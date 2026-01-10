BursaDEX+
Pendiri bersama Ethereum Vitalik Buterin membedakan antara "web terbuka" dan "web berdaulat" dalam postingan Farcaster, mendesak para pengembang untuk membangun yang menjaga privasiPendiri bersama Ethereum Vitalik Buterin membedakan antara "web terbuka" dan "web berdaulat" dalam postingan Farcaster, mendesak para pengembang untuk membangun yang menjaga privasi

Vitalik: Kripto Membutuhkan Alat Keuangan yang Mengembangkan Kekayaan, Bukan Taruhan Leverage yang Sembrono

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/10 21:57
Co-founder Ethereum Vitalik Buterin membedakan antara "web terbuka" dan "web berdaulat" dalam postingan Farcaster, mendesak para pengembang untuk membangun aplikasi yang menjaga privasi dan alat pembangunan kekayaan tanpa leverage berbahaya sambil mengkritik platform korporat "corposlop" yang mengoptimalkan engagement dan ekstraksi data dengan mengorbankan pengguna melalui walled gardens dan algoritma yang memaksimalkan dopamin.

