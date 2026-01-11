Tennessee menargetkan Kalshi, Polymarket, dan Crypto.com terkait taruhan olahraga

Poin-Poin Penting

Komite Taruhan Olahraga Tennessee telah mengeluarkan perintah penghentian dan larangan kepada Kalshi, Polymarket, dan Crypto.com.

Regulator menginginkan perusahaan-perusahaan tersebut segera menghentikan penawaran kontrak olahraga di Tennessee.

Dewan Taruhan Olahraga Tennessee (SWC), yang mengawasi regulasi dan perizinan taruhan olahraga online dan olahraga fantasi, telah mengeluarkan tuntutan penghentian dan larangan formal kepada Kalshi, Crypto.com, dan Polymarket, menuduh platform-platform tersebut melanggar undang-undang perjudian negara bagian dengan menawarkan kontrak terkait olahraga tanpa izin.

Perintah tersebut pertama kali dilaporkan oleh pengacara taruhan olahraga Daniel Wallach di X.

Regulator berpendapat bahwa mengizinkan pengguna mempertaruhkan uang pada hasil acara olahraga memenuhi definisi hukum taruhan olahraga, terlepas dari apakah produk tersebut digambarkan sebagai pasar prediksi atau derivatif.

Menurut surat-surat tersebut, mengoperasikan produk semacam itu di Tennessee memerlukan lisensi negara bagian dan kepatuhan terhadap kewajiban perlindungan konsumen dan pajak, yang menurut dewan tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Tennessee mengarahkan setiap platform untuk menghentikan penawaran kontrak olahraga kepada penduduk Tennessee, membatalkan kontrak yang ada, dan mengembalikan saldo pengguna pada tanggal 31 Januari. Negara bagian juga memperingatkan bahwa operasi yang berkelanjutan dapat memicu denda yang meningkat dan tindakan pengadilan.

Kalshi dan Polymarket keduanya beroperasi sebagai platform pasar prediksi yang diatur secara federal di bawah pengawasan CFTC, memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan kontrak pada berbagai hasil dunia nyata. Crypto.com, terutama sebuah bursa kripto, juga menawarkan fitur pasar prediksi.