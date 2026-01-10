Nasdaq dan CME Meluncurkan Kembali Kemitraan Indeks Kripto

Poin Utama: Nasdaq dan CME memperkenalkan kembali Indeks Kripto sebagai patokan institusional.

Kemitraan bertujuan menarik modal institusional melalui ETF dan derivatif.

Indeks menargetkan aset kripto berkapitalisasi besar dan likuid.

Nasdaq Inc. dan CME Group mengumumkan pada 8 Januari 2026, pengenalan kembali Nasdaq CME Crypto Index (NCI™) sebagai patokan untuk investasi aset digital.

Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan keandalan dalam investasi kripto institusional, mendukung pengembangan ETF dan produk terstruktur lainnya di pasar aset digital yang berkembang pesat.

Nasdaq CME Crypto Index Menargetkan Investor Institusional

Nasdaq dan CME Group telah menghidupkan kembali Nasdaq CME Crypto Index sebagai alat utama bagi investor institusional yang mencari eksposur terhadap keranjang aset digital yang terdiversifikasi. CEO Nasdaq Adena Friedman menekankan permintaan akan patokan yang transparan dan terpercaya. CEO CME Terry Duffy menyoroti potensi kolaborasi untuk meningkatkan derivatif kripto dan produk investasi bagi klien.

Melibatkan keputusan eksekutif tingkat atas, pengenalan kembali ini mewakili langkah strategis bagi Nasdaq dan CME. Perubahan indeks mencakup pergeseran menuju dukungan generasi berikutnya dari ETF dan derivatif, yang ditujukan untuk memenuhi ekspektasi regulasi akan transparansi dan tata kelola. Patokan baru ini bermaksud menarik modal institusional melalui produk yang melacak atau mereferensikan indeks, bukan pendanaan langsung.

Pasar bereaksi positif, mengakui pengumuman ini sebagai langkah maju dalam adopsi kripto institusional. Pernyataan dari tokoh kunci seperti Giovanni Vicioso dari CME mencatat peran indeks dalam memungkinkan konstruksi portofolio yang terdiversifikasi.

Valuasi Bitcoin di Tengah Berita Indeks Nasdaq CME

Tahukah Anda? Nasdaq Crypto Index yang diluncurkan sebelumnya pada 2021 membantu meletakkan dasar bagi produk institusional, memberikan dukungan awal untuk ETF dan structured notes, sebuah tren yang sekarang berlanjut dengan Nasdaq CME Crypto Index.

Per 10 Januari 2026, Bitcoin (BTC) dihargai $90.471,05 dengan kapitalisasi pasar $1,81 triliun, mewakili 58,52% dominasi pasar. Volume perdagangan mencapai $35,39 miliar, meskipun turun -14,11%. Data harga 24 jam terakhir menunjukkan penurunan sedikit -0,55%, menurut CoinMarketCap.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 06:11 UTC tanggal 10 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Tim riset Coincu menyoroti potensi pertumbuhan investasi institusional karena indeks ini dapat meningkatkan stabilitas pasar dan menarik produk investasi yang diatur. Fokus pada tata kelola yang kuat dapat sejalan dengan persyaratan regulasi yang sedang berlangsung, seperti yang ditekankan dalam Analisis Terbaru mereka.