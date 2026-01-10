Apakah harga XRP naik menuju $2,14 karena registrasi FCA untuk layanan pembayaran Inggris?

Apakah harga XRP akan naik menuju $2,14 karena registrasi FCA untuk layanan pembayaran Inggris?

Regulator Inggris telah memberikan persetujuan kepada Ripple untuk menawarkan layanan pembayaran kripto yang diatur melalui anak perusahaan Inggrisnya. Ini menyangkut Ripple Markets UK Ltd, yang kini secara resmi terdaftar di bawah peraturan anti pencucian uang Inggris dan memiliki lisensi Electronic Money Institution. Bisakah harga XRP mendapat manfaat dari langkah ini menuju pasar yang diatur ketat dalam jangka panjang? Cek Discord kami Terhubung dengan penggemar kripto yang "berpikiran sama" Pelajari dasar-dasar Bitcoin & trading secara gratis - langkah demi langkah, tanpa pengetahuan sebelumnya. Dapatkan penjelasan yang jelas & grafik dari analis berpengalaman. Bergabunglah dengan komunitas yang tumbuh bersama. Ke Discord Sekarang Apa yang dimaksud dengan lisensi FCA secara konkret Lisensi Electronic Money Institution yang baru memberikan Ripple kerangka hukum yang jelas untuk menawarkan solusi uang elektronik dalam sistem keuangan Inggris. Dengan ini, Ripple diizinkan untuk membangun infrastruktur untuk pembayaran yang diatur, asalkan semua persyaratan dipenuhi. Ini secara tegas menyangkut aplikasi institusional dan bukan layanan langsung untuk pengguna individu. Persetujuan ini dikonfirmasi pada 9 Januari 2026 oleh Financial Conduct Authority (FCA). Berkat registrasi ini, Ripple diizinkan untuk mempersiapkan layanan pembayaran dan struktur uang elektronik di Inggris Raya di bawah pengawasan ketat dari regulator. Langkah ini sangat relevan, mengingat Inggris Raya dikenal sebagai salah satu pasar keuangan yang paling ketat diatur di dunia, di mana banyak perusahaan kripto gagal mendapatkan lisensi. Lisensi ini juga relevan untuk RLUSD, stablecoin yang dipatok pada dolar dari Ripple. Stablecoin ini kini memiliki kapitalisasi pasar sekitar $1.380.000.000. Status EMI menciptakan kerangka hukum di mana RLUSD di masa depan mungkin dapat digunakan untuk lalu lintas pembayaran di Inggris Raya, dengan persetujuan tambahan. Waktu keputusan ini bukanlah kebetulan. Pemerintah Inggris sedang mengerjakan kerangka regulasi yang luas untuk aset digital. Tujuannya adalah agar aset kripto sepenuhnya berada di bawah undang-undang keuangan paling lambat pada tahun 2027. Regulator telah menyatakan bahwa pembayaran stablecoin dan integritas pasar mendapat prioritas. JUST IN: 🇬🇧 Ripple obtains registration with the Financial Conduct Authority through its UK subsidiary. pic.twitter.com/9HR7SW0fPO — Whale Insider (@WhaleInsider) January 9, 2026 Kripto apa yang harus dibeli sekarang?Baca panduan lengkap kami dan pelajari kripto mana yang bijak untuk dibeli sekarang! Kripto apa yang harus dibeli sekarang? Ini resmi tahun 2026 dan banyak hal telah berubah di pasar kripto. Itu juga menciptakan banyak peluang baru, dan analis melihat peluang untuk pergerakan naik yang signifikan. Satu pertanyaan terus muncul: kripto apa yang harus Anda beli sekarang? Dalam artikel ini kami membahas koin yang… Continue readingdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Harga XRP dan posisi institusional Harga XRP telah naik hampir 4% dalam sebulan terakhir. Meskipun persetujuan ini penting secara substansial, reaksi langsung terhadap harga XRP terbatas. Tidak ada percepatan yang kuat dalam aktivitas perdagangan. Oleh karena itu, fokus kurang pada aksi harga jangka pendek dan lebih pada faktor struktural seperti regulasi dan akses institusional. Secara historis, harga XRP bereaksi lebih kuat terhadap kejelasan hukum daripada sentimen jangka pendek. Bank dan pemroses pembayaran semakin hanya bekerja dengan pelaku pasar yang berada di bawah pengawasan resmi. Melalui registrasi FCA ini, Ripple menurunkan hambatan untuk kerjasama dengan lembaga keuangan Inggris dan Eropa. Ini membuat XRP kurang bergantung pada perdagangan spekulatif dan lebih terhubung dengan penggunaan operasional dalam jaringan pembayaran. Efek dari ini tidak langsung terlihat di candlestick, tetapi terjadi pada tingkat infrastruktur. Pembatasan dalam lisensi Inggris saat ini Persetujuan ini tidak berarti bahwa Ripple sekarang dapat beroperasi secara bebas. FCA telah memberlakukan pembatasan yang jelas. Ripple Markets UK, misalnya, tidak boleh mengoperasikan ATM kripto. Perusahaan juga tidak boleh melayani investor ritel dan tidak boleh menunjuk perantara atau distributor tanpa persetujuan tertulis sebelumnya. Selain itu, Ripple saat ini tidak boleh menawarkan produk uang elektronik kepada konsumen, usaha mikro, atau amal. Jadi fokusnya sepenuhnya pada aplikasi institusional dan grosir. Ini sesuai dengan pendekatan hati-hati dari regulator, di mana perusahaan mendapatkan akses langkah demi langkah. Pembatasan ini dapat disesuaikan di masa depan, tetapi hanya jika Ripple menunjukkan bahwa tata kelola, kepatuhan, dan manajemen risikonya secara struktural teratur. Tenggat waktu baru dalam kerangka regulasi Inggris Persetujuan ini juga datang dengan garis waktu yang jelas. FCA membuka pintu akses formal pada September 2026 bagi perusahaan kripto untuk mengajukan otorisasi penuh. Pada Oktober 2027, rezim hukum yang sepenuhnya baru akan berlaku. Perusahaan yang saat ini beroperasi di bawah registrasi sementara atau terbatas harus mengajukan lisensi penuh di bawah Financial Services and Markets Act sebelum tanggal tersebut. Jika tidak berhasil, mereka harus menghentikan aktivitas Inggris mereka. Bagi Ripple, satu setengah tahun ke depan sangat penting untuk ekspansi lebih lanjut. Mengapa persetujuan FCA ini luar biasa FCA dikenal karena seleksinya yang ketat. Angka publik menunjukkan bahwa hampir 90% perusahaan kripto yang mengajukan registrasi ditolak. Itu sering disebabkan oleh kekurangan dalam prosedur anti pencucian uang yang diterapkan, struktur modal, atau model tata kelola. Bahwa Ripple mendapatkan persetujuan ini menunjukkan bahwa perusahaan memenuhi persyaratan tinggi dalam hal kepatuhan dan kontrol internal. Ini sejalan dengan langkah-langkah sebelumnya dari Ripple di yurisdiksi lain. Jadi perusahaan baru-baru ini mendapat izin bersyarat untuk mendirikan bank perwalian nasional di Amerika Serikat dan RLUSD diakui untuk penggunaan institusional di Abu Dhabi. Efek jangka panjang pada harga XRP Dampak dari persetujuan ini terutama terletak pada posisinya. Ripple dengan sengaja memilih pasar dengan regulasi berat daripada rezim ringan. Itu membuat masuk lebih sulit, tetapi pada saat yang sama menciptakan keunggulan begitu regulasi diperketat. Untuk harga XRP, ini berarti bahwa token semakin terkait dengan infrastruktur pembayaran yang diatur. Itu adalah profil yang sama sekali berbeda dari token kripto yang terutama berputar pada leverage, perdagangan jangka pendek, atau sentimen ritel. Efek dari ini biasanya terlihat dalam periode waktu yang lebih lama dan bukan dalam candlestick harian. Prospek untuk fase berikutnya dari XRP Ripple telah mengambil langkah penting ke depan dengan persetujuan FCA ini, tetapi pekerjaan belum selesai. Perluasan ke layanan pembayaran yang lebih luas memerlukan izin tambahan. Selain itu, perusahaan harus berhasil melalui prosedur otorisasi penuh pada 2026 dan 2027. Jika Ripple berhasil dalam hal itu, itu pasti akan memperkuat posisinya sebagai pemain infrastruktur yang diatur di Eropa. Itu lebih memperkuat peran struktural XRP dalam jaringan pembayaran internasional. 