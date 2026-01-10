BursaDEX+
PANews melaporkan pada 10 Januari bahwa, menurut data SoSoValue, tidak ada arus masuk bersih ke dalam Solana spot ETF kemarin (9 Januari, Waktu Bagian Timur). Kedelapan

ETF spot Solana AS tidak mengalami arus masuk bersih dan tetap stabil.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/10 10:27
PANews melaporkan pada 10 Januari bahwa, menurut data SoSoValue, tidak ada arus masuk bersih ke dalam Solana spot ETF kemarin (9 Januari, Waktu Timur). Kedelapan Solana spot ETF tidak menunjukkan arus masuk atau keluar bersih sepanjang hari, tetap tidak berubah.

Hingga saat berita ini diterbitkan, Solana spot ETF memiliki total nilai aset bersih sebesar $1,09 miliar, rasio nilai aset bersih sebesar 1,43%, dan arus masuk bersih kumulatif sebesar $817 juta.

