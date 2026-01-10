BursaDEX+
Saham Oklo melonjak 20% setelah kesepakatan dengan Meta untuk kampus pembangkit listrik tenaga nuklir 1,2 gigawatt di Pike County, Ohio Meta melakukan pembayaran di muka untuk listrik dan mendanai pembangkit Aurora milik Oklo

Saham Oklo: Langkah Tenaga Nuklir Meta Memicu Reli 20%

Penulis: CoincentralSumber: Coincentral
2026/01/10 15:02
TLDR

  • Saham Oklo melonjak 20% setelah kesepakatan dengan Meta untuk kampus pembangkit listrik tenaga nuklir 1,2 gigawatt di Pike County, Ohio
  • Meta membayar di muka untuk listrik dan mendanai proyek pengembangan pembangkit listrik Aurora milik Oklo
  • Vistra naik 14% atas kontrak Meta terpisah untuk 2.600 megawatt dari fasilitas nuklir
  • Jadwal proyek menargetkan tahun 2026 untuk pra-konstruksi, 2030 untuk fase pertama, 2034 untuk kapasitas penuh
  • Persetujuan Komisi Regulasi Nuklir masih tertunda untuk teknologi reaktor Oklo

Saham Oklo melonjak 20% Jumat setelah perusahaan mengumumkan kesepakatan tenaga nuklir dengan Meta Platforms. Kesepakatan tersebut mencakup kampus 1,2 gigawatt di Pike County, Ohio.

Energi dari lokasi tersebut akan memberi daya pada pusat data regional Meta. Fasilitas ini juga akan mendukung superklaster AI Meta di New Albany.

Meta akan melakukan prabayar untuk listrik sesuai ketentuan. Mekanisme pendanaan ini memajukan pengembangan pembangkit listrik Aurora milik Oklo.


OKLO Stock Card
Oklo Inc., OKLO

Oklo berencana untuk mengamankan bahan bakar nuklir dengan dana tersebut. Perusahaan akan menggunakan uang tersebut untuk memajukan Fase 1 di lokasi seluas 206 hektar di Ohio selatan.

Pembangkit listrik Aurora menggunakan limbah nuklir daur ulang sebagai bahan bakar. Desain reaktor cepat canggih ini mewakili teknologi nuklir generasi berikutnya.

Vistra Mengamankan Kesepakatan Meta yang Bersaing

Vistra mengumumkan kemitraan Meta-nya sendiri pada Jumat. Perusahaan mengunci perjanjian 20 tahun untuk memasok lebih dari 2.600 megawatt.

Meta akan membeli 2.176 megawatt dari lokasi Perry dan David-Besse di Ohio. Tambahan 433 megawatt dapat ditambahkan dari fasilitas Ohio dan Pennsylvania.

Saham Vistra naik 14% dalam perdagangan pra-pasar. Kenaikan tersebut menjadikannya pemain teratas S&P 500 dalam sesi tersebut.

Kedua kesepakatan mencerminkan lonjakan permintaan tenaga nuklir. Pusat data membutuhkan energi yang andal karena kebutuhan komputasi AI terus berkembang.

Jadwal Pengembangan dan Tantangan

Oklo mengamankan hak lahan seluas 260 hektar di Ohio sebelum IPO 2024-nya. Perusahaan mengumumkan rencana untuk dua pembangkit listrik regional pada tahun 2023.

CEO Jacob DeWitte merujuk pada proses perencanaan dua tahun. Dia mengatakan visi Ohio kini menjadi kenyataan.

Pra-konstruksi dan pekerjaan lokasi dimulai pada tahun 2026. Operasi fase pertama menargetkan peluncuran pada tahun 2030.

Fasilitas akan berkembang secara bertahap hingga kapasitas penuh 1,2 gigawatt pada tahun 2034. Proyek ini akan menciptakan ribuan pekerjaan di bidang konstruksi dan operasi.

Oklo tidak mengungkapkan rincian keuangan dari kesepakatan Meta. Komitmen pendanaan memvalidasi model bisnis perusahaan pra-pendapatan.

Persetujuan regulasi tetap menjadi hambatan utama. Reaktor Oklo memerlukan otorisasi Komisi Regulasi Nuklir sebelum operasi dimulai.

NRC menerima laporan kriteria desain Oklo pada bulan September. Peninjauan berlangsung dengan jadwal yang dipercepat.

Oklo memulai pembangunan di Idaho National Laboratory pada September 2024. Perusahaan mempertahankan target penerapan akhir tahun 2027 atau 2028 untuk fasilitas tersebut.

Departemen Energi memilih Oklo untuk Program Percontohan Reaktor pada akhir tahun 2024. Program ini mengharuskan tiga reaktor uji beroperasi pada Juli 2026.

Kepala energi global Meta, Urvi Parekh, mengonfirmasi kesepakatan tersebut mendukung operasi regional dan ekspansi infrastruktur AI di Ohio.

Postingan Saham Oklo: Langkah Tenaga Nuklir Meta Memicu Reli 20% pertama kali muncul di CoinCentral.

Peluang Pasar
