit tokenisasi. UBS, PostFinance, dan Sygnum Bank melakukan uji coba penyelesaian berbasis blockchain, dan SWIFT juga mengerjakan alat penyelesaian on-chain.

Secara kumulatif, semua tren ini menandakan era baru untuk keuangan. Alih-alih bersaing dengan mata uang virtual, bank-bank terkemuka menggunakan blockchain untuk memperbarui instrumen yang ada. Peluncuran BNY memang merupakan indikasi bahwa deposit tokenisasi mungkin menjadi katalis yang akan memudahkan transisi mulus antara keuangan tradisional dan pasar online.

