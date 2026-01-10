BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Harga saham Coinbase tetap tertekan minggu ini karena momentum terkini di pasar kripto melemah.Harga saham Coinbase tetap tertekan minggu ini karena momentum terkini di pasar kripto melemah.

Apa selanjutnya untuk saham Coinbase setelah peningkatan rating dari BofA dan Goldman Sachs?

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2026/01/10 05:10

Harga saham Coinbase tetap berada di bawah tekanan minggu ini karena momentum terbaru di pasar kripto melemah.

Ringkasan
  • Harga saham Coinbase telah anjlok 50% dari level tertingginya di tahun 2025.
  • Analis Wall Street dari Goldman Sachs dan Bank of America optimis terhadap saham tersebut.
  • Analisis teknis menunjukkan bahwa saham tersebut memiliki potensi penurunan lebih lanjut dalam jangka pendek.

Coinbase, bursa kripto Amerika terbesar, turun 50% dari level tertingginya di tahun 2025. Saham diperdagangkan pada $247 hari ini, 8 Januari, dengan kapitalisasi pasar sebesar $66 miliar.

Analis Wall Street mulai optimis terhadap saham tersebut, yang mereka anggap sebagai perusahaan murah yang mungkin pulih di akhir tahun ini.

Dalam sebuah catatan, Jason Kupferberg, analis top Bank of America, meningkatkan peringkatnya dari netral menjadi beli dan menaikkan target harganya menjadi $340, naik 38,25% dari level saat ini.

Peningkatan ini terjadi dua hari setelah James Yaro, analis top di Goldman Sachs, meyakini bahwa saham tersebut pada akhirnya akan naik menjadi $303, naik 28% dari level saat ini.

Analis di bank lain seperti Needham, Cantor Fitzgerald, dan Citigroup semuanya telah meningkatkan target mereka baru-baru ini. Hasilnya, target konsensus di antara analis adalah $376, naik 52% dari level saat ini.

Sebagian besar analis ini mengutip pangsa pasarnya di Amerika Serikat dan peluncuran produk terbaru. Misalnya, perusahaan meluncurkan pasar prediksinya melalui kolaborasi dengan Kalshi. Perusahaan juga mengumumkan bahwa akan meluncurkan platform perdagangan pasar saham, yang akan memperluas penawaran layanannya.

Para analis juga menunjuk Base Blockchain perusahaan, yang telah berkembang menjadi jaringan layer-2 terbesar di industri kripto. Base menangani transaksi senilai jutaan dolar per hari, dan manajemen berharap untuk meluncurkan token $BASE tahun ini.

Valuasi Coinbase juga meningkat baru-baru ini, dengan rasio price-to-earnings forward bergerak ke 32, yang jauh lebih rendah dari rata-rata lima tahun sebesar 42. Rasio PEG sebesar 0,20 juga lebih rendah dari median sektor sebesar 0,54.

Namun, perusahaan terus menghadapi hambatan besar, termasuk persaingan yang meningkat dari perusahaan besar seperti SoFi, Charles Schwab, dan Vanguard. Perusahaan juga mungkin mengalami pertumbuhan lemah karena kejatuhan pasar kripto yang sedang berlangsung.

Analisis teknis harga saham Coinbase 

coinbase stock

Grafik timeframe harian menunjukkan bahwa harga saham COIN telah anjlok dari tertinggi $444,10 pada bulan Juli menjadi $250 saat ini.

Harga tetap jauh lebih rendah dari level support kunci di $292, level terendahnya pada bulan Agustus dan September.

Saham telah terjun di bawah semua moving average dan telah membentuk pola death cross, yang terjadi ketika Exponential Moving Average 50 hari dan 200 hari saling bersilangan.

Saham juga telah bergerak di bawah indikator Supertrend. Oleh karena itu, skenario yang paling mungkin adalah saham akan terus turun, berpotensi ke level support kunci di $225, level terendahnya pada bulan Desember.

Coinbase ditutup pada hari Jumat di $240,78 per saham, turun 1,96%.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Ahli memprediksi Bitcoin akan Mencapai Level Tertinggi Baru di Tengah Antisipasi Ekspansi Moneter Meskipun berkinerja buruk terhadap emas dan saham teknologi dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin
Bagikan
Crypto Breaking News2026/01/15 15:58
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45