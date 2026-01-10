Sebuah organisasi memasang iklan di Fox News yang menentang ketentuan DeFi dalam RUU mata uang kripto.

PANews melaporkan pada 10 Januari bahwa jurnalis kripto Eleanor Terrett menyatakan di platform X bahwa sebuah kelompok advokasi baru bernama "Investors For Transparency" menayangkan iklan selama waktu tayang utama di Fox News, mendesak pemirsa untuk menentang ketentuan DeFi dalam rancangan undang-undang struktur pasar mata uang kripto yang akan datang. Hanya satu minggu kemudian, para senator akan memberikan suara pada rancangan undang-undang tersebut di komite terkait. Ketentuan DeFi telah menjadi salah satu bagian paling kontroversial dari rancangan undang-undang tersebut, memicu perdebatan sengit di antara legislator, keuangan tradisional (TradFi), dan dalam industri kripto.

