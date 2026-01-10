Studio Game 'Baldur's Gate 3' Mengatakan 'Divinity' Tidak Akan Menyertakan Seni Buatan AI

Ringkasan Larian Studios mengatakan game role-playing mendatang mereka, Divinity, tidak akan menyertakan seni yang dihasilkan AI.

Kepala studio Swen Vincke mengklarifikasi masalah ini dalam Reddit AMA setelah wawancara baru-baru ini yang menimbulkan kontroversi.

Pengembang mengatakan mereka mungkin menguji alat AI secara internal, tetapi akan menghindari AI generatif untuk seni konsep dan aset final.

Larian Studios, pengembang di balik game role-playing pemenang penghargaan 2023 Baldur's Gate 3, mengatakan pada Jumat bahwa game mendatang mereka Divinity tidak akan menyertakan seni yang dihasilkan AI—meskipun studio tidak sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan menggunakan alat bertenaga AI.

Kepala studio Swen Vincke membahas masalah ini dalam tanggapan yang diposting di thread Reddit Ask Me Anything (AMA). Klarifikasi ini menyusul kritik yang meningkat dari pemain dan seniman tentang bagaimana AI generatif digunakan dalam pengembangan game.

"Jadi pertama-tama—tidak akan ada seni GenAI di Divinity," tulis Vincke. "Saya tahu ada banyak diskusi tentang kami menggunakan alat AI sebagai bagian dari eksplorasi seni konsep. Kami sudah mengatakan ini tidak berarti seni konsep sebenarnya dihasilkan oleh AI, tetapi kami memahami hal itu menciptakan kebingungan."

Kebingungan yang ingin diatasi Vincke berasal dari wawancara Desember dengan Bloomberg, di mana kepala studio menyebutkan bagaimana Larian berencana menggunakan teknologi AI generatif. Komentar Vinke hari ini bertujuan untuk mengakhiri kebingungan itu.

"Untuk memastikan tidak ada ruang untuk keraguan, kami telah memutuskan untuk menahan diri dari menggunakan alat GenAI selama pengembangan seni konsep," tulisnya. "Dengan begitu tidak akan ada diskusi tentang asal-usul seni tersebut."

Sejak peluncuran publik ChatGPT dan Midjourney pada tahun 2022, yang membawa generasi teks dan gambar berbasis prompt ke khalayak luas, industri game telah bergulat dengan cara menggunakan AI generatif—atau apakah akan menggunakannya sama sekali.

Pemain, pengembang, dan performer telah menyuarakan kekhawatiran tentang dampaknya pada karya kreatif, bahkan ketika studio menghadapi biaya pengembangan yang meningkat dan ekspektasi yang semakin tinggi dari pemain.

Divinity, yang diungkap pada Desember, tampaknya akan melanjutkan fokus studio pada petualangan role-playing skala besar. Meskipun Vincke tidak mengatakan kapan game berikutnya dalam saga Divinity akan keluar, dia mengatakan Larian akan terus menguji alat AI di bagian pengembangan lainnya.

"Kami terus berusaha meningkatkan kecepatan di mana kami dapat mencoba berbagai hal," tulisnya. "Semakin banyak iterasi yang dapat kami lakukan, secara umum gameplay akan semakin baik."

Vincke mengatakan konten yang dihasilkan AI yang disertakan dalam game akan tunduk pada batasan seputar kepemilikan data dan persetujuan.

"Hal penting yang perlu dicatat adalah kami tidak akan menghasilkan 'aset kreatif' yang berakhir dalam game tanpa 100% yakin tentang asal-usul data pelatihan dan persetujuan dari mereka yang membuat data," tulisnya. "Jika kami menggunakan model GenAI untuk membuat aset dalam game, maka itu akan dilatih pada data yang kami miliki."

Diluncurkan pada tahun 2002, Divinity adalah serangkaian game role-playing fantasi yang dikenal dengan pertempuran berbasis giliran, pilihan naratif, dan multiplayer kooperatif. Seri ini membantu memantapkan studio sebelum kesuksesannya dengan Baldur's Gate 3. Entri sebelumnya, Divinity: Original Sin II tahun 2017, diluncurkan dengan ulasan sangat baik dari kritikus.

Apakah komitmen untuk menggunakan AI generatif hanya untuk prototyping memuaskan pemain atau tidak masih harus dilihat, karena penerbit game besar, termasuk Square Enix, dan Microsoft, telah memangkas pekerjaan demi otomatisasi.

Menjawab kekhawatiran tentang penggunaan AI dalam pengembangan game, Kepala Machine Learning Larian Gabriel Bosque mengatakan studio memandang teknologi machine learning sebagai alat untuk mendukung, bukan menggantikan, tim kreatif atau pengisi suara mereka.

"Ini semua teknologi baru, jadi saya sangat memahami mengapa sulit untuk melihat di mana penggunaan positifnya," tulisnya. "Kami percaya machine learning adalah alat yang kuat untuk mempercepat dan membuat pengembangan game lebih efisien dan efektif. Ini berarti kreatif kami memiliki lebih banyak waktu melakukan pekerjaan yang membuat pekerjaan mereka lebih bermanfaat dan game menjadi pengalaman yang lebih kaya."