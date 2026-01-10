BursaDEX+
Corgi Insurance Mengumpulkan $108 Juta, Menerima Persetujuan Regulasi untuk Meluncurkan Perusahaan Asuransi Full-Stack Pertama untuk Startup

Penulis: AI JournalSumber: AI Journal
2026/01/10 09:15
Baru disetujui sebagai perusahaan asuransi berlisensi, Corgi memanfaatkan AI untuk memberikan asuransi startup end-to-end di seluruh underwriting, klaim, dan operasi polis

SAN FRANCISCO, 9 Januari 2026 /PRNewswire/ — Corgi hari ini mengumumkan bahwa perusahaan telah mengumpulkan pendanaan sebesar $108 juta dari Y Combinator, Kindred Ventures, Contrary, Oliver Jung, Glade Brook Capital Partners, Seven Stars, Leblon Capital (Andrej Henkler, Fadwa Ouardani), Fellows Fund, Alumni Ventures, Quadri Ventures, Vocal Ventures, Phosphor Capital, SV Angel dan lainnya, setelah baru-baru ini menerima persetujuan regulasi untuk meluncurkan perusahaan asuransi full-stack pertama yang dibangun dengan AI-native untuk startup. 

Pendanaan ini mencakup putaran Seri A terbaru dan putaran seed sebelumnya dan akan digunakan untuk meningkatkan skala lini asuransi startup Corgi, termasuk memperluas cakupan, distribusi, dan sistem AI yang mendukung underwriting, klaim, dan operasi polis. Sebagai perusahaan asuransi full-stack, Corgi merancang dan mengelola asuransi end-to-end, memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produk secara khusus untuk startup saat mereka tumbuh dan berkembang.

Tidak seperti perusahaan asuransi tradisional, Corgi beroperasi dengan infrastruktur modern yang dibangun untuk kecepatan. Perusahaan asuransi lama sering dibangun di sekitar broker, alur kerja manual, dan siklus polis tahunan, struktur yang kesulitan mengikuti startup yang bergerak cepat. Sistem Corgi dirancang untuk memberikan harga yang kompetitif, penawaran instan, dan cakupan yang mulus yang beradaptasi seiring bisnis berkembang.

"Startup bergerak cepat, dan asuransi mereka juga harus begitu," kata Nico Laqua, co-founder dan CEO Corgi. "Para founder tidak seharusnya harus memilih antara kecepatan, kualitas cakupan, dan harga. Kami membangun Corgi untuk memberikan ketiganya dalam satu tempat, sehingga startup dapat mendapatkan perlindungan dengan cepat dan fokus pada pembangunan. Modal ini membantu kami memperluas cakupan dan terus meningkatkan produk."

Lini asuransi startup Corgi dirancang untuk perusahaan yang didukung venture capital dan bisnis pertumbuhan tinggi yang menginginkan cakupan yang dibangun untuk realitas operasi modern. Produk ini mencakup cakupan inti seperti kewajiban direktur dan pejabat (D&O), kewajiban kesalahan dan kelalaian (E&O), cyber, kewajiban umum komersial (CGL), mobil sewaan dan bukan milik (HNOA), kewajiban fidusia, kewajiban AI dan lainnya.

"Inovasi sejati dalam asuransi membutuhkan kombinasi khusus dari ilmu aktuaria, sistem berbasis AI, dan pemikiran ulang fundamental tentang manajemen polis. Corgi membawa kegigihan langka dan fokus teknis pada salah satu tantangan tersulit dalam layanan keuangan dengan meluncurkan perusahaan asuransi baru untuk mentransformasi asuransi, dimulai dengan perusahaan teknologi," kata Kanyi Maqubela, General Partner di Kindred Ventures.

Corgi telah mengalami pertumbuhan pendapatan yang cepat di seluruh lini produk yang ada, dengan pendapatan berulang tahunan (ARR) melampaui $40 juta sejak persetujuan regulasi penuh pada Juli 2025. Momentum perusahaan mencerminkan permintaan yang meningkat untuk produk asuransi yang memprioritaskan kecepatan, fleksibilitas, dan operasi modern di berbagai industri.

Tentang Corgi
Corgi adalah perusahaan asuransi full-stack yang dibangun dengan AI-native untuk startup. Sebagai perusahaan asuransi berlisensi, Corgi merancang dan mengelola asuransi end-to-end, menggunakan infrastruktur modern dan sistem AI untuk mendukung underwriting, manajemen polis, dan klaim. Perusahaan memberikan cakupan yang cepat dan fleksibel yang disesuaikan dengan cara startup beroperasi dan berkembang. Corgi didukung oleh Y Combinator, Kindred Ventures, Oliver Jung, SV Angel, Contrary, dan investor lainnya.

Kontak Media
Josh Jung
Corgi
[email protected]

Cision Lihat konten asli untuk mengunduh multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/corgi-insurance-raises-108-million-receives-regulatory-approval-to-launch-the-first-full-stack-insurance-carrier-for-startups-302657727.html

SOURCE Corgi

