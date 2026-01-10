Pendiri bersama Ethereum Vitalik Buterin mendesak keringanan hukuman untuk pengembang Tornado Cash menjelang vonis

Co-founder Ethereum Vitalik Buterin telah menyerukan keringanan dalam hukuman untuk pengembang Tornado Cash Roman Storm, dengan berargumen bahwa jaksa menargetkan pembuatan perangkat lunak daripada kerugian finansial yang dapat dibuktikan.

Ringkasan Buterin mendesak hukuman yang lebih ringan untuk pengembang Tornado Cash Roman Storm.

Alat privasi seperti Tornado Cash melayani tujuan yang sah dan bahwa menerbitkan kode open-source harus dilindungi di bawah Amandemen Pertama, memperingatkan terhadap kriminalisasi kepenulisan, katanya.

Pembelaan hukum Storm, yang didukung oleh Buterin dan Ethereum Foundation, mengumpulkan lebih dari $6,3 juta.

Storm, yang dinyatakan bersalah pada bulan Agustus atas tuduhan konspirasi pengiriman uang, menghadapi hukuman potensial hingga lima tahun. Dia tetap bebas dengan jaminan menunggu hukuman.

Menurut ETH News, mengutip surat yang diterbitkan Jumat, 9 Januari, Buterin menggambarkan perangkat lunak pelindung privasi sebagai respons yang diperlukan terhadap eksploitasi data, kejahatan siber, dan pengawasan. Dia menyatakan bahwa dia telah menggunakan alat seperti Tornado Cash untuk tujuan yang sah, termasuk membeli alat teknis dan mendukung badan amal hak asasi manusia, tanpa membuat catatan permanen di seluruh database perusahaan atau pemerintah.

Buterin mendukung argumen hukum pembelaan bahwa menerbitkan kode open-source merupakan ucapan yang dilindungi di bawah Amandemen Pertama. Dia berpendapat bahwa kasus ini berisiko mendefinisikan ulang pengembangan perangkat lunak sebagai tindakan kriminal ketika pihak ketiga menyalahgunakan kode, pendekatan yang menargetkan kepenulisan daripada niat atau kerugian langsung.

Surat itu juga membahas karakter Storm, menggambarkannya sebagai pengembang berprinsip yang aplikasinya terus berfungsi lama setelah pengembangan aktif berhenti. Buterin mengkarakterisasi hasil ini sebagai lebih terhormat daripada banyak teknologi konsumen kontemporer, menekankan daya tahan dan integritas daripada pertumbuhan atau monetisasi.

Buterin mengonfirmasi donasi pribadi ke dana pembelaan hukum Storm, bersama dengan kontribusi signifikan dari Ethereum Foundation. Dana tersebut mengumpulkan lebih dari $6,3 juta pada tahun 2025, menurut surat tersebut.

Otoritas AS menuduh bahwa Tornado Cash memfasilitasi pencucian lebih dari $1 miliar dana ilegal, termasuk hasil yang terkait dengan peretas Korea Utara.

Kasus ini telah menarik perhatian dalam komunitas pengembang. Co-founder Tornado Cash Alexey Pertsev menerima hukuman 64 bulan dalam persidangan terpisah di Belanda dan kemudian dibebaskan di bawah pemantauan elektronik saat mengajukan banding. Bagi banyak pengembang, hukuman Storm mewakili ujian di mana tanggung jawab untuk kode open-source dimulai dan berakhir, menurut pengamat industri.