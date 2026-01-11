BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Tennessee menargetkan Kalshi, Polymarket, dan Crypto.com terkait taruhan olahraga muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Penting Sports Wagering TennesseePostingan Tennessee menargetkan Kalshi, Polymarket, dan Crypto.com terkait taruhan olahraga muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Penting Sports Wagering Tennessee

Tennessee menargetkan Kalshi, Polymarket, dan Crypto.com terkait taruhan olahraga

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 03:06
LETSTOP
STOP$0.01502+0.80%
Polytrade
TRADE$0.05915-1.77%
RealLink
REAL$0.08059+2.84%
hadtotakeprofits sir
HTTPS$0.0000903-0.44%

Poin-Poin Penting

  • Komite Taruhan Olahraga Tennessee telah mengeluarkan perintah penghentian dan larangan kepada Kalshi, Polymarket, dan Crypto.com.
  • Regulator menginginkan perusahaan-perusahaan tersebut segera menghentikan penawaran kontrak olahraga di Tennessee.

Dewan Taruhan Olahraga Tennessee (SWC), yang mengawasi regulasi dan perizinan taruhan olahraga online dan olahraga fantasi, telah mengeluarkan tuntutan penghentian dan larangan formal kepada Kalshi, Crypto.com, dan Polymarket, menuduh platform-platform tersebut melanggar undang-undang perjudian negara bagian dengan menawarkan kontrak terkait olahraga tanpa izin.

Perintah tersebut pertama kali dilaporkan oleh pengacara taruhan olahraga Daniel Wallach di X.

Regulator berpendapat bahwa mengizinkan pengguna mempertaruhkan uang pada hasil acara olahraga memenuhi definisi hukum taruhan olahraga, terlepas dari apakah produk tersebut digambarkan sebagai pasar prediksi atau derivatif.

Menurut surat-surat tersebut, mengoperasikan produk semacam itu di Tennessee memerlukan lisensi negara bagian dan kepatuhan terhadap kewajiban perlindungan konsumen dan pajak, yang menurut dewan tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Tennessee mengarahkan setiap platform untuk menghentikan penawaran kontrak olahraga kepada penduduk Tennessee, membatalkan kontrak yang ada, dan mengembalikan saldo pengguna pada tanggal 31 Januari. Negara bagian juga memperingatkan bahwa operasi yang berkelanjutan dapat memicu denda yang meningkat dan tindakan pengadilan.

Kalshi dan Polymarket keduanya beroperasi sebagai platform pasar prediksi yang diatur secara federal di bawah pengawasan CFTC, memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan kontrak pada berbagai hasil dunia nyata. Crypto.com, terutama sebuah bursa kripto, juga menawarkan fitur pasar prediksi.

Sumber: https://cryptobriefing.com/tennessee-regulators-target-kalshi-polymarket-crypto-com-sport-betting/

Peluang Pasar
Logo LETSTOP
Harga LETSTOP(STOP)
$0.01502
$0.01502$0.01502
-2.02%
USD
Grafik Harga Live LETSTOP (STOP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45
Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Memberikan Pandangan Mereka tentang Altcoin Paling Dinanti di 2026

Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Memberikan Pandangan Mereka tentang Altcoin Paling Dinanti di 2026

Dengan pasar kripto yang tidak lagi fokus pada volatilitas jangka pendek, analis dan investor jangka panjang menyatu pada satu tema: utilitas akan lebih penting
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 16:42