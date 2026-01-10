Apa selanjutnya untuk saham Coinbase setelah peningkatan rating dari BofA dan Goldman Sachs?

Harga saham Coinbase tetap berada di bawah tekanan minggu ini karena momentum terbaru di pasar kripto melemah.

Ringkasan Harga saham Coinbase telah anjlok 50% dari level tertingginya di tahun 2025.

Analis Wall Street dari Goldman Sachs dan Bank of America optimis terhadap saham tersebut.

Analisis teknis menunjukkan bahwa saham tersebut memiliki potensi penurunan lebih lanjut dalam jangka pendek.

Coinbase, bursa kripto Amerika terbesar, turun 50% dari level tertingginya di tahun 2025. Saham diperdagangkan pada $247 hari ini, 8 Januari, dengan kapitalisasi pasar sebesar $66 miliar.

Analis Wall Street mulai optimis terhadap saham tersebut, yang mereka anggap sebagai perusahaan murah yang mungkin pulih di akhir tahun ini.

Dalam sebuah catatan, Jason Kupferberg, analis top Bank of America, meningkatkan peringkatnya dari netral menjadi beli dan menaikkan target harganya menjadi $340, naik 38,25% dari level saat ini.

Peningkatan ini terjadi dua hari setelah James Yaro, analis top di Goldman Sachs, meyakini bahwa saham tersebut pada akhirnya akan naik menjadi $303, naik 28% dari level saat ini.

Analis di bank lain seperti Needham, Cantor Fitzgerald, dan Citigroup semuanya telah meningkatkan target mereka baru-baru ini. Hasilnya, target konsensus di antara analis adalah $376, naik 52% dari level saat ini.

Sebagian besar analis ini mengutip pangsa pasarnya di Amerika Serikat dan peluncuran produk terbaru. Misalnya, perusahaan meluncurkan pasar prediksinya melalui kolaborasi dengan Kalshi. Perusahaan juga mengumumkan bahwa akan meluncurkan platform perdagangan pasar saham, yang akan memperluas penawaran layanannya.

Para analis juga menunjuk Base Blockchain perusahaan, yang telah berkembang menjadi jaringan layer-2 terbesar di industri kripto. Base menangani transaksi senilai jutaan dolar per hari, dan manajemen berharap untuk meluncurkan token $BASE tahun ini.

Valuasi Coinbase juga meningkat baru-baru ini, dengan rasio price-to-earnings forward bergerak ke 32, yang jauh lebih rendah dari rata-rata lima tahun sebesar 42. Rasio PEG sebesar 0,20 juga lebih rendah dari median sektor sebesar 0,54.

Namun, perusahaan terus menghadapi hambatan besar, termasuk persaingan yang meningkat dari perusahaan besar seperti SoFi, Charles Schwab, dan Vanguard. Perusahaan juga mungkin mengalami pertumbuhan lemah karena kejatuhan pasar kripto yang sedang berlangsung.

Analisis teknis harga saham Coinbase

Grafik timeframe harian menunjukkan bahwa harga saham COIN telah anjlok dari tertinggi $444,10 pada bulan Juli menjadi $250 saat ini.

Harga tetap jauh lebih rendah dari level support kunci di $292, level terendahnya pada bulan Agustus dan September.

Saham telah terjun di bawah semua moving average dan telah membentuk pola death cross, yang terjadi ketika Exponential Moving Average 50 hari dan 200 hari saling bersilangan.

Saham juga telah bergerak di bawah indikator Supertrend. Oleh karena itu, skenario yang paling mungkin adalah saham akan terus turun, berpotensi ke level support kunci di $225, level terendahnya pada bulan Desember.

Coinbase ditutup pada hari Jumat di $240,78 per saham, turun 1,96%.