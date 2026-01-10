BursaDEX+
Saat Senat AS mendalami rancangan undang-undang struktur pasar kripto yang sangat dinanti-nantikan, yang dikenal sebagai CLARITY Act, optimisme semakin menguat menjelang markup 15 Januari

Pembaruan Senat Tentang RUU Struktur Pasar Kripto—Inilah Yang Sedang Terjadi Sekarang

Penulis: BitcoinistSumber: Bitcoinist
2026/01/10 05:32
Saat Senat AS mendalami rancangan undang-undang struktur pasar kripto yang sangat dinanti-nantikan, yang dikenal sebagai CLARITY Act, optimisme sedang tumbuh menjelang markup 15 Januari yang dapat membuat legislasi ini maju ke meja Presiden Donald Trump.

Senat Meninjau RUU Kripto Penting

Pada hari Jumat, Senator Cynthia Lummis, seorang pendukung terkemuka kebijakan pro-kripto, membagikan wawasan di platform media sosial X (sebelumnya Twitter), mengindikasikan bahwa Senat sedang melakukan "pembacaan ringan" terhadap RUU tersebut. 

Langkah ini mengikuti negosiasi ekstensif yang melibatkan tidak hanya diskusi bipartisan antara Demokrat dan Republik tetapi juga interaksi di antara pelobi dari sektor mata uang kripto dan perbankan tradisional. 

Ketentuan utama, termasuk insentif stablecoin yang diuraikan dalam GENIUS Act, terbukti sangat penting untuk potensi keberhasilan RUU ini, seperti yang dilaporkan oleh Bitcoinist selama beberapa minggu terakhir.

Pakar pasar MartyParty juga ikut berkomentar, memberikan pembaruan di media sosial mengenai tinjauan Senat yang sedang berlangsung terhadap legislasi yang telah lama ditunggu-tunggu yang dibangun berdasarkan Digital Asset Market Clarity Act yang telah disahkan DPR. 

Jalur Menuju Pengesahan

MartyParty mencatat bahwa tinjauan ini sangat tepat waktu, karena sejalan dengan sesi markup yang akan datang yang dijadwalkan untuk Komite Perbankan Senat, yang diketuai oleh Senator Tim Scott, serta diskusi di Komite Pertanian. 

Dia menjelaskan bahwa sesi-sesi ini bertujuan untuk berlangsung sekitar 15 Januari 2026, meskipun beberapa laporan menunjukkan bahwa mereka mungkin terjadi hingga 16 Januari. Markup akan memberikan kesempatan untuk amandemen, debat, dan pemungutan suara tingkat komite mengenai bahasa RUU tersebut.

Jika RUU tersebut berhasil maju keluar dari kedua komite, sang ahli menekankan bahwa draf akan direkonsiliasi sebelum pindah ke pemungutan suara pleno Senat penuh. Mencapai langkah ini akan memerlukan pengamanan setidaknya 60 suara untuk mengatasi potensi filibuster, menekankan kebutuhan akan dukungan bipartisan.

Crypto

Gambar unggulan dari DALL-E, grafik dari TradingView.com 

