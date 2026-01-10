BursaDEX+
Kelompok Advokasi Baru Menargetkan Aturan DeFi Menjelang Pemungutan Suara Senat

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 13:19
Saat UU CLARITY AS semakin mendekati pemungutan suara Senat yang penting minggu depan, sebuah kelompok penasihat baru telah muncul, menantang aturan DeFi dalam RUU tersebut. Kampanye tekanan menit terakhir ini, sebagaimana disorot oleh Eleanor Terrett, menyoroti perdebatan dan ketegangan yang sedang berlangsung seputar regulasi DeFi.

Crypto dan TradFi Bentrok Terkait Aturan DeFi dalam UU CLARITY

Dalam postingan X hari ini, jurnalis Fox Business Eleanor Terrett menggarisbawahi meningkatnya ketegangan dalam ekosistem regulasi crypto. Merujuk pada pembentukan kelompok advokasi baru yang disebut 'Investors For Transparency,' Terrett menyoroti ketegangan yang belum terselesaikan seputar keuangan terdesentralisasi.

Terrett mencatat bahwa kelompok tersebut telah meluncurkan kampanye iklan di Fox News, mengkritik ketentuan DeFi dalam UU CLARITY. Hanya beberapa hari sebelum pemungutan suara Senat yang kritis tentang RUU struktur pasar, kelompok tersebut mendesak komunitas untuk menolak undang-undang DeFi. Menyoroti ketidakpastian yang sudah berlangsung lama seputar regulasi DeFi di AS, dia menambahkan,

Khususnya, kelompok Investors For Transparency muncul tepat sebelum markup UU CLARITY minggu depan. Seperti yang dilaporkan CoinGape baru-baru ini, Senator John Kennedy mengonfirmasi bahwa markup struktur pasar dijadwalkan untuk minggu mendatang, dengan Ketua Tim Scott diharapkan memberikan suara.

Kelompok Advokasi Menghadapi Reaksi Keras

Meskipun kehadiran kelompok advokasi yang kuat, kelompok tersebut menghadapi reaksi keras dari industri crypto. Menarik perhatian pada kelemahan dalam argumen kelompok tersebut, para ahli dan penggemar industri memperingatkan bahwa perubahan pada aturan DeFi dapat membawa konsekuensi besar.

Sementara kelompok tersebut menyatakan bahwa ketentuan DeFi menimbulkan ancaman kritis seperti "pelarian deposito," para ahli industri membantah klaim ini. Menunjuk pada UU GENIUS, yang sudah menangani masalah ini, mencegah penerbit stablecoin membedakan pembayaran bunga sebagai "imbalan," mereka berpendapat bahwa UU CLARITY terstruktur dengan baik.

Lebih lanjut, para penggemar crypto mengklaim bahwa sektor pinjaman DeFi senilai $120 miliar dapat runtuh jika industri dipaksa mengikuti aturan Keuangan Tradisional (TradFi). Sebuah postingan X berbunyi,

Selain itu, kelompok penasihat juga menghadapi kritik atas anonimitasnya. Meskipun menyebut dirinya "Investors For Transparency," kelompok tersebut memberikan sedikit transparansi tentang anggota atau pendukungnya. Keith A. Grossman, suara crypto terkemuka, mencatat, "Sekarang bercanda sampingan, tidak ada satu pun referensi di situs tentang siapa yang mendukung "Investors for Transparency."

Sumber: https://coingape.com/clarity-act-update-new-advocacy-group-targets-defi-rules-ahead-of-senate-vote/

